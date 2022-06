Lewandowski quiere entrar en el Madrid, pero este detalle se lo impide

El delantero del Bayern dejó el club en busca de un nuevo equipo que se adapte a sus expectativas, y desde hacía ya mucho tiempo tenía en la mira al Real Madrid, sin embargo, un pequeño pero importante detalle le impide ingresar al equipo blanco. Hace un par de años, de hecho, el atacante polaco había estado a punto de entrar al equipo, pero para entonces decidió permanecer en Alemania, por lo cual prescindió de firmar con el club.

Para Lewandowski, el gran problema sería la presencia de Karim Benzemá en el equipo, razón por la cual actualmente no hay sitio para él en el club madrileño. El propio Lewandowski tiene claro este problema, pero en su mente continúa ferviente la idea de ingresar a un club español, y la opción más viable actualmente es el FC Barcelona. Sea cual sea el equipo que fiche al polaco, tendría una clara ventaja en las apuestas en sitios como Betwinner España, gracias a que se trata de un jugador con un gran potencial que ha puesto al Bayern de Munich en uno de los puestos más privilegiados en el futbol europeo.

El Real Madrid no soltará a Benzemá

Actualmente Benzemá es la estrella del Real Madrid, uno de sus goleadores más importantes y por lo tanto, el club no lo soltará para acceder a Lewandowski, por lo que el ingreso del polaco está completamente descartado. Por otro lado, el jugador no ha dado declaraciones detalladas acerca de sus planes a futuro o de cuales han sido los clubes que se han puesto en contacto con él.

El otro equipo español en el cual Lewandowski podría entrar es en el Barcelona, sin embargo, para que esto pudiera realizarse, el club debería prescindir de jugadores como Ousmane Dembele y Frankie de Jong para firmar a Lewandowski. Actualmente, de hecho, el quebrado Barcelona es la única esperanza del delantero de entrar a un club español, aunque el sueño de este fuera jugar en el Bernabeu, deberá “conformarse” debido a la negativa del Madrid a prescindir de Benzemá por ficharlo a él, ya que no está dentro de los planes del equipo prescindir de uno de sus principales activos.

El polaco y el ocaso de su carrera

Actualmente, Lewandowski tiene 33 años y los planes de los clubes españoles actualmente son con miras al futuro, con el ocaso de la carrera del futbolista a la vuelta de la esquina, no hay posibilidad de que ingrese según sus propias exigencias.

Otro gran problema que impide que ingrese al Madrid, es que Lewandowski devenga un salario bastante alto en comparación con otros jugadores, y no es algo que al club le llame demasiado la atención. Es decir, la apuesta por ingresar al ex delantero de Bayern sería muy arriesgada, aparte de ser sumamente costosa, por lo que de momento el equipo mantendrá su actual plantilla de delanteros. Los culés por otro lado, no han dado respuesta ni se han pronunciado sobre el posible fichaje, por lo que no es posible saber cual es su posición actual.