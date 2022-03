Profesor particular de educación especial

Hoy hemos tenido el placer de tener una entrevista con una academia de la Comunidad de Madrid que está especializada en Educación Especial. Hemos hablado con Nerea, su fundadora, para conocer todo sobre esta. ¡Vamos con ella!

¿Todos los profesores particulares del centro están especializados en Educación Especial?

Sí, así es. Consideramos que un profesor ya sea de un colegio o de una academia necesita tener conocimientos sobre cómo aprende el cerebro y en qué se basan las diferentes necesidades de los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE). De esta manera, al conocer sus necesidades podemos llevar a cabo un plan educativo adaptado.

Pero no solo nos fijamos en estos factores sino también tenemos muy presente, a la hora de preparar las herramientas que vamos a utilizar con cada niño, sus gustos y su bienestar emocional. En cuanto a este último, nos referimos a cómo se presenta su autoestima, autoconfianza y motivación por el aprendizaje, entre otros aspectos.

¿En qué consiste una sesión en vuestra academia Centro Inverxo?

Todas las sesiones-clases se imparten con profesionales que no solo tienen la formación adecuada, sino lo más importante, la pasión y las ganas de llevar a cabo una educación diferente. Esta educación se fundamenta en nuestra idea de “convertir la educación frustrante en una experiencia inolvidable”.

En una hora intentamos fomentar el pensamiento y el razonamiento del niño/a haciéndole preguntas y no diciéndole los contenidos sin más. De esta manera, él/ella llega a entender y darle un mayor sentido a todo lo que aprende. Asimismo, siempre dejamos un espacio para trabajar el “yo subconsciente” del niño/a, es decir, todos los pensamientos que no sabemos que tenemos pero que influyen en nuestra manera de pensar y, en consecuencia, en las acciones.

¿Para vosotros cuál es el papel del profesor/a y el del alumno/a?

Para los maestros/as que forman parte de Inverxo, el principal protagonista del aprendizaje es el niño/a. La principal función de los maestros/as es guiarles en su educación y ayudarles a sostener en el tiempo la curiosidad por el mundo que les rodea.

Muchas de las dificultades que se presentan en ciertas materias se deben a la falta de autoconfianza que presentan. Eso influye en su manera de afrontar su aprendizaje y les hace sentir que no son listos, entre muchas otras cosas. Por ello, antes de abordar cualquier contenido debemos fortalecer su autoconfianza y autoestima.

¿En qué se diferencia vuestra academia de muchas otras que hay en Madrid?

En un primer lugar, estamos especializados en Educación Especial porque consideramos que, por poner un ejemplo, Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad (TDAH) solo es una palabra, la cual no debería frenar a los niños/as involucrados sino todo lo contrario. Pero en este aspecto el subconsciente genera que los niños/as a veces se sientan sin ganas de conseguir sus metas.

Nuestros pensamientos nos limitan y no nos dejan avanzar, pero en muchas ocasiones esos pensamientos son impuestos por nuestro ambiente más próximo. Por ello, en Inverxo tratamos las palabras que utilizamos porque estas son determinantes para la persona en la que se convertirá, sus pensamientos y acciones ante distintas situaciones de su día a día.

¿Solo ofrecéis clases individuales? ¿Por qué?

Sí, eso es, consideramos que para que podamos adaptar todo (herramientas, la forma de explicar, la temática de los juegos…) a las necesidades del niño/a es necesario que solo estén involucrados el profesor particular de Educación Especial y él/ella.

Consideramos que sería un error que el profesor/a explicara los contenidos “a su manera” y fuera el niño/a el que tuviera que intentar entenderlo, porque debido a esta situación se origina en él/ella frustración y ansiedad por no poder comprenderlo. ¿No deberíamos ser los maestros/as los que adaptemos nuestra forma de transmitir o guiar al niño/a? Me da mucha tristeza encontrarme con pequeños que se sienten incapaces, sin ganas de aprender, sin autoestima, sin ganas de comerse el mundo, porque ven el mundo con “las gafas” (pensamientos introspectivos negativos/destructivos) y nosotros tenemos que ayudarles a “quitárselas”.

Por último, ¿qué es un profesor/a particular para vosotros?

Al final, un profesor/a particular no solo es un profesor/a sino también es un confidente, ya que pasamos tantas horas con los niños/as, que estos/as se sienten con confianza para contarnos lo que les preocupa y lo que no se atreverían a decir delante de sus compañeros. También, somos sus referentes, por lo que debemos tener mucho cuidado con las cosas que les decimos porque nuestras palabras tienen la “magia” de influenciarles positiva o negativamente. Por ejemplo, cuando yo era pequeña muchos profesores me decían que no conseguiría aprobar y que la solución para hacerlo era repetir curso. ¿Esa es una buena solución?

La sensación que tengo es que la educación nunca ha cambiado por muchas metodologías innovadoras que existan actualmente, porque la esencia no la hemos modificado, ni la manera de ver la enseñanza por parte de los profesores.