eLandFly, la web con la que organizar nuestro viaje será pan comido

El bueno tiempo ha comenzado y la llegada del verano es inminente. Las vacaciones y los días de descanso están más cerca que nunca y es el momento de perfilar y reservar aquellos viajes y escapadas que queramos realizar con nuestra pareja, nuestros amigos o, por qué no, en solitario. Si aún no tenemos claro dónde iremos a desconectar de la rutina, no debemos tardar demasiado en pensarlo, pues el turismo masivo enciende motores, los precios se disparan y las reservas en los alojamientos no tardan demasiado en agotarse. Por suerte, organizar nuestras vacaciones es mucho más sencillo gracias a internet y las nuevas tecnologías, que ponen al alcance de nuestra mano cientos de webs de agencias de viajes online y aerolíneas con las que podremos dejarlo todo a punto sin apenas movernos de casa.

Sin embargo, en estas ocasiones también aparecen algunas limitaciones como el presupuesto o el tiempo, por lo que siempre se agradece la ayuda de los comparadores, que buscan por nosotros las mejores ofertas de la red a las que podemos acceder. Aunque son numerosos los nombres de comparadores, en esta ocasión queremos centrarnos en eLandFly, una web que triunfa entre los usuarios y que cuenta cada vez con más visitas.

¿Cómo usamos eLandFly para organizar nuestras vacaciones?

Los comparadores como eLandFly suelen ser útiles especialmente cuando buscamos una buena relación calidad/precio tanto en los vuelos como en el alojamiento. En contra de lo que la mayoría de la gente piensa, no se trata de una plataforma útil únicamente para quienes buscan el viaje más barato, sino para todos aquellos que quieren establecer un rango de precio, incluso si éste es medio o también elevado. Lo que debemos tener claro es que para que las funciones de la web sean verdaderamente eficaces debemos conocer cuáles son sus posibilidades.

Búsqueda de vuelos

eLandFly revisa hasta dos veces al día la oferta de vuelos de las compañías aéreas que operan en cada país. De este modo obtiene todos los datos actualizados de los trayectos y puede realizar amplias comparaciones a partir de todas las webs de las que obtiene la información. Gracias a esta tarea, cuando buscamos algún destino en una fecha determinada, la web nos mostrará en pantalla todas las opciones disponibles desde la más barata hasta la más cara, aunque es posible ajustar las preferencias para que nos aparezcan aquellos vuelos que más se ciñan a nuestras necesidades. Uno de los filtros más interesantes que incorpora la web es el de aerolíneas, pudiendo elegir con qué compañías queremos viajar y con cuáles no.

Precio, horarios, duración… toda la información necesaria estará a nuestra disposición. Además, eLandFly nos enlaza directamente con la web de la que ha obtenido la información, por lo que podemos visitarla directamente y consultar en ella todo lo que creamos conveniente.

Búsqueda de hoteles

Para encontrar los mejores hoteles, eLandFly realiza una visita exprés por las principales webs de reserva hotelera, comparando todos los precios y posibilidades que existen en el momento en que un usuario activa la búsqueda. Gracias a este método, la web ofrece a los usuarios en la pantalla una larga lista de resultados en las que veremos todas las opciones, desde las más económicas hasta las más elevadas. Además, una vez que hemos obtenido los resultados completos, tendremos la posibilidad de filtrar la búsqueda para que sólo nos aparezcan aquellos alojamientos que cumplan ciertas condiciones. El rango de precio, el número mínimo de estrellas, la distancia máxima del centro de la ciudad, hotel, hostal, apartamentos, resort, apartahotel o cancelación gratuita.

Encontrar el alojamiento que buscamos será mucho más fácil gracias a las funciones de esta web.

Tours

Para quienes desean hacer actividades con las que entretenerse y divertirse mientras disfrutan de la ciudad, eLandFly cuenta también con un apartado en el que los usuarios pueden acceder a este servicio. Tours en bus o en barco, excursiones a otros entornos extraurbanos, entradas para eventos culturales o deportivos, rutas por las tiendas más populares de cada ciudad, etc. Además, en este apartado aparecerán también las opciones de traslado desde el aeropuerto a la ciudad y viceversa, por lo que si nuestro alojamiento no lo ofrece, la web nos ayudará a encontrar el que mejor nos convenga.

Ofertas

Otra de las ventajas que nos ofrece eLandFly es su gama de ofertas tanto de vuelos como de alojamientos. Esta opción resulta muy atractiva para quienes no tienen claro a dónde irán, ya que les ofrece destinos con buenos precios y con la información detallada de vuelos y alojamiento, que suelen ser las más complejas de conseguir. Además, estas ofertas están diseñadas para viajeros que quieran salir desde los principales aeropuertos de España, por lo que serán útiles para todos los usuarios.



Gracias a eLandFly organizar nuestras próximas vacaciones será más fácil que nunca tanto en su web como descargando su aplicación para iOS y Android.