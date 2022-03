Aspectos de los microcréditos de Vivus que tal vez no conozcas

Los precios cada vez son más elevados. No solamente el gas, la luz y el combustible lo demuestran a la perfección. Por si fuera poco, estos tres afectan directamente a las cadenas de producción y transporte, por lo que en general todos los productos de los supermercados están sufriendo un gran incremento de su precio. Así pues, no es de extrañar que muchos españoles no puedan hacer frente a algunos pagos.

Es por este motivo que acaban recurriendo a una solución que a priori parece bastante buena. Nos referimos a los microcréditos que ofrecen algunas entidades prestamistas, tales como Vivus. Precisamente en esta ocasión hablaremos de dicha alternativa.

Y es que por los motivos que describiremos a continuación, son numerosos los usuarios que acaban decantándose por reclamar a Vivus. Tal como veremos más adelante es la mejor opción por la enorme cantidad de casos resueltos a favor de los afectados.

Ventajas que acaban convirtiéndose en inconvenientes

Lo primero que llama la atención a los consumidores es la posibilidad de que se les conceda el microcrédito en cuestión de minutos. En ocasiones basta un período de tiempo muy corto para aprobar la solicitud, lo cual es valorado positivamente por aquellas personas que tienen una urgencia económica a la que han de poner fin cuanto antes.

Precisamente esta rapidez viene dada por otra ventaja de los micropréstamos: la escasísima cifra de requisitos. Atrás quedan los tiempos en los que los bancos tenían muy en cuenta multitud de aspectos como la nómina, los avales, etcétera. Este tipo de entidades financieras ofrecen créditos de no demasiada cuantía, por ejemplo trescientos euros, sin tener que entregar tantos documentos.

Prácticamente lo único que es necesario es el DNI para demostrar la mayoría de edad. Por ende, no extraña que tantísimas personas acaben obteniendo su correspondiente microcrédito. Todo parece ir bien, ya que la inyección de liquidez llega rapidísimamente. Pero no es lo único.

Poco después también empieza a evidenciarse un factor muy negativo: el sobreprecio a pagar, concretamente por un porcentaje de interés desproporcionado. Al no poder hacer frente a un TAE abusivo, la deuda cada vez es mayor, al mismo tiempo en que aumentan las dificultades para liquidarla.

Es entonces cuando surge otro problema más: la entidad prestamista hace todo lo posible por presionar al deudor, no solo con llamadas, sino también inscribiendo su nombre en una lista de morosos. Ello dará pie a que en un futuro, cuando el titular del microcrédito pretenda realizar ciertas acciones como solicitar una hipoteca, no pueda hacerlo por estar presente en listados como RAI o ASNEF.

El problema va haciéndose cada vez más difícil de solucionar, pero hay un método que lleva tiempo demostrando ser muy efectivo en este sentido. Hablamos de cancelar Vivus por medio de una reclamación.

Acabar con el problema es posible haciendo una reclamación

Habiendo mucha jurisprudencia al respecto y una entidad de la talla de Reclama Por Mí, era de esperar que la cifra de extremeños que optan por reclamar a Vivus fuese en aumento. Tanto es así que, a día de hoy, el número de afectados que se muestran satisfechos por cómo ha acabado su caso es realmente elevado. En concreto, la tasa de éxito alcanza un 98 por ciento.

Seguramente te estés preguntando cómo es posible que una persona que está con graves problemas económicos por no poder hacer frente al impago de su microcrédito de Vivus sí pueda contratar a los abogados que se encargarán de su caso. La respuesta es clara: ello es viable gracias a que Reclama por Mí solo procede a efectuar el cobro si tiene posibilidades de resolver el caso a su favor.

Las probabilidades de que ello suceda son muy altas si el microcrédito presenta un porcentaje de interés que no se especifica en ninguna parte o que es difícil de averiguar por ser la letra que lo incluye excesivamente pequeña, una práctica muy habitual entre las empresas prestamistas.

Por supuesto, el caso también es resuelto favorablemente si el micropréstamo solicitado y posteriormente concedido presenta algún tipo de gasto oculto, así como unas comisiones ampliadas, o simplemente por sus intereses usurarios. ¿El producto financiero se caracteriza por uno o varios de estos aspectos negativos? Entonces lo más recomendable es iniciar la reclamación.

Tras estudiar el caso de forma gratuita, Reclama por Mí se pone manos a la obra atendiéndote de manera clara a la par que directa. Durante el transcurso de la reclamación te olvidarás por completo de los trámites y de cualquier tipo de gestión, ya que de todo ello se encargan los profesionales que están muy experimentados.



Es precisamente por ello que la tasa de éxito es tan elevada. 98 de cada 100 personas han visto anulado su contrato, y no solo eso: también acabaron recuperando los centenares o incluso miles de euros adicionales pagados para ir prorrogando el préstamo solicitado.