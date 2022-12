Seis consejos para elegir una chaqueta impermeable

La chaqueta impermeable es un equipo fundamental para toda persona, uno de esos en los que no debes ahorrar y llevar siempre contigo. De hecho, tanto en verano como en invierno pueden llegar tormentas y lluvias repentinas y, en estas condiciones, la chaqueta será la única defensa.

Quizás sea casi imposible no mojarse, pero frente a los viejos depilados y parkas de ciertas fotos que han hecho historia, se ha avanzado mucho hacia la comodidad.

Hoy en día existen conchas que responden muy bien a la necesidad fundamental de quienes se encuentran en el medio exterior: evitar que penetre agua del exterior y dejar salir al exterior la humedad generada por la actividad física.

Las dos grandes familias de chalecos en el mercado

Softshells (literalmente softshells), muy apreciadas por su portabilidad y por la forma en que "siguen" los movimientos del atleta.

Hardshells (aka hard shells), caracterizadas más o menos por el clásico efecto "hardcover" que no todo el mundo aprecia, pero que suelen ofrecer unas prestaciones muy altas en términos de impermeabilidad, transpirabilidad y ligereza.

Tanto si te decantas por una familia como por otra, la línea divisoria entre un producto excelente y uno mediocre radica en gran medida en la calidad de las membranas impermeables con las que se tratan las calotas.

Los productos y marcas que hay hoy en el mercado son diferentes, lo que todos tenéis en mente es sin duda la excelencia y la garantía, pero también se pueden tener en cuenta otro tipo de membranas.

Más bien, te aconsejamos que hagas tus valoraciones teniendo en cuenta otros parámetros, como el uso o no de PFC, compuestos químicos utilizados por muchas empresas para la impermeabilización de prendas de exterior, que sin embargo presentan importantes contraindicaciones para el medio ambiente y la salud.

Estos son algunos de nuestros consejos para elegir la chaqueta que mejor se adapte a tus necesidades.

La chaqueta es la capa más externa del sistema de ropa ideal para actividades al aire libre.

Por ello es mejor que solo haga la función de capa impermeable y transpirable, dejando la función de capa térmica a las prendas intermedias (camiseta, forro polar y jersey).

En la práctica, las chaquetas con varios acolchados y forros no son ideales para usar en movimiento y, por lo general, agregan un peso innecesario, sin embargo, la capucha es más importante de lo que piensas.

Una buena chaqueta debe tener una capucha que funcione, es decir, que realmente proteja del agua. Así que tenga cuidado con las tapas desmontables, que pueden tener debilidades de infiltración.

La capucha debe ser bien ajustable, de modo que dé suficiente libertad para doblar la cabeza una vez que la use y no caiga sobre los ojos cuando la use.

Pruébalo en la tienda… no todos los modelos están cortados con el mismo cuidado con respecto a estos detalles.

De hecho, la capota debe proteger no sólo del agua que llega desde "arriba", sino también de la que llega horizontalmente y desde abajo.

En definitiva, cuando hay tormenta, la capota debe cerrarse perfectamente, enmarcando el rostro sin dejar huecos por donde pueda penetrar la lluvia y el viento.

La Zip o “cremalleras”

La razón de su nombre es que deben poder abrirse y cerrarse en un instante (que, en un aguacero, es el tiempo que marca la diferencia entre estar seco y mojado).

También en este caso, haz tus propias pruebas durante la compra. Si una cremallera se traba en la tienda, es poco probable que funcione mejor al aire libre, con la lluvia cayendo, el viento soplando y las manos heladas.

La chaqueta debe tener dos bolsillos grandes donde poner las manos si es necesario para mantenerlas calientes y otro (máximo 2) donde guardar objetos pequeños.

El resto es todo lo que es bueno para los Navy Seals pero no para aquellos que buscan moda y comodidad.

Además de la capucha, la chaqueta también debe permitir un cierre "estanco" (por así decirlo) de las otras aberturas, preferiblemente si las cremalleras tienen una banda de tela protectora o, mejor aún, que sean impermeables.

Todos los bolsillos deben tener cremalleras; los puños no deben tener elástico (¡horror!) pero sí un buen sistema de cierre con velcro.

La parte inferior de la chaqueta debe poder ajustarse con bandas elásticas ajustables; debe haber aberturas de ventilación, pero estas también se pueden cerrar con cremalleras estancas.

Cuando pruebes la chaqueta que piensas comprar, recuerda que probablemente la usarás sobre otra ropa (al menos una ropa interior y una capa térmica).

Por ello, es mejor elegir una talla que te deje una amplia libertad de movimientos y que no apriete en los puntos estratégicos de las articulaciones ni en la cintura.

