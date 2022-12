Miniaturas de coches, un hobby para artistas

El mundo de las miniaturas ofrece una amplia gama de posibilidades, ya que existen múltiples empresas que se encargan de la creación de figuras de todo tipo: desde recreación histórica, donde encontramos soldados de todas las épocas, de todas las facciones de distintos ejércitos y sus vehículos, siendo los más solicitados los que recrean episodios históricos del siglo XX, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta figuras de seres de fantasía inspirados en películas y toda una tradición literaria y artística.

La mayoría de estas figuras están destinadas a ser empleadas en juegos de rol, pero también existen miniaturas cuyo fin es montarlas y pintarlas para después ofrecerlas en exposición. Es el caso de las miniaturas de coches, donde la variedad es tan amplia como la historia de estos vehículos: puedes encontrar miniaturas de todas las marcas de fabricantes y casi todos sus modelos. Puedes elegir pintarlas siguiendo los patrones tradicionales de cada modelo, pero si no está a tu alcance poder hacerte con un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé y tunearlo a tu gusto, siempre te quedará la opción de las miniaturas.

Veamos a continuación algunos consejos al respecto.

Pasos para pintar miniaturas de coches

Hay que tener en cuenta que antes de proceder a pintar las miniaturas con los colores definitivos hay que llevar a cabo una serie de pasos previos.

Lo primero que hay que hacer es ensamblar la figura, limpiar las impurezas o piezas restantes de la fabricación que puedan suponer dificultades para el pintado y malos resultados finales, como limpiar las líneas de molde, cortar las rebabas resultantes de separar las piezas de la matriz, e incluso, si al unir piezas resultan espacios en la zona de unión, se debe aplicar masilla.

Una vez hecho todo esto hay que imprimar la figura, es decir, dar una capa de pintura acrílica que prepara la pieza para tener una mejor adherencia de la pintura. Lo recomendable es hacerlo mediante aerógrafo o spray de imprimación, para que la capa sea más uniforme que si se hiciera con pincel. Normalmente, esta capa de imprimación se hace en negro, y si queremos conseguir efectos de luces desde este paso, se aplica una rociada con imprimación blanca, desde la dirección por la que vamos a aplicar las luces.

El siguiente paso es pintar la miniatura en sí. Aquí hay que tener en cuenta varias concepciones de color: los colores oscuros representan profundidad frente a colores claros, por lo que son los primeros que deben aplicarse, y sobre ellos, ir añadiendo detalles de volumen con colores claros. Esto lo podemos aplicar tanto al exterior como al interior de nuestras miniaturas de coches, tanto para la carrocería y sus detalles, como los faros, los parachoques y los parabrisas, así como para los detalles del interior, tanto en los asientos como en detalles de la carrocería interna.

Materiales imprescindibles para pintar miniaturas de coches

Entre los diversos materiales que no pueden faltar para pintar miniaturas de coches ya se han mencionado varios. La pintura más recomendable es la pintura acrílica, ya que es mucho más fácil de manejar sobre materiales de plástico o plomo, que son los principales materiales sobre los que se fabrican las figuras. En cuanto a los pinceles, cuanto más tengas, mejor, pues dependiendo del nivel de detalle de las piezas necesitarás pinceles más finos o más gruesos. El pegamento más recomendable es aquel adaptado para modelismo, ya que no es corrosivo con los materiales y no deja señales.

Existen múltiples kits ya preparados con estas herramientas y más, así como con juegos de limas para limar las impurezas de las piezas, y otros útiles, como pinzas.

Si ya eres aficionado de esta materia o te ha empezado a interesar hace poco, y no sabes cómo empezar, lo mejor es ir paso a paso con modelos sencillos, y verás que la práctica hace que puedas mejorar en la calidad del pintado de tus miniaturas.