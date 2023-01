¿Perdiste o te robaron el DNI? No te preocupes, te indicamos cómo sacar un duplicado

La pérdida del DNI (Documento Nacional de Identidad), por la razón que sea, extravío o robo, es una situación bastante desagradable que puede generar muchos problemas legales, por lo que siempre es muy recomendable actuar rápido y se debe solicitar nuevamente dicho documento para evitar futuros inconvenientes.

Desde la imposibilidad de demostrar tu ciudadanía o hasta perder un negocio por no poder firmar algún documento; estas son algunas de las situaciones que se pueden generar por no tener el DNI. Si no lo tienes, y no quieres pasar por ningún problema, tienes que obtener un duplicado; pero no te asustes, tampoco es tan difícil, solamente debes cumplir unos sencillos trámites.

El DNI es emitido por el Ministerio del Interior, por lo que todas las gestiones se realizan en las oficinas de la Policía, desde la correspondiente denuncia, que se debe hacer cuando el documento se haya extraviado o haya sido robado, hasta la emisión del mismo duplicado.

Procedimiento para solicitar el duplicado del DNI

Para pedir el duplicado del Documento Nacional de Identidad se deben cumplir algunos sencillos pasos, que a continuación se presentan, para que los tengas en cuenta por si llegas a necesitar la solicitud en cuestión del duplicado de tu documento.

Gestión online

Primero, debes pedir tu cita previa duplicado DNI a través de la página web oficial para este trámite, que es un proceso gestionado por el Cuerpo Nacional de Policía, instancia adscrita al Ministerio del Interior.

Es un sistema que va guiando paso a paso todo el proceso. Lo primero es seleccionar cómo iniciar la solicitud, bien sea con los datos del DNI o del NIE.

Hay que rellenar un formulario con el número y letra del DNI, nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y dirección de correo electrónico. Luego, se debe completar el código de seguridad antibots y hacer clic en “Enviar datos”.

Seguidamente, se debe seleccionar la fecha y oficina donde se van a hacer los trámites, para luego acudir a la misma.

Gestión presencial

Una vez hecho el trámite de pedir la cita online, se debe acudir presencialmente a la oficina seleccionada, para completar la solicitud de duplicado del DNI.

El día seleccionado, hay que llevar una fotografía reciente en color, la denuncia por robo o una comunicación que indique lo ocurrido; y, en caso de variación de datos, se debe presentar el certificado de empadronamiento, si se cambió de domicilio, o el certificado del Registro Civil, si se trata de datos de afiliación.

Las ventajas de tener el DNI al día

Tramitar el duplicado del DNI es una opción sencilla y rápida, un poco más fácil que la renovación, por lo que no tienes excusa de hacerlo si se llegase a perder por cualquiera de las causas mencionadas. Es conveniente hacerlo lo más pronto posible, para que evites problemas y puedas andar por las calles legalmente, como debe ser.

Al tener tu DNI contigo, podrás comprobar tu identidad y nacionalidad, además de que por ley, es obligatorio llevarlo siempre encima. Imagina tan solo que en un operativo policial, en cualquier lugar donde estés, un agente te solicite tu documento de identificación y no lo tengas; pues esto puede ser un serio problema, toda vez que el funcionario estará en la obligación de detenerte hasta que puedas demostrar quién eres.

También, toda formalización de cualquier acción legal, como al comprar una casa y registrar el documento de compraventa, requiere la presentación del DNI, para que el notario o registrador pueda validar el procedimiento. En caso contrario, no se puede continuar con el trámite.

Asimismo, al pagar en cualquier tienda con un medio de compra electrónico, como las tarjetas de crédito o débito, ya que la empresa que las reciba, necesita validar la identidad del pagador, y eso, solamente se puede hacer con la presentación del correspondiente DNI.

Al viajar fuera del país, dentro de la Unión Europea, también es necesario llevar el DNI, por cuanto este documento viene a sustituir la función del pasaporte, dentro de sus países miembros.

Por esas, y otras razones, debes tener siempre el DNI contigo, no puedes andar por la calle sin el mismo, bajo el riesgo de que cuando te lo pidan, no lo tengas, de forma que las consecuencias legales te pueden arruinar el día y traer más problemas de los debidos.

Renovación del DNI

Otro caso en el que se debe tramitar el DNI, es cuando este ha vencido, lo cual depende de la edad del titular. Si es menor de 5 años, se debe renovar cada 2 años; si está entre los 5 y 30 años, caduca cada 5 años; y después de haber cumplido los 30 años, hasta los 70, se debe renovar cada 10 años. Para las personas mayores de 70, el DNI pasa a ser permanente. Los DNI llevan impresa la fecha de caducidad en el anverso.

Se puede tramitar con 6 meses de antelación a la fecha de caducidad, para evitar que llegue el día y puedas contar con tu documento nuevo.

Para renovarlo se deben realizar procedimientos muy similares a los que se efectúan cuando se va a solicitar el duplicado, con el añadido de que debes presentar el documento vencido y el certificado de empadronamiento emitido por la autoridad competente.

En definitiva, si se pierde, te lo roban o vence tu DNI, debes tramitarlo lo antes posible, para que puedas estar más tranquilo y circular por las calles sin inconvenientes. Además, es tu deber, estar plenamente identificado en las situaciones mencionadas, y otras más.

Con los servicios online se ha vuelto muy fácil pedir cita, lo cual anteriormente, era lo más complicado. Así que ve a tu ordenador y accede a la página oficial para solicitar tu cita, y gestiona tu documento lo antes posible.