Motivos por los que cada vez se compran más medicamentos genéricos online

En los últimos años el ámbito del comercio ha experimentado cambios importantísimos. La llegada de las tiendas online son un claro ejemplo de ello, aunque hace un par de décadas estaban bastante limitadas. Así lo demostraba el hecho de que muchos productos que pudieran necesitar los usuarios no estaban disponibles en la red.

Todo lo contrario sucede hoy en día. De hecho, incluso existe la posibilidad de comprar medicamentos genéricos, una alternativa por la que cada vez optan más usuarios. Precisamente en próximas líneas profundizaremos en este tipo de productos, averiguando las claves que hay detrás de su éxito en Internet.

Alto nivel de disponibilidad

Es probable que en alguna que otra ocasión te haya pasado lo siguiente: necesitas un medicamento y vas a la farmacia, pero tras preguntar por él te comunican que no queda stock. Es entonces cuando te ofrecen un medicamento no genérico.

Estos problemas de stock casi nunca suceden al comprar medicamentos genéricos por Internet. El nivel de disponibilidad es muy elevado, por lo que sea cual sea el producto que necesites lo más probable es que pueda comprarse directamente en una farmacia online como la Farmacia el Punto.

Muy buenos precios

Ahora que hemos mencionado esta farmacia hay que decir que los precios que pueden encontrarse en ella, siguiendo el ejemplo de otros comercios electrónicos similares, son muy difíciles de superar.

Con los medicamentos no genéricos el gasto a realizar suele ser siempre más elevado, lo cual no es de extrañar, puesto que hay que pagar al laboratorio con mucha fama y popularidad que está detrás de su fabricación, así como de la comercialización.

La situación es muy distinta al hablar de medicamentos genéricos. El resultado que ofrecen es el mismo, pero el precio a abonar nada tiene que ver. En ocasiones se paga incluso menos de la mitad, sobre todo si se recurre a un comercio electrónico como el que acabamos de mencionar.

Para que te hagas una idea, vamos a hablar de un medicamento genérico que tanto en Extremadura como en muchas otras zonas de España se utiliza. Nos referimos a la viagra. Pfizer, un laboratorio que se ha dado a conocer a nivel mundial por las vacunas del COVID-19, comercializa dicho medicamento y lo vende a 15 euros por pastilla. Pero, ¿qué pasa si se recurre a los genéricos?

Basta con echar un vistazo a la Farmacia el Punto para darse cuenta de la enorme diferencia que hay. En concreto, el ejemplo que vamos a utilizar es el de un medicamento genérico de la viagra que recibe el nombre de Kamagra.

Adquiriendo la caja de 365 comprimidos, cada uno de ellos sale por tan solo 1,39 euros. Es decir, por cada pastilla de viagra de Pfizer es posible comprar casi 11 de las genéricas.

Gastos de envío gratuitos

Es habitual pensar que estos precios tan bajos acaban subiendo al tener que pagar los gastos de envío. Nada más lejos de la realidad, aunque por supuesto depende de la farmacia online en la que compres.

Algunas de ellas exigen llegar a un pedido mínimo para que se aplique la gratuidad en los gastos de envío. Sin embargo, otras ofrecen directamente el transporte a coste cero al comprar ciertos productos en concreto. Así lo demuestra la Farmacia el Punto y sus packs de Kamagra: adquiriendo un mínimo de 92 comprimidos, el envío se lleva a cabo por Air Mail sin pagar por él.

Privacidad en estado puro

Es evidente que el hecho de no tener que salir de casa proporciona una gran comodidad, así como incluso un ahorro considerable no solo por estar los medicamentos genéricos a un precio más bajo, sino también por ahorrarte el combustible necesario en caso de que no puedas ir andando a la farmacia que está más cerca de tu casa.

Aun así, uno de los aspectos que dan pie a que cada vez se compren más medicamentos genéricos por Internet se resume en la enorme privacidad que esto proporciona. Precisamente con la viagra genérica se entiende a la perfección el motivo. Y es que algunos hombres prefieren que nadie sepa que adquieren dichos productos con tal de conseguir el efecto que proporcionan en las partes más íntimas de los varones.

En otros tiempos había que ir a la farmacia presencialmente, lo cual distaba de ser discreto. Todo lo contrario sucede con las compras online, las cuales son sinónimas de privacidad. El repartidor, cuando te entregue el paquete, no sabrá qué contiene en su interior.



Es por todo ello que tanto la Kamagra como muchos otros medicamentos, tales como los fabricados por Ajanta Pharma, poco a poco van registrando mayores cifras de ventas. De hecho, los expertos indican que en los próximos años esta tendencia irá a más, dando pie a que las farmacias que venden presencialmente queden relegadas a un plano un poco más secundario.