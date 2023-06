10 objetivos clave que puedes conseguir con un endulzamiento de Blanca Santos

En estos tiempos que corren no es sencillo conseguir todas nuestras metas en lo que se refiere al amor. A veces no podemos solucionarlo todo por nosotros mismos y en esos momentos podemos confiar en que los endulzamientos de Blanca Santos pueden darnos esa ayuda extra para poder tratar de recuperar o mejorar nuestra relación. En muchas ocasiones, el camino de los amarres de amor y de la magia es el mejor camino.

Qué es un endulzamiento y para qué sirve

Un endulzamiento de amor es un ritual que se realiza por expertos esotéricos como Blanca Santos para intentar atraer o fortalecer el amor entre dos personas. Este tipo de ritual generalmente implica el uso de velas, hierbas, aceites y otros elementos simbólicos que se utilizan para enfocar la energía en un objetivo específico: en este caso, el amor y la conexión emocional entre dos personas.

El objetivo de un endulzamiento de amor es tratar de atraer la energía positiva y fortalecer la conexión emocional entre dos personas. Este tipo de ritual está pensado para procurar mejorar la comunicación, aumentar la pasión y la atracción, y fortalecer la relación en general. En la web de Blanca Santos podrás encontrar mucha más información al respecto.

Mejorar la comunicación en la pareja

Sin duda, si quieres que un amarre de amor te dé las mejores garantías, también es necesario aportar de manera activa. Obviamente los endulzamientos podrían ayudar a que la pareja se acerque y que puedan florecer los sentimientos, pero normalmente, una vez que han hecho efecto, hay que preocuparse por tener una relación positiva y sana. Hay que encargarse entre ambos de cuidar la salud de la pareja.

Existen muchos trucos para que la comunicación mejore. En estos casos, muchas veces se puede decir que menos es más…

Habla menos, escucha más:

La primera clave de la comunicación, aunque pueda parecer contradictorio, es el silencio. Con el silencio le estás dando a tu pareja el tiempo y el espacio para que pueda expresar sus opiniones. Un problema clásico con el que todos nos encontramos antes o después es el no escuchar a tu pareja incluso cuando habla. A veces estás esperando a que termine de hablar únicamente para dar tu respuesta o tu opinión. Cuando guardas silencio das la opción a la otra parte de interactuar.

Además, existe un refrán, muy bonito que dice que quien habla menos, oye mejor y los que mejor oyen aprenden más.

Piensa menos, siente más:

Es muy normal y muy humano el quedarnos encerrados en nuestros pensamientos. Cuando hacemos esto, estamos cerrando la puerta a que puedan entrar otras emociones. Creamos un muro a nuestro alrededor al que la pareja no puede hacer frente. Con sentir más, nos referimos a que te permitas sentir y te permitas expresarte. No es solo que siempre te sientas feliz, sino que admitas tus emociones. Si estás triste, sin ánimos o incluso con un fuerte enfado, permítete sentirlo y expresarlo.

Un grave problema en la comunicación de las parejas es los sentimientos no expresados… Y es que a veces esperamos que nuestra pareja sea adivina y sepa lo que sentimos en todo momento… Pero sin dar ninguna pista… Y eso es realmente difícil. Hay que hacer un ejercicio de empatía poniéndose en el lugar de la otra persona para ver qué puede estar pasando por su cabeza con las señales que muestra.

Aumentar la confianza mutua

El siguiente paso cuando se ha realizado un endulzamiento es trabajar entre ambas partes de la pareja para que la confianza se haga más y más profunda. Este es un trabajo del día a día y es muy difícil conseguir grandes resultados en poco tiempo y sin esfuerzos. Algunas claves son las siguientes:

Frunce menos el ceño, sonríe más.

Siempre que damos este consejo los lectores piensan que es algo tonto… Pero a día de hoy, tanto en la psicología como en la fisiología, está claramente aceptado que el estado de la mente afecta al cuerpo y el estado del cuerpo afecta a la mente.

Al hacerte consciente de tu propia sonrisa ocurren dos cosas muy importantes, una en el interior de ti y otra en el interior de tu pareja. Cuando sonríes, para empezar tu cara se relaja y además a nivel interno, el sistema simpático cerebral lo identifica de manera subconsciente como un estado positivo, con lo que se empiezan a crear procesos químicos en tu interior, como la producción de serotonina que ayuda a mejorar el estado de ánimo. Al realizar conscientemente el ejercicio de sonreír estás entrando en un círculo positivo que se retroalimenta. Además, al verte y sentirte mejor, tendrás más energía, lo que facilitará la capacidad de comunicación y de querer hacer cosas con tu pareja.

