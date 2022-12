Sistemas para ahorrar dinero al contratar el seguro de tu coche

Conseguir un ahorro en nuestra póliza del seguro de coche es uno de los objetivos que intentamos conseguir cada vez que la renovamos año tras año. Conozcamos qué es lo que se puede hacer para reducir el precio anual de nuestro seguro.

¿Seguro de coche a terceros o a todo riesgo?

Evidentemente, una opción es limitar las coberturas del seguro al nivel más básico.

Tengamos en cuenta que, a partir del quinto o sexto año desde la matriculación del coche, el seguro a todo riesgo deja de ser interesante, especialmente si se sufre un accidente con el resultado de siniestro total.

Otra opción para rebajar el precio del seguro a todo riesgo es la de incluir una franquicia. A modo de ejemplo, con una franquicia de solo 600 euros puede conseguirse en torno a un 25 % de descuento en la prima. Si la franquicia es de 900 euros, el ahorro puede rondar el 35 %.

La opción intermedia: el seguro a terceros ampliado

¿Se te dispara el precio de tu seguro a todo riesgo y las coberturas del seguro básico a terceros te parecen insuficientes? En ese caso, dispones de una opción asequible y que te aportará más seguridad.

Se trata del seguro a terceros ampliado, una modalidad que incluye las coberturas de rotura de lunas, robo del vehículo e incendio del mismo.

Escoge una aseguradora digital

Las aseguradoras virtuales o aseguradoras digitales, como lo es por ejemplo Hello Auto, son compañías que no disponen de muchas oficinas físicas, pero no por ello su atención al cliente se ve mermada.

El hecho de disponer de un número reducido de oficinas se traduce en un notable ahorro de los costes de explotación, que se refleja en los precios de las primas del seguro, notablemente inferiores a los de las compañías de seguros que atienden presencialmente a sus clientes.

Aprovecha las ofertas de captación de las compañías de seguros, utilizando los comparadores gratuitos.

Es un hecho comprobado que las compañías de seguros ofrecen mejores precios a los nuevos clientes que a los ya existentes, incluso cuando estos últimos llevan años sin declarar siniestros.

En internet dispones de varios comparadores gratuitos que, en cuestión de segundos, seleccionarán para ti las mejores ofertas, destinadas a captar nuevos clientes.

Eso sí, al utilizar los comparadores de seguros de automóvil no te fijes solo en el factor precio: compara, una por una, cuáles son las coberturas ofrecidas.

La siniestralidad con culpa, el factor clave para que la prima del seguro de tu coche no se dispare

Todos estos consejos son efectivos. Pero existe otra cosa que debes hacer para que nuestro seguro de coche se mantenga en un precio razonable: evita tener siniestros con culpa y acumularás grandes bonificaciones.

Ya lo sabes: una buena medida de ahorro es conducir con prudencia y a velocidades moderadas. Además, el ahorro es doble: se reflejará en la prima del seguro y en el consumo de combustible.