¿Cómo encontrar puntos de recarga eléctrica en Badajoz?

La movilidad eléctrica en Badajoz ha experimentado un importante crecimiento en los últimos tiempos debido a la masificación de los coches con baterías y de sus sistemas de recarga. Ahora, es posible recorrer toda Extremadura utilizando la energía eléctrica como combustible gracias al gran número de puntos de recarga eléctrica disponibles en esta comunidad.

A la hora de cambiar de coche y sustituirlo por un vehículo eléctrico es necesario tomar en cuenta algunos aspectos indispensables para la movilidad eléctrica. Entre las tareas más importantes que se deben llevar a cabo es conocer la ubicación de los diversos puntos de Recarga de coche eléctrico.

Localizar los puntos de recarga es fundamental para garantizar la operatividad de los coches eléctricos y su permanente autonomía. En este sentido, la mejor manera de saber dónde recargar este tipo de coches es mediante aplicaciones de movilidad eléctrica.

Principales puntos de recarga eléctrica en Badajoz

Antes de conocer algunas de las mejores aplicaciones de movilidad eléctrica, es necesario realizar un repaso informativo de los principales puntos de recarga en Badajoz. En esta ciudad existen aproximadamente 40 puntos de carga a disposición del público, entre los que se encuentra los siguientes:

Intercambiador Modal Badajoz : es un punto de recarga para coches, monopatines, así como para bicicletas eléctricas. Este punto se encuentra cerca de la entrada del parking de IFEBA.

: es un punto de recarga para coches, monopatines, así como para bicicletas eléctricas. Este punto se encuentra cerca de la entrada del parking de IFEBA. Parking San Atón : este punto de recarga se encuentra ubicado en la Plaza Minayo, 4-A.

: este punto de recarga se encuentra ubicado en la Plaza Minayo, 4-A. Parking Santa María: es un punto de recarga de coches eléctricos con un total de 4 conectores que se encuentra ubicado en la Calle Soto Mancera, 27.

es un punto de recarga de coches eléctricos con un total de 4 conectores que se encuentra ubicado en la Calle Soto Mancera, 27. Zona Deportiva La Granadilla : este punto de recarga se puede encontrar en la Calle José Miguel Sánchez Hueso.

: este punto de recarga se puede encontrar en la Calle José Miguel Sánchez Hueso. Parking Conquistadores: para encontrar este punto de recarga es necesario dirigirse a la Calle General Manuel Saavedra Palmeiro, 3.

Estos son algunos de los principales puntos de recarga que es posible encontrar en Badajoz. Sin embargo, a través de una app de movilidad eléctrica los conductores no solo tienen la posibilidad de conocer la ubicación de todos los puntos de recarga disponibles en la ciudad. Además de ello, sus sistemas de geolocalización les permite saber cuál es el punto de carga más cercano y con los mejores descuentos.

Mejores aplicaciones de movilidad eléctrica

Entre las mejores aplicaciones de movilidad eléctrica se encuentran apps como Waylet, Charge Map, Next Charge, Electromaps, etc. Por ejemplo, aplicaciones como Waylet no solo facilitan el pago de la recarga del coche eléctrico en toda la red de puntos de carga de Repsol.

Antes de elegir una determinada aplicación, es importante mirar sus características y las ventajas que ofrecen. No se puede olvidar que existen apps de movilidad eléctrica que también ofrecen descuentos en repostajes de gasolina y diesel.

Como se puede ver, las aplicaciones de movilidad eléctrica son herramientas de gran utilidad para los conductores que han comprado coches eléctricos. Gracias a estas soluciones digitales es mucho más sencillo mantener cargadas las baterías del vehículo en todo momento