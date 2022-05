Por qué las mejores plataformas de trading tienen tanto éxito

El mundo de las inversiones siempre ha tenido una gran importancia en Extremadura. En nuestra región son muchos los ciudadanos que saben lo importante que es el hecho de asegurarse una cierta viabilidad económica de cara a un futuro bastante incierto a nivel monetario, decantándose para tal fin por invertir una parte de sus ahorros. Teniendo en cuenta que ello siempre acarrea unos riesgos, una de las alternativas más puestas en práctica es la del trading.

Básicamente se trata de una estrategia de inversión basada en la especulación, requiriendo para ello operar en mercados cuyos activos cotizan con una gran liquidez. Debido al aumento de popularidad que ha experimentado en los últimos tiempos, poco a poco fueron surgiendo más plataformas creadas específicamente para llevar a cabo operaciones de trading.

Al principio no eran muy visitadas en Extremadura, pero en pleno 2022 hay algunas que mensualmente registran una enorme actividad, situación que también tiene lugar en el resto de España. Concretamente nos referimos a las consideradas como mejores plataformas de trading de InvertirEnBolsa.

El ranking lo ha elaborado un portal online especializado en dicha materia, por lo que es una clasificación en la que coinciden profesionales muy experimentados. De ella forman parte plataformas de la talla de eToro, Capex y Capital. Incluso si no estás familiarizado con el ámbito del trading es probable que hayas oído hablar de ellas en más de una ocasión.

Pero, ¿a qué se debe el éxito que están experimentando este tipo de plataformas de trading? Seguidamente abordaremos las principales claves, las cuales son compartidas por todos estos sitios web que antaño eran bastante desconocidos y que hoy en día cuentan con una gran popularidad entre los extremeños.

Establecen un depósito mínimo que es bastante bajo

Anteriormente había la creencia generalizada que se resumía en pensar que, para iniciarse en el mundo de las inversiones, había que destinar una considerable cifra de dinero. Poco a poco esta concepción ha ido pasando a ser historia. En ello han colaborado las mejores plataformas de trading cuyo depósito mínimo, en la mayoría de casos, es realmente bajo.

Un claro ejemplo es el de Capital, considerada la tercera mejor plataforma de trading de todas las que existen. Aunque eToro y Capex la superan en algunos factores, hay un detalle que inclina la balanza a su favor: el depósito mínimo tan bajo. En concreto, en los momentos de escribir estas líneas está establecido en tan solo veinte euros.

Los extremeños ven con muy buenos ojos el hecho de poder invertir con estrategias de trading depositando solamente esta cantidad de dinero. Y es que son conscientes de que este tipo de operaciones financieras entrañan un riesgo que sí están dispuestos a asumir con no demasiados euros, probando así si les gusta la experiencia.

Cuentas Demo a disposición de los clientes

Precisamente ahora que hemos hablado de probar la experiencia, la mejor manera de hacerlo no es depositar justo el mínimo, sino incluso evitar riesgo de perder un solo euro. Hoy en día es posible gracias a las cuentas Demo.

Este tipo de cuentas solo están disponibles en las mejores plataformas de trading y lo cierto es que merecen mucho la pena, puesto que sin destinar ningún céntimo de euro tendrás la posibilidad de probar todas las funciones y herramientas que están implementadas.

De hecho, es lo más recomendable si nunca antes has invertido aplicando alguna estrategia de trading. Con la cuenta Demo averiguarás los pasos que hay que seguir no solo en caso de que quieras invertir con tus propios movimientos, sino también si pretendes copiar los que llevan a cabo los expertos.

Permiten hacer copy-trading

Son muchos los neófitos que, ante las dudas que les genera el trading, prefieren arriesgar menos. Para ello no dudan en no trazar una estrategia propia, la cual podría ser poco fructífera al no contar con los conocimientos necesarios. En su lugar se decantan por copiar las estrategias de trading que aplican los profesionales del sector.

Las mejores plataformas de trading triunfan en tierras extremeñas por permitir realizarlo. Lo único que han de hacer los inversores es seleccionar el perfil cuyos movimientos serán copiados, pudiendo así obtener los mismos resultados que generan auténticos expertos en la materia.

Compatibles con ordenadores y dispositivos móviles

Por último, otra clave del éxito de las consideradas como mejores plataformas de trading se resume en hacer gala de un alto nivel de compatibilidad. Y es que muchos extremeños quieren invertir a través del ordenador, pero tantos otros prefieren hacerlo desde dispositivos como las tablets y los teléfonos móviles.



Sea cual sea tu elección, podrás hacer uso del dispositivo tecnológico que prefieras, ya que todos los contenidos de la plataforma se adaptarán a su sistema operativo y al tamaño de la pantalla. Precisamente esta versatilidad y comodidad es uno de los aspectos más tenidos en cuenta por los usuarios de Extremadura.