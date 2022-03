Algunos consejos para emprender un negocio online desde cero

Sin embargo, ¿qué pasos debemos tomar para no caer en el fracaso en el que se sumen las primeras startups? Una pregunta cuya respuesta no solo radica en la financiación, sino también en el análisis del entorno y, sobre todo, en la actitud emprendedora.

España, país de emprendedores

Convertirse en jefe de uno mismo no es un camino sencillo. Sin embargo, son muchos los expertos que destacan el peso de los emprendedores en la economía nacional. Y es que, según el Barómetro de emprendimiento en España de 2019 —previo a la pandemia e impulsado por el Ministerio de Economía y Empresa— las microempresas aportan el 38% del empleo y representan el 28% del PIB del país. Añadiendo que éstas, además, constituyen el 95’4% de las más de 3’3 millones de empresas activas en España en 2018. Año en el que, justamente, la actividad emprendedora alcanzó una tasa del 6’2%. Un hito frente a su reducción a causa de la anterior crisis económica.

Siguiendo con los datos, el Mapa del emprendimiento realizado por South Summit en 2019 señala que el 62% de los emprendedores españoles ha lanzado más de una startup a lo largo de su carrera. Especialmente, dado que, si bien la posibilidad de fallar oscila entre el 45% y el 56% al montar un negocio, la probabilidad de fracaso está sobre el 10% cuando el emprendedor ya ha lanzado cuatro o más empresas. Algo que remarca cuán importante es la experiencia al apostar por un proyecto de éxito. Y, a su vez, que la mejor guía para emprender debe venir siempre de un profundísimo análisis del mercado, el contexto socioeconómico y, sobre todo, de las propias aptitudes.

¿Es 2022 un buen año para emprender?

Por supuesto, los frutos de la experiencia no son siempre de utilidad según su contexto. Los hábitos del consumidor de hace diez años no son los mismos que hoy, del mismo modo que tampoco lo son los nuevos flujos de trabajo y mucho menos sus recursos. En ese sentido, hoy en día Internet ha sentado las bases del futuro laboral para muchos, sean tanto trabajadores como empresarios. Más aún, tras las restricciones de una gran pandemia que han encumbrado la red como la mayor y más influyente fuente de prestación de servicios. Desde solicitar una hipoteca o una cita previa para el médico hasta para pedir comida, comprar material de construcción o socializar y entretenerse.

Así, quien más, quien menos, se habrá percatado de que los negocios online tienen un gran filón en el horizonte de posibilidades de cualquier emprendedor. Sin embargo, no nos equivoquemos. El uso de la red para crear un negocio no debe relacionarse estrictamente con un producto o un servicio esencialmente novedoso. Sino que, más bien, Internet sirve como puente para cualquier negocio imaginable que haga de su ecosistema un nicho de mercado. Además, si bien los primeros pasos del metaverso y otros caminos de la innovación lo avanzan, algunas ayudas económicas a la digitalización —como los fondos europeos Next Generation— refuerzan esa idea.

¿Qué debes tener en cuenta antes de emprender un negocio online?

A pesar de que uno de los requisitos básicos de cualquier emprendedor sea siempre una actitud perseverante y una agudeza mental versátil, la realidad es que son más las cuestiones a las que debemos atender antes de arriesgarnos al crear una empresa. En primer lugar, sin embargo, será preciso que analicemos a fondo el mercado para encontrar sus nichos de oportunidad. Nuevamente, y aunque esté “todo inventado”, esto no quiere decir que no podamos redefinir un negocio convencional adaptándolo a la nueva era. Incluso las empresas de vestimenta folklórica tienen hoy en día página web, tienda online y un poderoso arsenal de marketing digital para no quedarse atrás.

Una vez hayamos detectado y podido encajar nuestra idea en su correspondiente nicho de mercado, es preciso elaborar un plan de negocio rentable y funcional. Por muy bueno que sea nuestro proyecto, no llegaremos demasiado lejos si no tenemos cómo recuperar y superar el dinero invertido en él. Aquí entra tanto la gestión de nuestra empresa, como una buena salud financiera y todo cuanto esté a nuestro alcance para hacer del sueño una realidad. Eso sí, recordando siempre que buscar financiación es el mejor combustible para arrancar nuestro proyecto. Sirviéndonos tanto de ayudas de las administraciones públicas, como de crowdfunding o de capital privado.

Un camino duro hacia una meta posible

Como se ha mencionado, y así como también lo remarcan portales especializados en el mundo empresarial como Emprendepyme.net, emprender es una acción que conlleva sacrificios y mucha insistencia. Por lo general, el 90% de las startups desaparecen pasados los tres años de su fundación. Razón por la que debemos estar seguros al cien por cien de que nuestra idea saldrá indemne de la aventura. Y, por ello, no hay mayor seguridad que la de saber lo que se está haciendo. Nunca tendremos el control de los altibajos del mercado y mucho menos de los hábitos del nuevo consumidor. Pero sí podemos detectar oportunidades y prever errores para seguir el buen camino.

En todo caso, y si realmente queremos crear una empresa on-line rentable y reducir el riesgo al mínimo, dejarse asesorar por expertos es la mejor de las opciones. No obstante, y si, a pesar de su negativa, nosotros creemos firmemente en nuestra idea, tampoco hay que olvidar que un emprendedor también fue consumidor. Motivo por el que, en muchos casos, la identificación de su nicho de mercado probablemente haya nacido de su propia experiencia en dicho sector. Un factor muy valioso para emprender on-line, sabiendo cómo acostumbra a pensar y actuar nuestro cliente potencial. Y, además, para saber que, aunque ninguna empresa nos lo venda, somos nosotros quienes debemos construir nuestro sueño.