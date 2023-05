¿Necesito un seguro de viaje si viajo al extranjero?

Ya llegan las vacaciones y es hora de planificar el tan ansiado viaje veraniego. Seguro que la mayoría ya lo tienen todo preparado, la ilusión, los billetes, la familia, pero muchos habrán olvidado algo tan importante como es el seguro de viaje. Este artículo pretende visibilizar la idoneidad de contratarlo para cualquier viaje al extranjero, independientemente de que sea obligatorio o no en el país de destino.

A la hora de planificar una salida de largo recorrido, como por ejemplo visitar un país distinto, se debe estudiar y analizar a fondo el lugar de destino. Es aconsejable conocer las actividades de ocio que se pueden realizar, la riqueza cultural, natural y arquitectónica que se debe visitar, los vuelos o el alojamiento que sean de calidad y a buen precio...

No obstante, pensando en los problemas que pueden surgir tanto antes como durante el viaje, las aseguradoras ofrecen diversos tipos de seguros de viaje con los que asistir al viajero y ayudarle a sufragar los gastos que conlleven cualquiera de los posibles inconvenientes. Aquellos que piensan que no necesitan un seguro de viaje para Europa si no viajan a un país donde sea obligatorio, cambiarán de idea al leer en este artículo todos los beneficios que conlleva.

Principales ventajas de contratar un seguro para viajar

Un seguro de viaje ofrece asistencia a los viajeros ante los imprevistos durante el tiempo de duración del trayecto y estancia, pero también antes de marcharse. Un error muy frecuente es pensar que al visitar un país europeo basta con la tarjeta sanitaria comunitaria, sin embargo, hay que tener presente que los seguros de viaje cubren mucho más que los problemas de salud. No solo se tiene acceso a la mejor asistencia médica posible, sino a los problemas con el equipaje o las causas que impidan que finalmente se pueda realizar el viaje…

En definitiva, estos que se presentan a continuación son los principales motivos para adquirir este tipo de pólizas. Además, si se aprovecha el descuento IATI Seguros, se podrá contratar con una de la mejores compañías a precios muy asequibles.

Asistencia médica

La tranquilidad que ofrece el saber que, ante cualquier accidente o percance médico, se recibirá atención sanitaria de primera calidad, sin importar el país de destino, ya es motivo más que suficiente para contratar un seguro de viajes.

Cancelación sin penalización

Las vacaciones suelen planificarse con bastante antelación, por este motivo, nunca se está libre de que pueda surgir algún tipo de imprevisto que obligue a su cancelación. Ser previsor cubre las circunstancias en las que finalmente no se pueda viajar, como son posibles motivos laborales, de salud, burocráticos, etc. Un seguro de viaje con coberturas de cancelación otorga la tranquilidad de saber que, en caso de que surja un contratiempo, se podrá anular el viaje hasta un día antes de la fecha de salida sin perder el dinero invertido.

Asimismo, si se llega a salir, pero una vez en el destino elegido se debe interrumpir el viaje, se recuperarán los gastos que suponen el tener que volver al lugar de residencia antes de tiempo. En estas circunstancias, el seguro cubre el viaje de vuelta, así como el reembolso correspondiente a los días que no se han disfrutado.

Retraso en el transporte

Los retrasos en el transporte están a la orden del día, especialmente cuando se viaja al extranjero utilizando el avión para llegar a estos países. Esta cobertura en el seguro de viajes da derecho al reintegro de gastos y hasta una indemnización en caso de sufrir una demora en el trayecto, un inconveniente muy habitual que conlleva gastos de manutención, alojamiento e incluso un nuevo transporte si se sufre algún retraso importante.

Pérdida o robo de equipaje

Otro de los problemas más habituales que sufren los turistas son las pérdidas de equipaje. En estos casos, es esencial contar con un seguro que cubra el valor del contenido. Así mismo, si se produce un robo de las pertenencias, la aseguradora estará obligada a indemnizar el importe de lo robado.

Protección las 24 horas durante el viaje

Todos los puntos anteriores son los inconvenientes más habituales cuando se viaja al extranjero y las coberturas más frecuentes que incluyen estas pólizas. Esto convierte al seguro de viaje en el mejor compañero, pues ante cualquier incidencia, se podrá contactar con el servicio de Asistencia 24 horas de la aseguradora.

Este servicio brindará la ayuda y el asesoramiento necesario para saber cómo actuar en cada momento o qué documentación se debe reunir para disfrutar de las coberturas de la póliza. Como se ha comentado con anterioridad, los problemas más comunes son la necesidad de atención sanitaria, la cancelación del viaje, el retraso o la cancelación de vuelos y las pérdidas o robos del equipaje. En cualquier de estas circunstancias, poder contactar con el seguro y ofrezca la solución a estos problemas no tiene precio.