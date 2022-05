La pensión británica para expatriados en España

Muchos residentes británicos después de pasar un tiempo disfrutando de las costas, los paisajes y el buen tiempo de España, empiezan a plantearse la posibilidad de quedarse aquí en España, tanto personas que aún están en su etapa laboral, como expatriados británicos que deciden pasar su jubilación en tierras españolas. Pero una de las mayores dudas y falta de información, es saber cómo pueden transferir la pensión británica a España.

Antes de comentar cómo poder pasar nuestro sistema de pensión británico a España, debemos saber cuáles son los requisitos necesarios para tener derecho a recibir una pensión por parte de Reino Unido.

Requisitos para tener una pensión británica

Los años necesarios actual en Reino Unido para jubilarse son 66 años, aunque existen propuestas de aumentarlo progresivamente hasta los 68 años. Para poder cobrar la pensión de jubilación se debe al menos haber cotizado 30 años, aunque ahora con el nuevo plan de pensiones “New Pension State” (Algo parecido a los planes de pensiones del gobierno en España) se ha elevado a 35 años. En el caso de que no hayas llegado a esos años de cotización, se te proporcionará la parte proporcional a los años que hayas cotizado.

Después de la reforma del 2016, un expatriado británico jubilado puede llegar a percibir una cantidad de 176 libras por semana, siendo aproximadamente unos 800 euros al mes. Como puedes ver, estas pensiones no son muy altas y menos si decides quedarte en Reino Unido, por lo que muchos ciudadanos británicos ha decidido invertir también en planes de pensiones privados para así, poder aumentar el dinero que se recibirá en el momento de su jubilación, estas prácticas recurrentes han hecho que en algunos sitios de Reino Unido las planes de pensiones privadas se vuelven esenciales y obligatorias.

Nuevas soluciones: Planes de pensiones privadas

Como te hemos comentado, el plan de pensiones en Reino Unido cada vez está más precario. En España los planes de pensiones privados son voluntarios, ya que seguimos funcionando con la jubilación de la seguridad social, pero en cambio el tipo de pensión en Reino Unido es mixta, esto quiere decir que las aportaciones a la seguridad social son obligatorias (Nationals Insurance contributions) y aportaciones a los planes de pensiones privados (Workplace Pension) en el cual tiene mejores ventajas fiscales para uno mismo y por otro lado, la tranquilidad de no depender únicamente del gobierno para asegurar nuestro futuro.

Dentro de la opciones de pensiones privadas, podemos encontrar las pensiones personales o los “Workplace Pensions”, la personal es voluntaria ya que lo que hace el aumentar el salario que uno recibirá, pero en el caso del “workplace pensions” es obligatorio, por lo que el empleado y el empleador deben contribuir.

Ésta obligatoriedad de tener un plan de pensiones privados es obligatorio para todas las empresas desde 2012, siendo a día de hoy una aportación del 8% ( un 5% por el trabajador y un 3% por la empresa) aunque hay empresas que pueden negociar o beneficiar a algunos empleados, aportando más cantidad.

Cómo pedir mi jubilación en Reino Unido

En Europa existe una regulación que permite que se puedan sumar la cantidad de años trabajados en los que hemos aportado a la seguridad social aunque sean en diferentes países. Si quieres transferir tu pensión británica para España. deberás de dirigirte al Instituto general de la seguridad social, ya que ellos se encargarán de hacer el trámite correspondiente con el “Department of work and pensions” del Reino Unido para calcular qué es lo que recibirás y cuánto te tocará pagar de impuestos en España.

Ya que es diferente que si has trabajado un tiempo en España y en Reino Unido o si has trabajado los 35 años correspondientes a la totalidad de la pensión entera en UK. Ya que si tienes años trabajados en los dos países deberán calcular el monto de la pensión según el cálculo del ratio nacional, que es la contribución que has hecho en un país si hubieras terminado de cotizar los 35 años y el cálculo del EU- ratio equivalente, que es la pensión que deberás recibir en cada país dependiendo de de los años que hayas cotizado en cada uno de ellos.