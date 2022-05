Descubre las homologaciones oficiales de EAE Business School

En la actualidad existe una dificultad real para acceder a un puesto de trabajo bien remunerado. Esto ha impulsado a muchos jóvenes a invertir en su formación realizando estudios de grado y postgrado. Es así cómo se adaptan a las nuevas demandas del mercado laboral y alcanzan un grado de especialización mayor.

Pero, a la hora de seleccionar el título que quieren obtener, no solo deben hacerlo a través de una institución prestigiosa y de alto nivel. También elegir uno que sea oficial y homologado. En otras palabras, que sea válido para distintos fines y diversos países.

En EAE Business School existe la posibilidad de obtener un título de grado o postgrado oficial y homologado en variadas profesiones vinculadas con los negocios y el mundo empresarial.

¿Por qué preferir titulaciones homologadas y oficiales?

Un título de grado o postgrado oficial y homologado es aquel que tiene el aval de la universidad o institución formativa que los otorga y es reconocido por el Estado. En el caso de los másteres dan la posibilidad de continuar con estudios de doctorado.

Esto quiere decir que obtener un título homologado o acreditado es esencial para conseguir un futuro laboral más exitoso. Es la clave para garantizar que tras concluir tus estudios universitarios sea posible ejercer la profesión que has elegido en aquellos países en los que esa homologación sea vigente.

EAE Business School ofrece títulos 100% oficiales y tienen homologación en los 47 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Además, desde 2006 esta institución se convirtió en la primera escuela de negocios en ofrecer másteres oficiales universitarios adaptados a las normativas del EEES.

¿Qué títulos de grado y postgrado ofrece EAE Business School?

Este centro universitario ofrece numerosas titulaciones de grado y máster oficiales en el ámbito de la Administración y la Dirección de empresas. Su oferta formativa cuenta con un elevado reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional. Además, ofrece los títulos de máster y posgrado en los MBAs más novedosos en el área empresarial.

Entre algunas de las opciones de titulación que ofrecen están:

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)

Grado en Marketing y Comunicación Digital

Doble Grado en Analítica de Negocios

Executive MBA

MBA en español o inglés

International MBA Madrid-Shanghai/Barcelona-Berkeley

Global Executive MBA (Madrid-Nueva York-Shanghái)

Máster en Big Data & Analytics

Máster en Comunicación Corporativa & Digital

Máster en Logística

Máster en Dirección de Marketing

Máster en Recursos Humanos

La oferta de títulos oficiales y homologados que esta escuela de negocios ofrece es variada y apunta a una serie de especialidades de gran demanda en el mundo empresarial actual. Decidirse a formar parte de alguno de estos programas es un gran paso para avanzar como profesional y alcanzar el puesto de trabajo que sueñas

Algunas opiniones de los egresados de la EAE Business School

Son numerosos los casos de éxito entre quienes se han titulado en EAE. Muchos egresados han demostrado cómo la formación que han recibido en esta escuela de negocios ha sido crucial en el logro de sus metas profesionales. A continuación, te mostramos algunas opiniones que así lo demuestran:

“Recibir mi titulación en Administración y Dirección de Empresa bajo una institución como EAE Business School fue fundamental para mi éxito profesional. No solo aprendí todo lo necesario para convertirme en una líder capaz de impulsar a mi equipo de trabajo en el desarrollo de proyectos innovadores. También logré conectarme con múltiples empresas y personas que me transformaron a nivel personal y profesional” Sofía Noguera

“Obtener un Máster en Business Analytics & Data Strategy es una herramienta que realmente te abre las puertas de cualquier empresa que apueste por la innovación. Con este programa adquirí la capacidad para implementar modelos de gestión Data Driven para una toma de decisiones más eficaz. Puedo decir que en mi empresa he ayudado a generar cambios significativos”. David Álvarez

“El sector de la comunicación digital es uno de los más competitivos. Pero con mi grado en Marketing y Comunicación Digital de EAE he logrado escalar profesionalmente y hoy tengo un puesto en el que puedo ser creativa y liderar proyectos de marketing que tienen un impacto muy positivo.” Sandra García

“Gracias al Máster en Project Management logré desarrollar mis habilidades directivas y técnicas a un nivel que realmente me asombra. El programa de este máster combina a la perfección la práctica, las competencias sociales y de liderazgo con el uso de las herramientas tecnológicas más sofisticadas. Es por eso que ahora soy un profesional capaz de enfrentar cualquier reto.” Jorge Valero.

“El máster Desarrollo de Talento y Recursos Humanos me ofreció una experiencia enriquecedora y que me dió la oportunidad de compartir con personas de distintas partes del mundo. Eso y su programa me proporcionaron una visión global para desarrollar estrategias empresariales enfocadas en la comunicación y el trabajo colaborativo. Hoy soy Directora de Recursos Humanos en una empresa importante del país y puedo asegurar que este máster logró hacerme una experta en la gestión del talento.” Ana Mendoza