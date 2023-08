Todo sobre Bitcoin y sus principales alternativas

Como la mayoría sabemos, aunque no tengamos una formación financiera reglada, las criptomonedas no solo son una realidad incontestable sino que han llegado para quedarse. Lo demuestra el hecho de que no han parado de crecer tanto en valor como en alternativas, así se calcula que actualmente el número de criptomonedas en el mundo supera las 10.000 alternativas, no está nada mal verdad, desde luego tienes donde elegir en esta aventura económica y digital.

Igualmente es sobradamente conocido que Bitcoin fue la primera y sigue siendo la más conocido, e incluso la preferida de muchos inversores profesionales y también amateurs. Pero vamos a ver qué otras alternartivas encontramos a Bitcoin en el mundo cripto.

Como decimos el mercado no ha parado de crecer en este sentido, una de las más recientes es BNB que ha presentado grandes avances desde que comenzara su andadura allá por el año 2017. E igualmente otros que han ido escalando posiciones son la conocida Ethereum, así como Cardano, Ripple, Dogecoin, Solana, Polkadot y Uniswap, por citar algunas de las más relevantes y cotizadas alternativas.

El caso de Ethereum también es relativamente nuevo pues es de 2015 su origen, considerándose desde ese momento el principal competidor de Bitcoin. Destaca de esta moneda que también sirve para almacenar datos y realizar contratos inteligentes, no solo como valor monetario como es el caso de Bitcoin.

Bitcoin la potencia financiera

Con respecto a Bitcoin su potencia financiera es indiscutible con sus conocidas oscilaciones de precio. Así son muchas las fortunas que ya han confiado en la moneda digital por excelencia.

Con respecto a los mayores inversores y acumuladores de Bitcoins destaca su creador Satosi Nakamoto, que a decir verdad no se sabe si es una persona o una corporación incluso, pero su calcula según distintas fuentes que acumula más de un millón de bitcoins.

Le sigue nada menos que todo un estado, un país, Bulgaria es el propietario del mayor número de bitcoins tras Nakamoto, con una cifra en torno a los 213.000; seguido de los gemelos Winklevoss, y del inversor Barry Silvert.

De una forma o de otra, Bitcoin siempre genera controversia, pero lo que está claro es que sigue siendo objeto de deseo por ahorradores e inversores de todo el mundo, con la esperanza puesta en su aumento de valor con picos que han hecho multiplicar fortunas en todo el mundo.