Por el lado de tu pareja, te verá con un aspecto más positivo, más abierto y menos hostil, con lo que probablemente no tenga ese “miedito” que tenemos a menudo cuando queremos proponerle algo a nuestra pareja. Esto suavizará la relación, mejorando la comunicación y la complicidad al querer hacer cosas en común.

Quéjate menos, aprecia más.

Si la actitud que tenemos es siempre negativa, a disgusto y quejándonos, es normal que generemos cierto rechazo en nuestra pareja. Esto pasa incluso cuando estamos atravesando una separación, ya que si en el momento que estamos con nuestra pareja solo hay quejas y reproches, es de esperar que no quiera estar a nuestro lado. Todos tenemos la tendencia de querer estar con personas que nos hacen sentir bien y que nos valoran.

Por tanto, trata de apreciar más lo que hay a tu alrededor. Aunque de dentro de ti salga la idea de un reproche, trata de cambiar el chip, aprecia lo que tienes al lado o lo que se puede estar alejando de ti en este momento. Nadie quiere tener al lado a un bebé quejándose a todas horas.

Solucionar conflictos y disputas recurrentes

Para mejorar la situación una vez que los endulzamientos están funcionando y trabajándose, es el seguir avanzando. Una vez que hay una base sobre la que trabajar. Hay que fortalecer dicha base con esfuerzo diario, con acuerdos y compromisos. Siguiendo con la serie de consejos, puedes probar con:

Juzga menos, acepta más.

Esta es una actitud que puede mejorar significativamente nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. Al juzgar menos, evitamos caer en patrones de pensamiento negativos y prejuiciosos, y nos abrimos a la posibilidad de ver a las personas y las situaciones de manera más objetiva y compasiva. Al aceptar más, aprendemos a valorar y respetar las diferencias y a encontrar la belleza en la diversidad. Esta actitud puede ayudarnos a construir relaciones más saludables y significativas, y a vivir una vida más plena y satisfactoria.

Teme menos, ama más.

Al final hay un punto en el que hay que saltar al vacío, tener fe y quitarse de dudas. Si has realizado un trabajo con Blanca Santos ya estás en el camino adecuado…

Ama más y teme menos es una frase que nos invita a vivir con valentía y amor, en lugar de dejarnos llevar por el miedo y la inseguridad. Esta frase es atribuida a Johann Wolfgang von Goethe, uno de los escritores más importantes de la literatura alemana.

En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones en las que el miedo nos paraliza y nos impide avanzar. El miedo puede ser una emoción poderosa y en ocasiones necesaria, pero también puede limitarnos y hacernos sentir atrapados en nuestra propia mente. Es por eso que la frase ama más y teme menos es tan importante, ya que nos recuerda que debemos enfocarnos en el amor y la valentía en lugar de en el miedo.

Amar más significa ser compasivos y amables con nosotros mismos y con los demás. Significa aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás, y buscar siempre el bienestar y la felicidad de todos. Cuando amamos más, nos sentimos más conectados y en armonía con el mundo que nos rodea, y esto nos da la fuerza y la confianza para enfrentar cualquier situación.

Tener menos miedo significa ser valientes y estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos y desafíos. Significa no dejar que el miedo nos controle y nos impida hacer lo que realmente queremos hacer. Cuando tememos menos, nos sentimos más libres y más capaces de tomar decisiones importantes en nuestra vida.







Reavivar la pasión perdida

En cualquier relación, es normal que la pasión disminuya con el tiempo. Las responsabilidades cotidianas, el estrés y la rutina pueden hacer que la llama de la pasión se apague. Sin embargo, esto no significa que la pasión se haya perdido para siempre. Reavivar la pasión perdida es posible, y aquí te presentamos algunas estrategias que pueden ayudarte a hacerlo.

En primer lugar, es importante recordar lo que inicialmente te atrajo de tu pareja. ¿Qué te hizo enamorarte de ella? ¿Qué te hacía sentir especial y emocionado cuando estabas juntos? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a recordar las cualidades que te atraían de tu pareja y a encontrar formas de volver a conectar con ellas.

En segundo lugar, trata de hacer cosas nuevas y emocionantes juntos. La rutina puede ser la mayor enemiga de la pasión, por lo que es importante salir de la zona de confort y experimentar cosas nuevas juntos. Pueden probar un nuevo deporte, un hobby o una actividad que siempre hayan querido hacer juntos. Esto puede ayudar a crear nuevas emociones y recuerdos que fortalezcan su conexión.

En tercer lugar, es importante dedicar tiempo y atención a la relación. A menudo, la falta de pasión puede ser el resultado de una desconexión emocional. Trata de pasar tiempo de calidad juntos, ya sea en una cita romántica o simplemente en una noche tranquila en casa. Pueden hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones, y recordar por qué se aman el uno al otro.

