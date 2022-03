¿Cuál es el precio de un piso en España? RealAdvisor responde

Para tomar las mejores decisiones a la hora de vender o comprar una vivienda, se necesita conocer la valoración más precisa en el mercado inmobiliario en el momento justo en el que se pone a la venta o se decide llevar a cabo la compra. Las tasaciones son necesarias para saber este dato con certeza, y ahora son sumamente sencillas y rápidas gracias a RealAdvisor

Cuando se toma la decisión de poner un piso en venta, hay que preguntarse en primer lugar cómo está el mercado para no errar al establecer el precio, ni por arriba, que sea practicamente imposible de vender, ni por abajo, perdiendo dinero. Del mismo modo, cuando se quiere adquirir una vivienda en propiedad, hay que saber cuál es el precio real de los inmuebles según la zona donde se encuentra, el numero de metros y habitaciones, si cuenta o no con ascensor en caso de ser un piso, y otras cuestiones, de manera que se pague un precio justo. RealAdvisor ayuda a despejar estas incógnitas.

RealAdvisor no es otra cosa que una herramienta sumamente útil a nivel particular, para familias e inversionistas que buscan hacer negocios en el mercado inmobiliario. Una fórmula tan interesante y eficaz que los mismos profesionales del sector no dudan en hacer uso de ella.

Quién hay detrás de RealAdvisor

RealAdvisor ha llegado para revolucionar el sector del mercado inmobiliario en España con su fórmula de tasación y asesoramiento. Se trata de un proyecto conjunto de Joan Rodríguez y Jonas Wiesel, junto a Oliver Plan, promotor inmobiliario de prestigio en la Suiza francesa. Aunque la empresa fue fundada en 2017, no empezaron a operar en España hasta agosto de 2021. No obstante, ya se han posicionado como un auténtico referente en el sector.

Cuál es el objetivo de la compañía

RealAdvisor es un agregador de información y servicios inmobiliarios que pretende otorgarle al sector una transparencia de la que carece, a día de hoy. En un único lugar, utilizando la tecnología avanzada de su web, cualquiera puede conocer cuál es el precio medio de un piso en España según su zona, metros cuadrados, año de construcción y otras caracteristicas... Se trata de una información sumamente últil a nivel particular para comprar o vender, pero también a nivel profesional para que los agentes inmobiliarios puedan realizar mejor su trabajo.

En esta web se encuentran centralizados los listados de propiedades, se incluyen servicios de tasación online, agentes inmobiliarios y prestamistas, por lo que el interesado solo tendrá que visitar un único site para conseguir toda la información que necesita, y con la máxima transparencia posible. Nunca antes había sido tan sencillo llevar a cabo la tasación de pisos y conocer, de este modo, el precio medio de un piso en España y el precio m2, así como de otro tipo de inmuebles como casas, apartamentos, lofts...

RealAdvisor es una gran apuesta que está llamada a revolucionar el sector inmobiliario a través de su sistema de Inteligencia Artificial, dejando a trás a sus competidores, Idealista y Fotocasa. A largo plazo, el propósito de esta empresa es expandirse y conseguir que todo el mercado inmobiliario europeo sea eficiente y transparente. Para lograrlo, trabajan a diario en su sistema avanzado para que su simulador de tasación de pisos mejore sustancialmente la experiencia del usuario cuando decide vender una propiedad. Así mismo, sirve de guía para conocer el precio de mercado para aquellos que quiren comprar un inmueble.

Por último, y como ya se ha comentado, no hay que olvidar que se trata de una excelente herramienta para los agentes inmobiliarios, pues les ayuda a asesorar a sus clientes a la hora de establecer un precio justo cuando captan nuevos inmuebles. De este modo, amplian y mejorar sus servicios con un asesoramiento certero.

Precios actuales de compra de las viviendas en España

Los precios de las viviendas en España, obtenidos de la web referente en el sector inmobiliario, RealAdvisor, son los siguientes.

Las mayores variaciones de precio de producen por el área geográfica donde se localizan, si es capital de provincia o un pueblo, además del prestigio de la zona dentro de ese núcleo de población. Así mismo, hay que tener en cuenta variables tales como año de construcción, número de habitaciones y cuartos de baños, calidades, contar o carecer de ascensor en caso de pisos...

Precio de pisos

Conocer el precio medio de los pisos en España ayuda a hacerse una idea de cómo está este mercado en España, ideal para los inversores extranjeros que quieren invertir en el Royal State nacional. El precio medio de mercado de los pisos es de 145.000 €. El precio de venta del 80% de las vivendas se encuentra entre 64.400 € y 380.000 €. La media por m² en España es de 1678 €.

Precio de casas

Del mismo modo, aquellos que quieren vender o comprar una casa, están interesados en conocer que el precio medio de mercado de las casas es de 247.000 €. El precio de venta del 80% de las vivendas se encuentra entre 65.000 € y 980.000 €. La media por m² en España es de 1305 €.