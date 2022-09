¿Qué les gusta a los españoles en la cama?

El 65,95% de los españoles están abiertos a probar juguetes BDSM

La sexshop online EasyToys ha realizado un estudio que muestra las preferencias de los españoles en la cama. El estudio revela que los españoles ya no se conforman con las posturas sexuales clásicas, sino que buscan explorar nuevas fantasías y sensaciones entre las sábanas, y fuera de ellas también. Lugares y accesorios picantes son tendencia al hablar de sexo.

Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas más activas sexualmente. Siendo Madrid y Barcelona las ciudades con más apertura a probar cosas nuevas. Los españoles, en su mayoría prefieren mantener relaciones sexuales de 1 a 3 veces por semana, asimismo se masturban con la misma frecuencia, independientemente de si se encuentran en pareja o no. Estar solteros no significa que no disfruten del sexo, la apertura hacia el sexo casual sigue sumando cifras.

El 89,43% considera adecuado tener sexo en la primera cita y hasta importante y necesario para determinar si la relación tiene futuro o no. Como podemos ver, los tiempos han cambiado y los tabúes se rompen cada vez más.

Resulta además interesante, ver la gran apertura que se tiene hoy en día para el uso y el regalo de juguetes sexuales. Desde los ‘’inocentes” dildos y vibradores hasta los juguetes BDSM, los juguetes eróticos se han convertido en indispensables en muchos hogares españoles. Asimismo, ya no se tiene tanto pudor al hablar sobre sexo y masturbación con amigos y personas de confianza.



¿Pero de qué va esto del BDSM y los tríos? Sigue este enlace para leer el estudio completo de EasyToys y ver algunos gráficos sobre el bienestar sexual en España. EasyToys, además de ser una sexshop online que tiene de todo (¡y cuando decimos de todo es de todo!), cuenta con reconocidas sexólogas que escriben en su revista online, que además ofrecen consejos para que puedas disfrutar de una vida sexual plena.