Ley de Memoria Democrática en España

21 de octubre de 2022: esta es una fecha clave en nuestro país debido a la aprobación de la llamada ley de Memoria Democrática. Se trata de un texto legal que abre la posibilidad a que descendientes de españoles en el extranjero puedan solicitar su nacionalidad española y convertirse en ciudadanos nacionales de pleno derecho.

El gran impacto de la ley de nietos, como es conocida popularmente, no se ha hecho esperar. Aunque todavía no se han publicado datos oficiales por parte del Gobierno, se habla de una avalancha de solicitudes de ciudadanos de otros países, especialmente de naciones latinoamericanas, que han pedido sus papeles como españoles.

Esta norma, que sustituye y amplía los supuestos recogidos por la ley de Memoria Histórica impulsada por Rodríguez Zapatero en 2008, está pensada para restituir los derechos de aquellas personas cuyos padres y abuelos tuvieron que huir del país durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Un proceso de dignidad para las víctimas

El texto legal aprobado por el gobierno de coalición se presenta como un reparador para las víctimas de aquel capítulo oscuro de nuestra historia. Y precisamente por eso añade tres nuevos escenarios por los que será posible que personas nacidas en otros países obtengan, de manera inmediata y directa, la nacionalidad española.

Conforme a lo establecido por los mandatarios nacionales, el plazo de solicitud de los papeles será de dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque las Cortes podrán ampliar un año más este periodo si lo consideran necesario.

En este tiempo, podrán solicitar el trámite las personas que cumplan con los siguientes condicionantes:

Los extranjeros que tengan al menos un padre o abuelo originariamente español y que se exiliara por motivos ideológicos, políticos, religiosos o de identidad sexual.

Los hijos mayores de edad de españoles que se convirtieran en tal por la ley de Memoria Democrática.

Los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al contraer matrimonio con personas nacidas en otro país antes de la sanción de la Constitución Española de 1978.

Exiliados de la guerra y exiliados de la dictadura

Desde el punto de vista del proceso de obtención de la nacionalidad, el protocolo establecido diferencia a quienes son descendientes de exiliados de la guerra de quienes lo son de aquellas personas que abandonaron el país en la etapa posterior, durante el periodo de mandato Francisco Franco.

La ley considera exiliados de guerra a quienes cruzaron las fronteras nacionales entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Por otro lado, entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 se trataría de exiliados por causa de la dictadura.

En el primer caso, los trámites para la solicitud de la nacionalidad son más rápidos y directos; los hijos y nietos de quienes salieron de España con posterioridad tendrán que aportar documentación adicional que certifique que sus padres o abuelos fueron exiliados: pensión de exiliado, certificados de partidos políticos contrarios al Régimen, etc.

Los nietos, los nuevos beneficiados

Uno de los puntos más interesantes de esta nueva ley es que permite que los nietos de refugiados españoles soliciten su nacionalidad, pese a que los padres, es decir, la generación intermedia, no lo haya hecho. Es precisamente por ello por lo que se conoce al texto legal como Ley de Nietos.

Esto ha abierto nuestras fronteras a personas que no pudieron acceder al país con la anterior norma por el fallecimiento de sus padres o porque estos no quisieron convertirse en ciudadanos españoles por no tener ningún vínculo con esta tierra.

Proceso de solicitud de la nacionalidad

Más allá del plazo marcado por el Gobierno, los interesados deben seguir los siguientes pasos:

Solicitar cita en la oficina consula r más cercana a la residencia habitual.

Rellenar la documentación solicitada según el caso particular . Esta se puede encontrar en la web del Ministerio de Exteriores. Son varios impresos, certificados de nacimiento, documentación que pruebe el exilio del padre, madre o abuelos, etc.

Con toda esta documentación rellenada y completada, se acude a la cita, donde se entregarán todas las pruebas y se registrará la solicitud. En ese momento comenzará el estudio de la misma para determinar si el solicitante tiene derecho a convertirse, de manera automática y permanente, en ciudadano español.

Ventajas de obtener la nacionalidad española

Para estos hijos y nietos de españoles, la obtención de la nacionalidad presenta algunas ventajas, entre las que se encuentran las siguientes:

Acceder al mercado laboral español y europeo, además de la posibilidad de moverse libremente por todos los estados miembros como lo hace un ciudadano español.

Posibilidad de solicitar ayudas sociales para ciudadanos españoles como el ingreso mínimo vital, además de beneficiarse del sistema de salud pública.

En muchos supuestos permite tener dos pasaportes, algo que puede resultar muy útil desde el punto de vista personal y laboral.

Por todo ello, oficinas consulares de países como Argentina o México están experimentando una alta solicitud de citas previas para iniciar el trámite, lo que demuestra el gran impacto de la ley de nietos y la gran inquietud que existe fuera de nuestras fronteras por parte de ciudadanos que quieren regresar a la tierra de origen de sus familias