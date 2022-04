Estudiantes de IM Academy Aprenden a Comprender los Cambios en Mercado de Criptomonedas

El mercado de las criptomonedas ha recorrido un largo camino desde sus orígenes como un nicho seguido por parte de un pequeño grupo de entusiastas. Según CoinMarketCap, una empresa que realiza un seguimiento de la participación en el mercado de criptomonedas, la capitalización de mercado general de las criptomonedas superó una vez más los 2 trillones de dólares en marzo de 2022. Este es un aumento asombroso con respecto a la capitalización de mercado total de aproximadamente 24 billones de dólares visto solo cinco años antes, en marzo de 2017. Sin embargo, el mercado de criptomonedas ha experimentado altibajos durante este período de crecimiento y comprender la naturaleza de estos cambios es clave para una participación exitosa en el mercado. En IM Academy, una plataforma líder de educación financiera online, los estudiantes están aprendiendo a analizar los cambios en el mercado de criptomonedas y desarrollar estrategias de mercado de criptomonedas bien informadas.

¿Qué Causa los Cambios en el Mercado de Criptomonedas?

El compromiso efectivo con el mercado implica no solo rastrear los cambios en el mismo, sino también desarrollar estrategias basadas en la comprensión de las causas de estos cambios. Cuando se trata de criptomonedas, hay una variedad de factores que afectan a la operativa del mercado, pero tres factores con un impacto particularmente fuerte en 2021 y principios de 2022 son los eventos geopolíticos, la creciente conciencia pública y la mayor accesibilidad de las criptomonedas.

1.) Eventos Geopolíticos

Las criptomonedas están descentralizadas, lo que significa que no están reguladas por ninguna política económica nacional o internacional. Sin embargo, el compromiso del mercado de criptomonedas no es inmune al impacto de los eventos geopolíticos, como lo demuestra la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Según Fortune, el mercado de criptomonedas perdió aproximadamente $200 billones en valor durante la semana inicial de la invasión de Rusia. Sin embargo, tras el anuncio de fuertes sanciones económicas contra Rusia por parte de EE. UU. y la UE, el mercado se recuperó y las criptomonedas más populares, en particular Bitcoin y Ethereum, experimentaron aumentos significativos.

La guerra de Rusia con Ucrania es un excelente ejemplo de cómo una compleja red de factores geopolíticos y económicos puede influir en el mercado de criptomonedas. El conflicto ha tenido un amplio impacto en todo, desde las tasas de cambio hasta los precios de las materias primas y la inflación, y la volatilidad en estas áreas puede impulsar la participación del mercado en criptomonedas que no están controladas por la política gubernamental.

2.) Conciencia Pública

Las criptomonedas continúan recibiendo un aumento constante de la atención de los medios y la publicidad. A medida que los participantes del mercado de criptomonedas reaccionan a este flujo de noticias y más participantes nuevos se dan cuenta de las opciones del mercado, este puede cambiar con los ciclos de noticias.

La Super Bowl de 2022 fue un ejemplo destacado del perfil público ampliado de las criptomonedas. Varias empresas de criptomonedas, incluidas Coinbase, crypto.com y FTX, pagaron espacios publicitarios durante este evento ampliamente visto, y la presencia de empresas de criptomonedas en estos costosos espacios recibió una amplia cobertura mediática.

Los anuncios parecieron haber funcionado. Según TechCrunch, las aplicaciones de criptomonedas experimentaron un aumento del 279 % en descargas después del juego, lo que sugiere que la visibilidad generalizada de las criptomonedas está generando una mayor participación en el mercado.

3.) Accesibilidad

En sus primeros días, las personas requerían una comprensión especializada de la tecnología de criptomonedas y blockchain para intercambiar monedas como Bitcoin. Pero en los últimos años, varios exchanges de criptomonedas han hecho que el acceso y el intercambio de una variedad de monedas sean accesibles para cualquier persona que descargue una aplicación simple.

Este aumento en la facilidad de acceso ha coincidido con un aumento en la cantidad de criptomonedas diferentes a las que pueden acceder los participantes del mercado. La mayoría de los exchanges de criptomonedas han ampliado sus ofertas para incluir las llamadas altcoins, y las opciones como los tokens no fungibles (NFT) y las finanzas descentralizadas (DeFi) están cada vez más disponibles. Según Bloomberg, la capitalización de mercado total de las NFT superó los 40.000 millones de dólares en 2021.

¿Cómo Aprenden los Estudiantes de IM Academy Sobre el Mercado de Criptomonedas?

Dada la variedad de factores que causan cambios en el mercado de criptomonedas, IM Academy se compromete a brindar a los estudiantes una comprensión integral. Los estudiantes de IM Academy pueden acceder a videos y lecturas online que analizan varios aspectos de la estrategia del mercado de criptomonedas y las tendencias de este.

Si bien IM Academy ofrece distintas academias, como la Academia FRX para divisas (forex), la Academia HFX para participación de alta frecuencia y la Academia ECX para comercio electrónico, los estudiantes de IM Academy que deseen enfocarse en criptomonedas toman cursos en la Academia DCX.

La Academia DCX ofrece una colección de videos, lecturas y aplicaciones a las que los estudiantes pueden acceder en cualquier momento utilizando el portal de IM Academy o la aplicación de IM Academy. Las lecciones brindan una base para los estudiantes al explicar conceptos como la cadena de bloques y las características distintivas de varias criptomonedas. Otras lecciones profundizan en la relación entre los eventos actuales y la cobertura de noticias sobre la valoración de activos digitales y cómo detectar las brechas de precios y la volatilidad del mercado.

Además de lecturas y conferencias pregrabadas, los estudiantes de IM Academy también tienen acceso a sesiones online de GoLive, que son conversaciones en vivo con los educadores de IM Academy que están disponibles para los estudiantes los siete días de la semana.

Finalmente, como parte de la Academia DCX, los estudiantes pueden acceder a la aplicación Swipecoin de IM Academy usando un smartphone. La aplicación ilustra ideas de mercado con parámetros de riesgo.

Comprender un Mercado Cambiante

El mercado de las criptomonedas sigue creciendo, pero sigue siendo un mercado joven y, como demuestra el comportamiento del mercado en 2021 y 2022, sigue habiendo potencial para cambios significativos. En IM Academy, los estudiantes adoptan un enfoque proactivo para comprender los cambios del mercado de criptomonedas, basando su participación en el mercado en un conocimiento completo de la variedad de factores en juego en este espacio dinámico.

Nota: IM Academy es un foro educativo para analizar, aprender y discutir información general y genérica relacionada con mercados y estrategias. IM Academy no proporciona recomendaciones ni opiniones personalizadas sobre si un enfoque de inversión se adapta a las necesidades financieras de una persona específica. Antes de decidirse a participar en el mercado de divisas u otros mercados, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y riesgo. Lo más importante es que no invierta dinero que no pueda permitirse perder. Debe recibir asesoramiento financiero independiente de un profesional en relación con, o independiente de, investigar y verificar cualquier información que encuentre en el sitio web de IM Academy.

Las inversiones dominadas por criptomonedas pueden exponerlo a un gran riesgo. Las criptomonedas no están aseguradas por la FDIC, a menudo no se pueden cambiar por otros productos básicos, están sujetas a la volatilidad de los precios y tienen poca o ninguna regulación. La especulación en criptomonedas solo debe ser realizada por inversores sofisticados que estén preparados para perder toda su inversión.