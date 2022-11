CEUPE alcanza el segundo puesto en el ranking 2022 de mejores escuelas de negocio

La educación a distancia cada día está más de moda entre los alumnos. Especialmente quienes quieren acceder a una formación de posgrado buscan con frecuencia estudios de modalidad online que les permita compaginar su actividad laboral con las clases, cosa que se complica sobremanera cuando las sesiones son presenciales. Además, esta característica ha permitido a muchos alumnos entrar en másteres y doctorados a los que no habrían tenido acceso por la dificultad de la larga distancia y el desembolso económico que supone trasladarse a otra ciudad.

La amplia oferta de escuelas online que se ofrece actualmente a los usuarios también es una de las grandes ventajas con las que los estudiantes de hoy se encuentran. Problemas como los de la falta de plazas para acceder a estudios de posgrado tienen ya una fácil solución. Como es natural, no todos los centros de enseñanza atesoran la misma calidad educativa ni el mismo nivel docente, por lo que es necesario buscar la institución adecuada en función de la formación y la especialidad que más nos interesa.

En el ámbito internacional, Ceupe-Centro Europeo de Postgrado ha conseguido hacerse con el segundo puesto en el ranking Innovatec de mejores escuelas de negocios. El desarrollo de su educación y su oferta académica han sido algunos de los factores más influyentes en esta valoración realizada por un jurado experto en el sector de la formación de postgrado.

Para Francisco Lamamie de Clairac Palarea, CEO del Grupo Educativo CEUPE “este reconocimiento como escuela de negocios líder viene a refrendar todo el trabajo que venimos desempeñando desde hace 10 años, mimando nuestra propuesta académica, aportando calidad al mundo y reconociéndonos el carácter innovador de nuestros programas, másteres y maestrías”.

Francisco Lamamie de Clairac Palarea, CEO del Grupo Educativo CEUPE

El proceso de análisis y valoración en el presente ranking se ha llevado a cabo a partir de la excelencia de la propuesta académica de estudios, de innovación educativa ofrecida al alumnado, del sistema digital de atención y del perfil de los profesionales que configuran las Escuelas de Negocio y Centros Seleccionados, así como valora las reseñas de sus alumnos reflejadas en Google, en la que en Centro Europeo de Postgrado ocupa el número 1 de todas las escuelas de negocio españolas y latinoamericanas.

¿Qué ofrece CEUPE, el Centro Europeo de Postgrado, a sus alumnos internacionales para recibir tantos al año?

Sedes internacionales

Uno de los aspectos más atractivos de CEUPE es su faceta internacional. El Centro Europeo de Postgrado nació con el fin de ofrecer a los estudiantes de toda España y Latinoamérica un escenario tecnológico que permitiera a sus alumnos formarse en un ámbito de excelencia académica, y hasta el momento ha cumplido con ese propósito cada año, atrayendo hacia sus estudios a más de 7.000 estudiantes en modalidad online y otros cientos en sus programas presenciales que organiza en Madrid.

Actualmente cuenta con sedes en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela y República Dominicana, entre otros porque siguen abriendo delegaciones de la escuela mensualmente. En España, Salamanca y Madrid acogen las centrales de operaciones del Grupo Educativo..

Títulos Oficiales

Una de las grandes ventajas que ofrece CEUPE para toda la comunidad internacional es la validez de sus títulos en todos los países de Latinoamérica y España, pues cualquier alumno puede homologar sus estudios en su país de residencia, al contar todos los programas formativos de CEUPE con una doble titulación Oficial Universitaria y Profesional.

Oferta laboral

Las posibilidades de acceder al mercado laboral tras un estudio de posgrado en el Ceupe son muy altas, por lo que muchos de los alumnos que acuden a este centro lo toman como una inversión de futuro para contar con un abanico amplio de opciones de trabajo al finalizar. Esta escuela gestiona anualmente más de 2.900 puestos de trabajo. No en balde, tienen a día de hoy en nómina más de 1.000 empresas colaboradoras en las que poder realizar las prácticas y que lanzan continuamente ofertas de plazas vacantes para sus compañías.

Un porcentaje alto de los alumnos que acuden a CEUPE son profesionales que ya tienen experiencia laboral. De hecho, más de un 90 % de los estudiantes son de esa condición. Sus miras al completar este máster es disponer de logros académicos superiores para poder acceder a puestos de trabajo de rango más alto, con más reputación y mejor remunerados. La prueba palpable de las posibilidades que la escuela ofrece es que muchos de los alumnos que han pasado por este centro ahora ocupan actualmente cargos directivos en las grandes empresas de América latina, y recomiendan a sus trabajadores formarse en los estudios de posgrado de CEUPE para tener posibilidades reales de ascenso.

Profesorado de nivel

La mayoría de profesores con los que cuenta CEUPE son profesionales con altos cargos y más de 15 años de experiencia laboral en su sector. Muchos de ellos son, además, exalumnos de la escuela. El conocimiento que han ido adquiriendo con el paso de los años y la experiencia de trabajar en las altas esferas los faculta para enseñar a sus estudiantes las claves del éxito. La mayoría de ellos combina su faceta laboral con su actividad académica, por lo que están siempre al tanto de las novedades en los distintos sectores y pueden ofrecer siempre un conocimiento actualizado.

¿Cuánto cuesta estudiar en el Centro Europeo de Postgrado CEUPE?

Dependiendo de cada máster o maestría, el precio total puede oscilar, aunque suele rondar los 125 € de cuota mensual. Además, por suerte para los alumnos, el centro ofrece Becas y Ayudas económicas que pueden reducir el coste hasta el 65%, además de poder fraccionarlo en varias mensualidades sin intereses ni comisiones de ningún tipo, pues como dice Francisco Lamamie “Incrementamos cada año nuestros recursos humanos y económicos para ofrecer ayudas a nuestros alumnos, porque la formación de calidad no puede estar solo al alcance de unos pocos, en CEUPE creemos firmemente en la formación como Derecho y los motivos económicos no pueden ser nunca un obstáculo para acceder a ella, no podemos dejar que una persona que de verdad quiera formarse pueda hacerlo con nosotros”.