Tablet grande: ¿Para quién y para qué?

Experiencia multimedia: al tener una pantalla de gran tamaño, ofrecen la mejor experiencia para usarlo para gaming, como un eBook para leer, para streaming con plataformas como Netflix para ver las series y películas favoritas, etc. También puede ser determinante en aquellos casos donde se use la tablet como una herramienta de trabajo, en los que contar con un buen espacio para trabajar es vital, o para apreciar mejor los detalles, como en el caso de los diseñadores, para retoque fotográfico, etc.