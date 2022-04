Los cinco secretos y claves para un buen divorcio

Siempre que se habla de un divorcio, se hace pensando en algo tremendamente dramático y cargado de problemas. La realidad es que no tiene por qué ser así, y mucho menos con las nuevas leyes que hay en este ámbito. El verdadero problema en este sentido es un divorcio mal gestionado, uno en el que la calma se ha tirado por la ventana para abrazar el conflicto constante. Ilógico, sí; pero desafortunadamente suele ser lo más frecuente.

¿Existe entonces alguna forma de hacer que un divorcio sea sencillo, llevadero? Lo cierto es que sí. El primer paso, y el más importante de todos, es contar con el mejor asesoramiento posible, algo que solo se puede conseguir acudiendo a los abogados adecuados. El segundo es prestar especial atención a las recomendaciones que vamos a darte, son esenciales para conseguir un buen divorcio, tranquilo y sin dramas.

¿Es posible conseguir un buen divorcio?

Seguramente ya sabrás que existen diferentes tipos de divorcio. ¿Buscas un abogado de divorcio común? Te será fácil dar con él. ¿Buscas abogado divorcio express? Eso es que necesitas un profesional que defienda los derechos de tu familia. En ese caso, te damos las claves para acertar en la elección y poder gestionar un divorcio express con garantías: debe tener experiencia, debe estar especializado en la materia y debes sondear sus valoraciones en redes, o puedes echar un vistazo en el enlace que hemos dejado.

Gran parte del peso de las dificultades de un divorcio recae sobre los hombros de las dos personas que se separan. Sois vosotros quienes tenéis los instrumentos necesarios para facilitarlo o complicarlo todo, por eso la totalidad de consejos para conseguir un buen divorcio se centra en la mentalidad, el comportamiento y el objetivo que se debe buscar a la hora de afrontar y desarrollar este proceso legal. Es la única forma de evitar que resulte complicado y doloroso.

También cabe mencionar que con unos buenos abogados divorcio es mucho más fácil proponer y establecer acuerdos amistosos en el convenio regulador que beneficien a la familia en su conjunto, pues en el divorcio no debe de existir un ganador o perdedor, sino que la regulación debe amparar y proteger jurídicamente a todos los miembros de la familia. Un aspecto que suele olvidarse, y que deriva en gran parte de los problemas de los divorcios.

A continuación, vamos a repasar los cinco pilares sobre los que debéis sustentar vuestro divorcio para que resulte fácil, para que no sea desagradable para nadie. Para que, en definitiva, sea bueno para todas las partes implicadas.

Dar seguridad a los niños evitando enfrentamientos

En un divorcio no solo hay dos personas, también se ven afectados los hijos. Para que todo vaya de la mejor forma posible, hay que evitar en toda medida cualquier clase de enfrentamiento. Sobre todo delante de los retoños. Una de las principales reglas de un divorcio positivo y que fluye es que se debe dar seguridad siempre a los hijos.

Para ello, no hay que intentar nunca convencerlos de que se posicionen en la separación. Todo lo contrario, deben estar al tanto de lo que sucede, pero siempre con un aire tranquilizador y recordándoles que sus padres siempre van a seguir ahí apoyándoles y queriéndoles. Esto siempre facilita las cosas a todas las parejas que se divorcian y tienen hijos.

Tomar solo decisiones consensuadas

Siempre es vital que las dos partes lleguen a un acuerdo para que todo el proceso fluya como es debido. Es imposible hablar de ganadores o perdedores en una separación, porque al final la prioridad es mantener el equilibrio. Para eso, la única vía posible es que cada decisión se haya consensuado previamente. Es importante hablarlo todo en la ya expareja.

No se debe olvidar que al final gran parte del divorcio parte del establecimiento de un convenio regulador que indique el reparto y las obligaciones de cada persona. Y eso es imposible si antes no se habla y se establecen una serie de puntos comunes. Es imposible si no hay consenso.

Buscar siempre el bien común

Este punto es uno que parte del anterior. Como parte del consenso, la mejor forma de conseguir acuerdo entre las dos partes es que se vele por el bien común. Aquí ya no hay que pensar solo en cada una de las dos personas, también hay que pensar en los hijos en caso de haberlos. Se debe buscar que ellos también salgan beneficiados en el divorcio.

A veces hay que ceder un poco para conseguir este bien común, pero no se debe interpretar como tal, sino como otro camino para conseguir que el divorcio sea fácil y amistoso. Para evitar que se prolongue en el tiempo y, debido a esto, pueda ser duro para toda la familia.

Mantener las formas

Descontrolarse solo consigue problemas, por mucho que pueda parecer que la situación no plantea otra alternatuva. Hay que intentar mantener las formas en todo momento, hablar y pensar con templanza para poder establecer un buen acuerdo a la hora de llevar a cabo el divorcio. La calma debe imperar siempre, sobre todo por los hijos y porque, de lo contrario, se podría volver en contra de todos.

Hablad con calma, escuchad y responded consecuentemente, pero siempre desde la tranquilidad. Es más fácil de lo que parece, y ayuda mucho a que todo el divorcio avance sin complicaciones. Sobre todo, si las dos personas se toman este punto en serio.

Actitud conciliadora en todo momento

Nada de lo anterior funciona si no se mantiene una actitud conciliadora y, también, mediadora. Aunque es difícil cumplir lo demás sin cumplir este punto, conviene recordarlo porque es otro pilar clave de un buen divorcio. Hay que buscar siempre mantener una postura abierta al diálogo, a escuchar a las demás personas y a obrar consecuentemente, siempre y cuando se haga con fines positivos para todos.

No olvides que no eres la única persona que forma parte del divorcio. Cada decisión afecta a toda la familia, por eso debe tomarse siempre pensando en conciliar, en el bien.