Todo sobre comprar seguidores en Facebook. ¿Sale a cuenta?

El principal objetivo de una empresa en Facebook es conseguir nuevos seguidores para ampliar el alcance y generar nuevas oportunidades de negocio. Lo mismo ocurre con los usuarios que quieran más notoriedad. Ambos pueden comprar seguidores en Facebook o conseguirlos de forma orgánica.

El crecimiento natural de seguidores solo se consigue a través de una buena planificación de contenido y optimización de la página. Este proceso no es sencillo y requiere tiempo, un tiempo que las empresas prefieren invertir en otros ámbitos con resultados más inmediatos.

Por ese motivo, la compra de seguidores se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual, pero ¿sale a cuenta? ¿Vale la pena invertir dinero para ganar seguidores?

¿Por qué comprar seguidores para tu página de Facebook?

A continuación, repasamos una serie de ventajas relacionadas con la compra de seguidores para una página de Facebook.

Mejora la imagen

Lo primero en lo que nos fijamos cuando entramos en un perfil de cualquier red social es el número de seguidores. El contador de seguidores es un termómetro de la notoriedad de un perfil, y la notoriedad suele ir asociada a la credibilidad. Por eso, ya sea de forma consciente o no, los usuarios suelen confiar en aquellos perfiles de marcas o empresas con más seguidores.

Para que la mejora de imagen sea del todo efectiva, es aconsejable acompañar el incremento de seguidores con más interacciones. En este sentido, también se pueden comprar likes y comentarios para Facebook.

Aumenta el beneficio

Un número elevado de ‘me gusta’ en nuestra página de Instagram también atraerá a nuevos seguidores de forma orgánica. Estos son clientes potenciales que se pueden interesar por nuestros productos y servicios.

De la misma manera, más seguidores puede elevar el prestigio de una marca y atraer nuevas oportunidades de negocio B2C (entre empresas).

Dirige el tráfico

Una vez asegurada esta mejora de reputación online, el perfil o página de Facebook puede ser una buena puerta de entrada para otros canales y perfiles en otras redes sociales.

Dudas habituales sobre comprar seguidores de Facebook

Hay una serie de dudas o mitos sobre la compra de seguidores. Las resolvemos.

¿Es bueno comprar seguidores en Facebook?

Desde luego, no le hará ningún mal a tu perfil o página. Tras la compra de seguidores, los beneficios y la adquisición de seguidores orgánicos no llegará por sí sola. En otras palabras: no se trata de una fórmula infalible para el éxito, pero supone un primer paso. Como hemos señalado antes, se trata de una cuestión de imagen y reputación.

¿Es legal comprar seguidores para Facebook?

La respuesta es clara: la compra de seguidores para Facebook o cualquier otra red social no es ilegal. Al comprar este tipo de servicios, no estamos cometiendo ningún delito. Al contrario, se trata de una práctica muy común entre usuarios y empresas para llegar a cumplir determinados objetivos.

Aunque comprar followers en Facebook no es compatible con las condiciones del servicio, podemos incrementar los seguidores en muy poco tiempo.

En términos generales, es una práctica segura y no compromete el perfil de la persona que los compra.

¿Se pueden comprar seguidores en Facebook baratos?

Sí, hay packs de seguidores baratos con distintos precios, en función del incremento que le queramos dar al perfil o página. Podemos empezar con unos 100 por 4,99 euros en el caso de que tengamos una cifra objetivo cercana.

Para un aumento más drástico, podemos comprar hasta 10.000 seguidores Facebook por 119,99 euros, una cifra asequible dentro del presupuesto de cualquier empresa.

Lo habitual suele ser unos 1.000 seguidores Facebook por 19,99 euros.

¿Cómo comprar seguidores en Facebook?

Ya conocemos los beneficios de la compra de seguidores y hemos despejado algunas dudas concretas. Ahora repasamos cómo hacerlo.

El primer paso es tan sencillo como buscar en Google y ver qué empresas ofrecen estos servicios. Hay multitud de empresas y agencias con distintos precios, por lo que la opción más económica suele ser la mejor.

Para que comprar seguidores Facebook sea seguro, conviene tener en cuenta los siguientes puntos:

Que la empresa figure en el registro mercantil.

Que la empresa cuenta con un equipo de soporte.

Que la web ofrezca vías de contacto claras.

En definitiva: que haya un equipo humano detrás de la fachada que nos pueda asesorar y garantizar un proceso de compra seguro.

Unas 24 horas después de haber comprado los seguidores, los resultados empezarán a aparecer.

Conclusión: ¿Es rentable?

Pese a que su crecimiento se ha visto frenado en los últimos meses, Facebook sigue siendo la red social con más usuarios activos en todo el mundo. Esto significa que cualquier empresa encontrará en Facebook una excelente oportunidad para llegar a más público.

En cuanto a la compra de seguidores, ya hemos visto que se trata de una cuestión de imagen y prestigio. Al dar un empujón a nuestra reputación, originamos una oportunidad de atraer a más seguidores de manera orgánica, por lo que sí, comprar seguidores resulta rentable si sabemos cómo aprovecharlo en nuestro beneficio.