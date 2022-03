Jesús Alfonso Bracho Vásquez, una vida dedicada a la industria de la exportación

Su proyecto actual no es otro que Nags Global, una corporación que cada vez alcanza más notoriedad por su buen hacer y sus propuestas de valor.

Antes de la fundación de la empresa, Jesús Alfonso Bracho Vázquez se formó en varias universidades internacionales y trabajó en la industria de la exportación en diferentes cargos.

Jesús Alfonso Bracho Vásquez destaca por su formación internacional y su experiencia contrastada en el sector.

“Mi formación académica no se orientó en primera instancia a un sector particular, digamos que escogí una carrera profesional que me proporcionaría los conocimientos para desempeñar muchos tipos de trabajos, tanto a nivel empresarial, como por cuenta ajena.

Mi formación se puede resumir en:

Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Zulia en Venezuela.

Postgrado Universitario en Recursos Humanos por la Universidad en la misma Universidad.

Master en Business Internacional en la Universidad de California, Estados Unidos.

Mi formación en Administración y Dirección de Empresas fue la base sobre la que construí el conocimiento para desempeñar mi labor profesional a lo largo de mi carrera.

Siempre digo que tener una base teórica es muy importante, pero no es imprescindible, ya que a lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de conocer gente capaz de desarrollar grandes carreras profesionales en el sector sin tener formación reglada relacionada.

Es complicado establecer los estudios necesarios o requisitos imprescindibles para dedicarte a un nicho laboral específico.

Lo que sí considero necesario a la hora de escoger un profesional en el que confiar, sea el sector que sea, es su experiencia”

¿Cuál es la propuesta de valor de la empresa Nags Global?

“Nags Global tiene como objetivo la importación y exportación de productos alimenticios.

Cuando hablamos de frutas, en su gran mayoría tropicales, quesos y derivados, aceite y vino … tenemos una ventaja comparativa con otras empresas del sector.

Incluso con productos como el vino, que hemos empezado a promover, tenemos una gran propuesta gracias la colaboración de unos de los referentes del sector.”

¿Tenéis alguna empresa colaboradora?

“Estamos colaborando codo con codo con a una empresa productora de aguacates y mangos en República Dominicana, además de una asociación con una corporación nacional, que se dedica al Vino.

Somos muy exigentes con las empresas colaboradoras, por lo que todas las compañías con las que trabajamos tienen un historial empresarial impecable.

Rodearse de los mejores es indispensable para ofrecer al cliente final el mejor producto al mejor precio.

Siempre buscamos ampliar nuestro negocio con empresas que comparten nuestros valores.”

Una de esas colaboraciones os ha permitido ampliar vuestros productos

“Así es, el vino es un producto que hemos incorporado a nuestro porfolio recientemente, gracias a la colaboración con una empresa con la que compartimos valores en Valladolid.”

¿Cuál es el origen de Nags Global?

“Nags Global es una empresa global desde finales del siglo pasado.

Se constituyó en Venezuela, pero se ha expandido por diferentes partes del continente americano hasta llegar a España.

A día de hoy nuestras conexiones llegan a países como Costa Rica, , Panamá, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Colombia y México.”

¿Cuál es la función de Jesús Alfonso Bracho Vásquez en la empresa?

“Mi función es multidisciplinar ya que implicación en el proyecto es total.

Principalmente desarrollo estas funciones:

Compra venta de productos de alimentación.

Marketing estratégico.

Logística operativa en importación y exportación

Negociación con operadores logísticos

Comercialización con productores a nivel global

Pero como comentaba anteriormente, es difícil circunscribirse a unas funciones específicas en una empresa de este tipo, cuando tienes un puesto de tantísima responsabilidad.”

¿Cuáles son los objetivos de Alfonso Bracho Vásquez y de Nags Global?

A nivel empresarial, nos encantaría establecernos en España como la corporación de referencia en nuestro sector.

La clave es seguir trabajando como hasta ahora; aportando el mejor producto posible al mejor precio.

No hay un atajo para conseguirlo, pero con motivación y ganas de mejorar, seguro que será más sencillo.