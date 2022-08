Consultor SAP: el perfil profesional más solicitado por las empresas modernas

Tras un proceso de digitalización más que necesario, las empresas están apotando más que nunca por soluciones ERP como SAP S/4 HANA. Esto está provocando una demanda disparada de consultores SAP con titulaciones oficiales. Son los perfiles que pueden ayudar a los negocios a sacar el máximo partido a esta tecnología, con todo lo que esto conlleva.

¿Y qué conlleva exactamente? Lo vamos a ver a continuación para entender mejor por qué las empresas están apostando tanto por SAP S/4 HANA y qué beneficios aporta este sistema.

Por qué las empresas están apostando más por SAP S/4 HANA

Como explica Auxiliadora Mayen, CEO de TEKNUS, “es importante para cualquier consultor de SAP, no solo tener un certificado oficial, también debe conocer cómo funcionan los departamentos para los que está trabajando”. Teknus, compañía de Sevilla centrada en la formación tecnológica con fines empresariales, facilita el acceso a formación especializada en SAP S/4 HANA para empresas y conoce a la perfección las necesidades del tejido empresarial moderno.

Las declaraciones de su CEO ensalzan el valor de una buena formación en esta tecnología, de hecho, la entidad tiene preparado más de un curso de SAP oficial que comenzará el 18 de octubre a través de dos másteres 100% presenciales, con homologación de SAP y los únicos de dicha modalidad en el sur de España, aparte de las opciones de la Universidad de Sevilla. Daremos más detalles sobre esto a continuación.

Pero antes, hemos de volver a la relevancia del perfil del consultor de SAP, o más bien, de la propia herramienta que usa. ¿Por qué SAP S4/HANA se está abriendo tanto paso en todos los negocios modernos? Por esto:

Aumento del rendimiento

Como todo ERP, la prioridad de SAP HANA es hacer que el rendimiento de la empresa aumente considerablemente. Recopila información en tiempo real de todos los procesos y materiales y facilita el acceso a la información clave para facilitar la toma de decisiones. Gracias al Big Data, permite una mejor planificación del funcionamiento de la empresa, lo que permite hacer que hasta las transacciones más complejas se vuelvan sencillas y se puedan llevar a cabo en menos tiempo.

Reducción de costes

Este es uno de los puntos más importantes sobre el efecto principal de SAP S/4 HANA en cualquier empresa, y no es otro más que la reducción de costes. No solo es capaz de automatizar procesos dentro del negocio, también garantiza una mejor gestión de los recursos, lo que lleva a un gasto más inteligente. Al mismo tiempo, el software en sí requiere menos mantenimiento, dando más margen de beneficios para reforzar el gasto en los campos que más lo necesiten. No solo reduce costes, permite un gasto más inteligente que lleve a una mayor rentabilidad.

Flexibilidad y personalización

SAP S/4 HANA se puede adaptar a las necesidades de cualquier tipo de negocio, tenga el tamaño que tenga y esté en el sector que esté. Cuenta con numerosos módulos que le permiten facilitar las funciones y herramientas que necesite la empresa en todo momento. Además, gracias a su uso de la tecnología en la nube, permite el acceso al flujo de datos desde prácticamente cualquier parte. Asimismo, tiene un amplio margen de escalabilidad con el que se puede amoldar al volumen de tu negocio incluso si este empieza a crecer muy rápido. No tiene límites.

Mayor margen de innovación

Este ERP está en constante actualización para implementar el uso de nuevas corrientes tecnológicas como el Internet de las Cosas, el Big Data, el Machine Learning, la automatización robótica o incluso la IA. Todo esto se integra en ella y, a su vez, permite que tu negocio pueda sacar partido de las tecnologías y soluciones más innovadoras del momento. En efecto, lleva a estar siempre a la vanguardia.

Ahora puedes convertirte en un experto en SAP S/4 HANA

Como hemos adelantado, el próximo 18 de octubre comenzarán dos másteres presenciales de SAP S/4 HANA en Sevilla. Homologados por SAP, son los únicos en la región que no requieren tener estudios universitarios para acceder y, además, se centran en las modalidades más demandadas en el mercado laboral actual:

Máster Oficial SAP S4 HANA Financiero y Programa Superior en Gestión Empresarial - Precio de 7.950 €

Máster Oficial SAP S4 HANA Logística y Programa Superior en Gestión Empresarial - Precio de 7.950 €

Cada uno dura más de 420 horas presenciales y ambos gozan de una empleabilidad que ronda el 100% aproximadamente, además de estar orientados tanto a profesionales en activo como a personas recién licenciadas. Se impartirán en la Escuela de Organización Industrial del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja en Sevilla y tienen plazas limitadas a 25 alumnos cada uno, con las inscripciones ya abiertas.

Ambos acaban el 15 de junio de 2023, con clases que se celebran cada martes, miércoles y jueves en horario de 16:00 a 21:00. Buena franja para estos dos Cursos de SAP, o más bien, Máster de SAP, con los que puedes labrarte un buen puesto de empleo en las empresas más modernas y punteras de la actualidad.