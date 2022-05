¿Por qué hacer la mudanza con Mudanzas Cañadas? Opiniones y experiencias

Cuando estamos de alquiler solemos arreglárnoslas haciendo nosotros mismos la mudanza en cualquier vehículo privado, pero cuando la vivienda era nuestra y cambiamos de ciudad, o cuando hemos acumulado una gran cantidad de muebles y pertenencias, entonces es muy recomendable acudir a la ayuda de una empresa de mudanzas.

No es fácil dejar entrar a cualquiera a nuestra casa, manipular y transportar nuestras propiedades y objetos de valor económico o sentimental, por ello es necesario acertar de pleno a la hora de elegir las personas que van a encargarse del proceso de mudanza.

En este artículo vamos a hablar de una de las mejores empresas de mudanzas en Granada, Mudanzas Cañadas, la cual su sede principal está en Pl. de Campo Verde, 2, b, 18001 Granada, pero que tienen sedes en Málaga, Almería o Córdoba entre otros lugares..

¿Por qué vamos a hablar de Mudanzas Cañadas? Pues porque son el ejemplo perfecto de una empresa de mudanzas de total confianza, lo cual queda reflejado en las opiniones que sus clientes les relatan o dejan publicadas en Internet.







La mudanza completa, en todos los casos posibles

Además nos ha gustado mucho hablar con ellos y que nos cuenten sus puntos fuertes y sus servicios complementarios para poder resolver todos los problemas de sus clientes.

Es sorprendente que una empresa de mudanzas, a priori local, pueda tener cobertura nacional e internacional, pudiendo realizar la mudanza desde cualquier punto de Andalucía a cualquier punto del mundo.

Además ¿Qué te vas a mudar a una casa que necesita reforma previa? No pasa nada, cuentan con un servicio de guardamuebles en Granada capaz de almacenar volúmenes muy grandes de enseres, durante el tiempo que sea necesario. Y por supuesto se encargan del transporte hacia o desde el guardamuebles.

Pero es que además cuentan con un servicio de plataformas elevadoras en Granada, para poder sacar o meter objetos voluminosos por la ventana, de forma rápida y sencilla. Esto es una magnífica posibilidad cuando hay que acceder a una vivienda muy alta, sin ascensor o con pasillos estrechos.







No solo mudanzas, gran especialización en oficinas, arte, laboratorios, etc..

Con el paso de los años, el grupo de Mudanzas Cañadas ha ido cogiendo experiencia y realizando formación para especializarse en servicios muy específicos y técnicos del sector del transporte de enseres.

Por ejemplo, son una de las mejores empresas de España para el transporte de obras de arte y el montaje de exposiciones, trabajando con numerosos museos, coleccionistas privados y administraciones públicas. Sin ir más lejos han sido encargados del transporte para restauración de los famosos leones del Patio de los Leones de La Alhambra de Granada.

El traslado de oficinas o de laboratorios son otras dos especialidades muy consolidadas dentro de Mudanzas Cañadas, y en las cuales colaboran activamente, siendo una referencia en la zona para dichos traslados especiales.







Las opiniones y experiencias sobre Mudanzas Cañadas

Opinión de Carmen Suárez: “Mi experiencia con Mudanzas Cañadas ha sido excelente. Los contraté como guardamuebles, la recogida en el domicilio fue impecable, rápida y con un embalaje perfecto de cada una de las piezas. Igualmente la entrega posterior, todo facilidades. Todas las piezas guardadas han sido guardadas durante un tiempo prolongado y entregadas en perfecto estado sin ningún daño. Muy recomendables tanto para mudanza como guardamuebles”

Opinión de Dolores Acón: “A pesar de que una mudanza siempre es tremendamente estresante, mi experiencia con Mudanzas Cañadas ha sido muy satisfactoria. Desde el principio del proceso, en el que fue necesario hacer el presupuesto a distancia para un traslado de una vivienda completa entre dos ciudades distantes 300 km, ha habido rapidez, eficacia y una gran amabilidad por todas las personas que me han atendido. Doy las gracias a Pablo por la rapidez y amabilidad en la realización del presupuesto, y sobremanera a José, Eusebio y Alberto, que han mimado y cuidado todos los detalles del embalaje y el transporte y han tenido una amabilidad y paciencia infinitas en todo momento.”



Opinión de Diana Sandler: “Quiero compartir mi experiencia que fue maravillosa en todos los aspectos. Tenía cierta inquietud porque no había tenido experiencia de este tipo con empresas de mudanzas y de otras empresas hay experiencias no uy buenas, pero tomé contacto con Francisco como comercial y me inspiró mucha confianza. El día de la mudanza vino un grupo de trabajadores extraordinarios, muy profesionales y haciendo todo con mucha delicadeza y dedicación. No dudaría en volver a trabajar con ellos y de recomendarlos.”