Finalmente, no tengas miedo de ser creativo y atrevido en la habitación. La intimidad es una parte importante de cualquier relación, y puede ser una fuente de renovada pasión. Trata de experimentar con nuevas posiciones, juguetes o fantasías para mantener las cosas frescas y emocionantes en la habitación.

En resumen, reavivar la pasión perdida requiere tiempo, atención y esfuerzo. Sin embargo, con un poco de creatividad y compromiso, es posible reavivar la llama de la pasión y fortalecer la conexión emocional en cualquier relación. Recuerda que la pasión no es algo que simplemente sucede, sino algo que se cultiva y se nutre con el tiempo. Para esto los endulzamientos también podrían ser de gran ayuda.

Aumentar los sentimientos

Con el poder de un endulzamiento poderoso como los de Blanca Santos, los sentimientos tienden a dispararse. Se busca potenciar las emociones, facilitando el amor y la comunicación. El potenciar las emociones positivas es como un lubricante que facilita que se puedan admitir los sentimientos, incluso los que están más ocultos.

Que tu pareja te sea fiel para siempre

La fidelidad es un valor fundamental en cualquier relación amorosa. Por desgracia, normalmente no es posible garantizar que tu pareja sea fiel para siempre, pero hay ciertas actitudes que puedes adoptar para fomentar la confianza y la lealtad en tu relación… Y nunca está de más pedirle una ayudita a Blanca Santos.

En primer lugar, es importante ser honesto y transparente con tu pareja. La honestidad es la base de cualquier relación saludable y duradera. Si quieres que tu pareja sea fiel, debes ser honesto acerca de tus sentimientos, tus necesidades y tus expectativas en la relación. También debes ser transparente en tus acciones y decisiones, y evitar cualquier comportamiento que pueda ser visto como engañoso o deshonesto.

En segundo lugar, es importante demostrar tu amor y compromiso con tu pareja de manera constante. Esto significa ser cariñoso, atento y dedicado a tu relación. Debes demostrar a tu pareja que eres un compañero/a confiable y que estás dispuesto/a a trabajar juntos para mantener una relación saludable y feliz.

En tercer lugar, es importante respetar los límites y las necesidades de tu pareja. Cada persona tiene diferentes necesidades y expectativas en una relación, y es importante respetarlas. Si tu pareja te ha expresado que necesita espacio o tiempo para sí misma, respeta su deseo y no presiones para que cambie de opinión. Si tu pareja tiene límites claros en cuanto a la interacción con otras personas, respeta esos límites y no los cruces.

Finalmente, es importante mantener una comunicación abierta y honesta con tu pareja. La comunicación es clave en cualquier relación, y es especialmente importante cuando se trata de construir la confianza y la lealtad. Habla con tu pareja sobre tus sentimientos, tus preocupaciones y cualquier problema que pueda surgir en la relación. Escucha a tu pareja y trata de entender su perspectiva.

Obtener una relación de compromiso

Con todo esto ya puedes ir viendo que una vez que los endulzamientos con Blanca Santos te pueden ayudar a dar los primeros pasos. A partir de ahí debes trabajar junto a tu pareja para que cada paso genere confianza, fuerza y unión.

Atraer a la persona que te gusta

Los endulzamientos también podrían llegar a ayudarte a atraer a la persona que te gusta. Siempre que exista un hilo de atracción, por pequeño que sea, es posible realizar un amarre de amor para que la persona de tus sueños se dé cuenta de tu presencia.

Recuperar a tu pareja tras una ruptura

Un hechizo de amor ideal para tratar de recuperar a tu ex también puede hacerse con un endulzamiento. Estos casos están muy trabajados en Blanca Santos, porque en ocasiones un pequeño problema se convierte en una gran crisis que tapa los verdaderos sentimientos que siguen existiendo en la pareja. Como has podido leer antes, hay que trabajar en una relación para que el orgullo y la ira no puedan romperla.

Alejar a una tercera persona

En Blanca Santos también tienen rituales para intentar alejar las influencias negativas que pueden ejercer terceras personas, bien por una voluntad de destruir una relación o bien por tratar de conquistar a tu pareja faltándote así al respeto. Puedes consultar a su equipo, que sin duda te dará el mejor hechizo de separación

Cómo dar los primeros pasos para realizar un endulzamiento

Solo tienes que consultar en Internet las opiniones sobre Blanca Santos. Puedes visitar su web para conocer infinidad de testimonios que sin duda te ayudarán a decidirte. Ahí tienes su número para que puedas contactar con ellos y empieces por fin tu camino hacia la felicidad.