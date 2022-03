¿Por qué nos hacen aprender trabalenguas de niños?

¿Quién no se ha pasado horas en su infancia intentando pronunciar con mucha concentración ese trabalenguas que parecía imposible? Los trabalenguas forman parte de la cultura popular y se mantienen ahí con el paso del tiempo, y no es casualidad. De hecho, los logopedas especialistas confirman el papel importante que juegan estas complicadas oraciones durante la infancia.

Beneficios de los trabalenguas

Entre sus beneficios cabe destacar que ayudan a conseguir una mejor vocalización del pequeño a la hora de comunicarse, además de conseguir una mejora en su propio afán de superación, probando una y otra vez, de forma incansable hasta que lo consigue.

La memoria también se ve beneficiada con estos trabalenguas, ya que tras tantas repeticiones buscando decirlos correctamente, estos quedan grabados en la memoria del pequeño.

Si esto parece poco, practicar el juego de los trabalenguas, además, colabora a ampliar el vocabulario, conociendo nuevas palabras y mejorando sus capacidades comunicativas a la hora de relacionarse.

El pequeño conecta con el lenguaje a través de un trabalenguas, de hecho, le ayuda a zambullirse en el impresionante mundo de la literatura y la lectura, por lo que yendo todo de la mano, el proceso se convierte en una actividad mucho más sencilla y divertida, siendo sus primeros acercamientos para mejorar el lenguaje.

Por último, pero no menos importante, el trabalenguas ayuda a aquellos niños que sufren algún tipo de anomalía con el lenguaje, siendo de gran ayuda para el trabajo que llevan a cabo los logopedas con el fin de conseguir solucionar dichos problemas de pronunciación tan comunes durante la infancia, dinamizando sus sesiones.

No todos los trabalenguas son iguales

Los trabalenguas son juegos de palabras en los que se usan sonidos y palabras muy similares entre sí, siendo algo complicado conseguir pronunciarlos correctamente, tanto para adultos como para los niños; y cuanta más velocidad, más complicado se hace llegar al final, como el famoso de los tigres. Jugar a los trabalenguas es una actividad en familia, en la que todos pasarán un buen rato. Existen muchos, de diversos niveles y con diferentes propósitos, dependiendo de la edad y de lo que se desee trabajar.

Hay una gran cantidad de trabalenguas sencillos, ideales para los más pequeños de la casa, todo tiene un principio. Comenzar con un trabalenguas ayudará a evitar la frustración en el niño en sus comienzos, evitando una excesiva complejidad.

Existen otros casos en los que se busca un aprendizaje de la pronunciación por medio de los trabalenguas. No son pocos aquellos pequeños a los que les resulta muy complicado pronunciar la erre o la ese, estos son los casos más comunes, que suelen darse por diversos motivos como pueden ser la hendidura del paladar, que tengan frenillo en la lengua o no saber colocar adecuadamente la lengua. Cuando esto se produce, y si conforme va creciendo el niño el problema persiste, la mayoría de familias acuden a una figura especializada en la materia, como suele ser el logopeda. Estos especialistas realizan una labor muy importante y para conseguir que el niño al que se trata no caiga en la desidia y en el aburrimiento, en sus sesiones hacen uso de herramientas amenas y divertidas como son los trabalenguas, muy útiles para conseguir su propósito.

Cuando el niño ya es algo más mayor, también encontrará en los trabalenguas más difíciles un aliado perfecto, que le ayudará a mejorar sus capacidades de pronunciación y de lectura, a la par que disfruta de un buen rato de risas con su familia o amigos.