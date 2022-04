Qué ver en HBO cuando no sabes qué ver

Si el gusto por las películas y series forma parte del día a día, HBO Max puede llegar a ser un servicio interesante. Otras opciones gratuitas, como PirateBay3 y demás alternativas a Divxtotal, también van en ese sentido, aunque quizá tengan la ventaja de sus buscadores e indicadores de popularidad para saber determinar qué conviene ver, a razón de que mientras más usuarios haya alrededor de una serie o película, mejor será.

Pero en HBO Max, al igual que en otros servicios de streaming, saber qué ver no es tan sencillo, porque no se sabe en tiempo real qué es lo que mejor está funcionando dentro de la plataforma. Así que no se sabe qué ver, dejarlo al azar no puede ser la mejor opción.

Hubs de HBO Max

Una de las secciones más interesantes de HBO Max son los Hubs, centrales de contenido donde diferencian a cada uno de sus servicios independientes, desde las casas productoras hasta los universos cinematográficos.

Por eso, cuando no se sabe qué ver, lo mejor es buscar en torno a los mismos Hubs que le gustan. Los Hubs de DC Comics, de Warner Bros y de Looney Tunes son de los más populares, pero HBO es una empresa gigantesca que tiene muchos más para ofrecer, e incluso dentro de cada hub se encontrarán diferentes líneas de producción interesantes.

Buscador oficial

Entre las ventajas interesantes del servicio de HBO, en lo que refiere a su plataforma de streaming, está el hecho de tener uno de los mejores buscadores oficiales, algo de lo que adolecen otros servicios de su tipo.

En ese caso, el buscador puede filtrar por nombre o título de películas y series, por títulos de cada episodio, por actores, actrices, directores, guionistas, personajes, casas productoras o hubs, géneros, de manera que las posibilidades de encontrar algo que les llame la atención será tan fácil como tener creatividad en la búsqueda.

Por la facilidad para tipear, el buscador es mucho más intuitivo en la aplicación para móviles. Por ello, se puede buscar en el móvil lo que posteriormente se verá en la TV, sin ningún tipo de problema.

Listados de popularidad

Dentro del mundo del entretenimiento, no son pocos los sitios web que dedican especial interés por las plataformas de streaming, sus estrenos para cada mes y su lista de éxitos para cada una de las principales categorías o géneros.

Por esa razón, si bien es cierto que muchas veces los usuarios que no saben qué ver es precisamente porque ya lo han visto casi todo, esta clase de listas pueden actualizarse con algunas sorpresas que den pie a una próxima jornada de entretenimiento dentro de la plataforma. Así, además de asegurarse de ver lo que está siendo popular a nivel global en HBO, se aseguran también de no perderse las producciones más nuevas y de mayor calidad de la plataforma.

Cuando no se sabe qué ver, lejos de ser una invitación al azar, es un momento en el que muchos usuarios sencillamente no quieren ver nada. El riesgo es ver algo que les decepcione y sientan que han perdido el tiempo, de manera que buscar algunos consejos, listados y demás formas de explotar la calidad del entretenimiento que tienen disponible es prácticamente una obligación. HBO Max es uno de los servicios de streaming que tiene la ventaja de contar con muchos géneros y muchas casas productoras o hubs, lo que sin duda beneficia a los usuarios, que rara vez estarán condicionados a un mismo tipo de contenido, y la variedad acabará por hacerles encontrar siempre una alternativa.