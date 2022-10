¿Qué es el Copy trading y cómo hacerlo?

Todos los días se desarrollan nuevas técnicas o herramientas comerciales para facilitar el comercio del comerciante y, sobre todo, para promover la accesibilidad a los nuevos comerciantes. Entre estas herramientas y tecnologías encontramos el robot de trading, el copy trading… Esta última técnica es utilizada ahora por nuevos traders e incluso algunos antiguos por sus ventajas. ¿Qué es el copy trading? ¿Cómo funciona el copy trading? ¿Cuáles son sus ventajas y cómo empezar?

¿Qué es el Copy trading?

El copy trading se define como una forma de operar en la que un operador experimentado brinda a otros operadores la oportunidad de beneficiarse de la eficacia de su estrategia y, por lo tanto, del fruto de sus esfuerzos. Este último no necesita revelar su estrategia comercial. Para muchos observadores, la práctica del copy trading permite a los operadores de nivel principiante o intermedio participar en el comercio sin mucho conocimiento del principio operativo del mercado financiero.

Copia de comercio: ¿Cómo funciona?

En la práctica, la existencia de copy trading requiere, por un lado, que exista un “comerciante copiado” y un “comerciante copiador”. El comerciante copiado es un comerciante experimentado. Tan pronto como el trader copiador identifica al trader a copiar mediante el análisis de los precios bursátiles realizados por este último, un solo clic es suficiente para copiar las inversiones realizadas por el trader experimentado. Este mecanismo permite que el comerciante copiado en función de la observancia de las previsiones para generar beneficios. Sobre estos beneficios se generan "comisiones" pagadas al comerciante copiado. Claramente, el copy trading permite que el comerciante copiado gane dinero al igual que el comerciante copiado.







El corredor que media entre el comerciante copiado y el comerciante copiado también recibe una cierta recompensa. En la mayoría de los casos, se puede acceder a la función de negociación de copias con un solo clic, según el bróker.

Por ejemplo, si vamos a invertir en Bitcoin o Ripple podemos ver las órdenes de previsión de Ripple que un trader tiene programadas y copiárselas.







Copia de comercio: ¿Cómo empezar?

Con el copy trading, puede operar sin hacer un gran esfuerzo. Sin embargo, para utilizar el copy trading, hay ciertos pasos a seguir. Entre otros, podemos citar:

La elección del corredor

Para poder actuar en el mercado financiero en línea, debe pasar por un corredor que actúa como intermediario entre el mercado y usted. La elección del bróker ideal es un paso crucial, ya que son las herramientas (sitios, aplicaciones, etc.) puestas en marcha por este último las que le acompañarán durante todo el proceso. En el mundo, hay una multitud de corredores. Sin embargo, no todos están exentos de críticas y menos aún elegibles para el rango de corredores serios. El sector digital en general es un campo propicio para las estafas. Por lo tanto, no es raro ver la presencia de corredores de estafa que ofrecen ofertas muy atractivas.

Apertura de cuenta

Después de elegir el corredor ideal, puede abrir una cuenta allí. Por lo general, los corredores solicitan información básica como: apellido, nombre, correo electrónico, etc.

Verificación de la cuenta

Una vez que la información se completa en la interfaz del sitio, se verifica. El corredor le pedirá que proporcione su documento de identidad, comprobante de residencia… Cada corredor establece una política de gestión para sus comerciantes. Es posible que el acceso a los servicios del corredor esté sujeto a la verificación de su información.

El depósito de fondos

Para poder operar en el mercado financiero, deberá recargar su cuenta. Se puede definir una cantidad mínima dependiendo del corredor. Para acreditar su cuenta, los corredores ofrecen una variedad de opciones. A menudo tiene la posibilidad de elegir entre una transferencia con VISA, MasterCard, Skrill... Los brókers también le informan sobre el tiempo que puede tardar en recibir el pago y los costes de la transferencia. Una vez que se acredite su cuenta, puede comenzar a copiar operaciones. Es importante señalar que antes de comenzar su copia de operaciones, debe tener cuidado de elegir el comerciante adecuado para copiar.

Siempre échale un vistazo al gráfico y ten en cuenta el precio de la moneda a comprar, por ejemplo la Cotización del Ripple si vas a comprar esa cripto o de Bitcoin o Cardano si vas a invertir en ellas.

¿Cómo elegir el comerciante para copiar?

La elección del comerciante para copiar debe tomarse en serio, ya que son sus "acciones" las que se replicarán a su nivel. Por lo tanto, es importante verificar los pocos puntos a continuación antes de hacer su elección.

Verificar que el trader a seguir domine las herramientas de análisis fundamental y técnico sin olvidar los valores en los mercados. Puede ver esto evaluando la precisión de las órdenes.

Preste atención a la cantidad de "seguidores" (suscriptores) que el comerciante debe seguir. Un buen comerciante debe tener muchos seguidores.

Preste atención a las pérdidas del comerciante a seguir eligiendo el que tiene muy pocas de ellas

Preste atención a la relación riesgo/recompensa para elegir el comerciante que sabe cómo tomar riesgos.

Revisa que el trader demuestre gran disciplina y esté especializado en un mercado específico.