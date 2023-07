ROOFTOP B-HEAVEN: El paraíso en las alturas de Barcelona

La plataforma líder en ocio y turismo en Barcelona, "salirpoorbarcelona", nos presenta con gran entusiasmo el nuevo ROOFTOP B-HEAVEN ubicado en la calle Diagonal de la Ciudad Condal. Este magnífico espacio forma parte de la terraza del prestigioso hotel Occidental Diagonal 414 y promete cautivar a todos los visitantes.

Cuando un portal de renombre como Salirporbarcelona, con casi 3 millones de visitas anuales y una creciente influencia en las redes sociales que llega a más de un millón y medio de personas al mes, destaca este lugar entre los bares con terraza Barcelona, es porque sin duda alguna se trata de un destino excepcional que no debes perderte.

¿Qué te ofrece la terraza ROOFTOP B-HEAVEN?

Si buscas un lugar nuevo e impresionante en Barcelona, donde puedas disfrutar de vistas impresionantes mientras saboreas las mejores bebidas, ROOFTOP B-HEAVEN es la elección perfecta. Como mencionamos anteriormente, esta terraza se encuentra en el prestigioso hotel Occidental Diagonal 414, a pocos metros del Paseo De Gracia. Es un espacio que combina sofisticación, comodidad y vistas panorámicas inigualables de la ciudad.

Ubicada en un majestuoso edificio modernista del siglo XX, esta terraza te sorprenderá con su ambiente imponente en una ubicación privilegiada, ideal para disfrutar de momentos especiales. Además, al estar orientada hacia el sur, ofrece una perspectiva perfecta para contemplar atardeceres de ensueño y disfrutar de vistas que se extienden desde el Este hasta el Oeste.

Desde esta terraza, podrás deleitarte con una vista panorámica de la Casa de les Punxes, permitiéndote sumergirte en la esencia de Barcelona y disfrutar del encanto del mar. Es un espacio de tamaño perfecto si buscas un lugar exclusivo donde evitar las multitudes y disfrutar de un ambiente relajado. La terraza cuenta con diferentes áreas, que incluyen mesas bajas, mesas altas y barras, todas ellas ofreciendo vistas inigualables de Barcelona.

Además, cuenta con una zona de solárium equipada con cómodas tumbonas y una amplia piscina de casi 10 metros. Este espacio abre sus puertas al atardecer y ofrece a sus clientes una amplia selección de cervezas, cócteles clásicos y creaciones originales, entre otras opciones. También podrás degustar diferentes tipos de snacks, sándwiches y una selección de dulces deliciosos.

Horarios de la terraza ROOFTOP B-HEAVEN

Si, tras descubrir todas estas maravillas, deseas visitar esta fabulosa terraza, es importante que conozcas sus horarios de apertura. Para los huéspedes del hotel, la terraza está abierta desde las 7 a.m. hasta las 11 p.m. Por otro lado, el Bar B-Heaven abre los jueves, viernes y sábados, de 5 p.m. a 12 a.m. Durante el resto de la semana, el horario del Bar B-Heaven es de 5 p.m. a 11 p.m. Es importante destacar que los clientes que no se alojan en el hotel pueden acceder a la terraza desde las 5 p.m. hasta las 11 p.m.

Acerca del hotel Occidental Diagonal 414

El hotel que alberga esta impresionante terraza, el Occidental Diagonal 414, cuenta con un total de 100 habitaciones que ofrecen todas las comodidades en un ambiente selecto y tranquilo. Su cuidada decoración lo convierte en la opción ideal tanto para parejas como para aquellos que viajan solos.

Además de las habitaciones, el hotel ofrece un gimnasio abierto las 24 horas del día. También cuenta con tres salas multifuncionales ideales para reuniones y eventos, y brinda facilidades de estacionamiento en su parking, que incluye plazas para coches eléctricos. Sin duda alguna, es el alojamiento perfecto para disfrutar de Barcelona sin renunciar a una amplia variedad de servicios y deleitarte con su impresionante terraza.