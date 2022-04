¿Sabes cuál es el libro que más ediciones ha sacado de la historia?

Aun así, es fácil encontrar que el libro más editado de toda la historia de la humanidad no es otro que La Biblia, el libro sagrado de la religión católica, que se estima tenga aproximadamente 5.000 millones de ejemplares distribuidos a lo largo de su historia, siendo la más editada la Biblia del rey Jacobo, la edición oficial del catolicismo en el Reino Unido.

No obstante, el resto de los libros más editados a lo largo de la historia, con predilección de los textos religiosos, no dejará de sorprender a más de uno. Hoy, gracias a alternativas a PapyreFB y sitios relacionados, es posible dar con esta clase de libros con mucha facilidad.

Otros libros religiosos y políticos están entre los más editados

Por ser en su mayoría de distribución gratuita entre sus fieles, los libros religiosos tienen la facultad de haber sido los más editados a lo largo de la historia.

Ya se hacía referencia a La Biblia, el libro más editado del mundo y de la historia, y particularmente el primero en ser impreso oficialmente. Pero además de ello, dentro de los libros más editados de la historia también están El Corán, el libro sagrado del Islam; “¿Qué enseña realmente la Biblia?”, la guía oficial de los Testigos de Jehová; sorprendiendo además que entre los primeros 10 libros más editados estén algunas publicaciones de corte político.

Y es que en China, país considerado como el más habitado del mundo, los libros escritos por Mao Zedong son obligatorios en las escuelas, de manera que El libro rojo, los Poemas del presidente Mao y sus Artículos seleccionados están entre los libros más editados de la historia, con 300 millones de ejemplares impresos en promedio para cada uno de los títulos.

El libro más editado de ficción es español

La literatura y la ficción son dos almas indivisibles. Por eso, sería sorprendente que las historias literarias más famosas no estuvieran dentro de los más editados y vendidos del mundo.

Y precisamente, el libro de ficción que tiene más ediciones en toda la historia es español; Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El libro forma parte de una tendencia que creó el propio autor, y que luego sirvió de enseñanza sobre la ficción literaria, y de base para muchos otros autores que posteriormente se convirtieron en best sellers absolutos de su época, pero desde luego no de la historia como sí lo lograse la historia de aquel lugar de La Mancha de cuyo nombre el autor no quiso acordarse.

Justo después de todos los libros mencionados es que se consiguen algunos libros más contemporáneos entre los que tienen más ediciones en la historia, sorprendiendo la presencia de la saga de El Señor de los Anillos, que es el más distribuido en las últimas décadas, y rápidamente convirtiéndose en el fenómeno literario más significativo de los últimos dos siglos.

Finalmente, un libro infantil que se ha convertido en una guía para las buenas acciones, El Principito, ocupa un sitial de honor entre los más editados, aparte de ser uno de los preferidos para aprender el idioma francés.

La literatura tiene la particularidad de estar presente casi desde los primeros compases de las sociedades humanas. Por eso, contabilizar las ediciones, las lecturas o la venta de ejemplares no es tan sencillo como sí ocurriera con las entradas vendidas a una película, los discos vendidos de un artista o visitas recibidas por un vídeo. Lo que sí no deja dudas es que, en estimaciones elaboradas por especialistas, los más conocidos son los citados antes.