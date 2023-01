¿Sabes qué autopistas de peaje tienen descuentos?

Utilizar las autopistas de peajes tiene una serie ventajas, como son la reducción de accidentes o la mejora de la movilidad respecto al uso de las carretas convencionales, por lo que se hace especialmente interesante utilizarlas en fecha claves, como son la época de Navidades, Semana Santa, los puentes o las vacaciones estivales. Ahora, además, a los beneficios señalados se le suman los descuentos que se pueden encontrar en bipdrive.com

España se puede recorrer de punta a punta utilizando sus más de 166.000 kilómetros de vías interurbanas, de las cuales casi 12.000 corresponden a autopistas libres y autovías, algo más de 3.000 kilómetros a autopistas de peaje y más de 1.600 a vías de doble calzada. Las diferencias en cuanto a seguridad y mantenimiento son notables, por lo que, en fechas señaladas, en las que se producen muchos desplazamientos en pocas horas y días, es conveniente utilizar las de peaje. Se trata de autopistas mejor iluminadas, con menos curvas, con un mantenimiento más constantes, muy seguras, logrando reducir los tiempos en desplazamiento y, en definitiva, de mayor calidad que el resto.

Seguridad por encima del coste

El mal tiempo, la época de los puentes en los que se concentran un gran número de vehículos en pocos días… son factores que acrecientan la necesidad de optar por las vías más seguras, es decir, las autopistas de peaje. No obstante, muchos españoles no hacen uso de ellas por el gasto que suponen. Sin embargo, lo que hay que considerar y tomar conciencia es que no se trata de un gasto, sino una garantía de seguridad, y eso no tiene precio. Es una excelente alternativa a las autopistas o autovías y carreteras secundarias, que están más congestionadas, peor señalizadas e iluminadas y son mucho más peligrosas.

Es una realidad irrefutable que las carreteras de peaje, ya sea en España o en otros países, son más seguras que el resto de las opciones, como demuestran los datos estadísticos de registro de accidentes.

El telepeaje, ya no hay excusas

El coste va a dejar de ser una excusa a la hora de elegir la autopista de peaje, al igual que el tener que hacer colas para pagar. Con el sistema de telepeaje, no solo se obtienen muchos descuentos que se aplican al utilizar este método de pago, sino que se evitan las esperas al tramitar los pagos online. Los descuentos con Via-t se localizan fácilmente en su buscador, el cual ofrece información 100% fiable y con antelación de las rebajas de precio para las autopistas de peaje que ofrecen el estado español, el francés y el portugues.

Sencillo y fácil, entrando en bipdrive.com, en su buscador Via-t, se estará siempre informado de los descuentos, datos de suma utilidad a la hora de planificar rutas y conocer con exactitud los gastos, beneficiándose, además, con la reducción de precio.

Descuentos más populares

Aunque son muchos y lo más aconsejable es consultar el mencionado buscador para estar siempre informado, estos son algunos de los descuentos más populares que se encuentran actualmente activos.

Descuentos peaje AP 9

En el caso de la AP-9, los usuarios Via-T cuentan con diferentes tipos de descuentos dependiendo del tipo de vehículo que utilicen (ligero o pesado) y el tipo de recorrido que realicen. Estas bonificaciones, aprobadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), para incentivar el uso de la infraestructura, un eje para la comunicación y el desarrollo económico de Galicia, estarán operativas hasta la finalización de la concesión en 2048.

En el caso de la autopista de peaje AP9, los vehículos ligeros, para disfrutar de estos descuentos, deben utilizar como sistema de pago y control de paso por la autopista el telepeaje. Para poder aplicar estas deducciones, el Vía-T debe estar operativo, contar con saldo y estar colocado correctamente en su soporte en el interior del vehículo. Dependiendo del tramo, se pueden conseguir descuentos que van desde el 20% al 100%.

En el caso de los vehículos pesados, cuentan con una reducción del 20% en todos los tramos de la autopista, todos los días de la semana y utilizando cualquier medio de pago. Además, en los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo (origen/destino Rande-Vigo) en ambos sentidos, incluido el acceso al puerto de Vigo, la bonificación es del 100%.

Descuento peaje c32

Esta primera reducción se aplica a la Autopista Pau Casals, de Castelldefels a El Vendrell, donde se localizan diferentes descuentos en función del número de viajes que se realicen al mes: desde 6 viajes, se obtiene un 5% de descuento por viaje, hasta 51 viajes, se llega hasta un 50% de descuento.

Descuento Peaje vehículos ECO

Esta es una reducción muy interesante para todos aquellos que cuentan con un vehículo eléctrico o ECO, ya que en los viajes que realicen de lunes a viernes por autopistas con Via-T salen mucho más económicos. Aunque cada tipo de vehículo tiene unos descuentos específicos, van desde el 30% al 75% del importe total a pagar por el peaje.

Principales ventajas de las autopistas de peaje

Aunque se ha mencionado con anterioridad algunas de las ventajas más evidentes de las autopistas de peaje, destacando su seguridad, no es el único beneficio que presentan.

Por un lado, generan recursos económicos para financiar la construcción y mantenimiento de la infraestructura. De este modo se garantiza que las vías se conservan en buen estado a la vez que se libera a los recursos públicos de esta carga, pudiendo utilizar ese dinero para otras necesidades sociales.

Por otro lado, no hay que olvidar que mejoran la movilidad y reducen atascos, lo que vuelve a incidir en le tema de la seguridad al ser el tráfico mas fluido. Asimismo, son menos contaminantes, ya que se ofrecen beneficios para quienes menos contaminen, como los coches eléctricos, por lo que se incentiva su compra y su uso.