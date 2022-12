¿Cuál es el mejor servicio de renting de coches en Málaga?

Sin depender del transporte público, ni de los elevados costes de los taxis, un coche de renting se percibe como la manera más práctica y sencilla para cumplir con todos los asuntos pendientes en el tiempo que tengamos planificado.

Málaga es una ciudad grande, y llegar de un lugar a otro puede volverse un verdadero quebradero de cabeza en el día a día, por eso, para evitar contratiempos y molestias, lo más efectivo es disponer de un coche con el que tengamos total poder de decisión para avanzar con confianza.

En MYCA, renting de coches en Málaga saben mucho de esto, y ponen a disposición del público en general, un completo catálogo de opciones para que cada persona obtenga justo lo que le haga falta. De esta manera, será posible disfrutar de un coche con el que poder cumplir las tareas laborales, movilizar a la familia, o incluso pasar unos increíbles días de vacaciones.

Razones para elegir a MYCA

Para avanzar en esta materia, lo más recomendable es contratar el servicio con una empresa que tenga experiencia en la materia y ofrezca las mejores relaciones coste-beneficio.

Bajo esta premisa, en MYCA se ofrece un servicio completo, que incluye:

Un vehículo de sustitución para los casos en los que el asignado sufra algún desperfecto y necesite ser revisado en un taller; así no se pierde nada del servicio.

Los vehículos tienen el kilometraje medido y certificado, para asegurar que cada cliente reciba un coche de calidad.

El mantenimiento está incluido, solo hay que constatar la fecha y la hora en que haya que entregarlo.

Seguro de asistencia en carretera, por si se va a emprender algún viaje, que no se tenga que estar pendiente de estos trámites y se reciba asistencia oportuna, en caso de ser necesaria.

Cambio de neumáticos y pastillas de freno, cuando haga falta.

Geolocalizador de emergencia, para mantenerse seguros en todo momento.

La entrega del vehículo se realiza en el lugar que sea más cómodo para el cliente.

Control de telemetría, que permite asegurar que todo está perfectamente operativo.

Lo mejor es que tienen disponible este servicio, no solo en Málaga, sino que también es posible disfrutar del renting en Granada y en Almería, según las propias necesidades y con los mismos beneficios que aplican para Málaga.

Oferta de coches que tienen disponibles

A la hora de contratar el servicio, nada mejor que tener muy claras las ofertas que tienen disponibles de coches, para elegir el que mejor se adapte a las necesidades. Cualquiera de los modelos está disponible para contratar a través de sus tres principales servicios: My City, My Family y My Business.

En primera instancia, tenemos la opción de renting de Maserati en Málaga. Estos coches son muy reconocidos en todo el mundo por su calidad y el lujo que aportan a quienes los conducen.

Son coches potentes, seguros y con un alto nivel de estética, que resulta ideal para cuidar la presentación personal, sobre todo en el caso de ejecutivos de empresas. Se pueden contratar con precios cerrados mensuales por un plazo extenso de tiempo, por ejemplo 48 meses, de manera que se tenga disponible siempre que se necesite.

Los coches de lujo forman parte de otra familia que es muy buscada a la hora de alquilar, pues son coches de elevada calidad de fabricación, que resultan mucho más confortables que los vehículos que se agrupan dentro de la categoría estándar. Por eso, es valioso tener en cuenta las opciones de renting de coches de lujo que incluye marcas tan reconocidas en el mundo como Ford, Hyundai o Jeep.

El renting de coches por largos períodos de tiempo, es una decisión positiva para ahorrar dinero, ya que los pagos mensuales son reducidos, en comparación al desembolso que se haría al tener que comprar uno nuevo. Y se tendrá disponible en todo momento, sin someterse a las devaluaciones que ocurren con el paso del tiempo.