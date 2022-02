¿Qué beneficios tienen los clientes de FC Energía?

Cuando las compañías energéticas hablan de las ventajas que supone para sus clientes estar con ellas, lo normal es que surjan ciertas sorpresas. Eso sí, hemos podido comprobar que con FC Energía esto no solo no ocurre, sino que además, el servicio es aún mejor de lo que cabría esperar.

Estamos tan contentos con las últimas semanas como clientes con FC Energía que hemos decidido contarte nuestra experiencia, ¡estamos seguros de que te será de gran ayuda en el momento de decidirte a pagar un poco menos a la vez que haces el mundo un poco mejor gracias a su energía 100% verde!

Luz y gas a precio de coste, un ahorro considerable

Para empezar, formar parte de la gran familia de FC Energía constituye un ahorro desde el primer minuto de tarificación con esta compañía energética.

El motivo es simple: su modelo de negocio hace que únicamente pagues el precio de coste de tu energía más una pequeña cantidad mensual que cubre los gastos del servicio y que constituye su única ganancia.

Y no, no se trata de una cantidad que fluctúa en función de las apetencias de FC Energía, sino que no podría ser más transparente: dependiendo del servicio que tengas contratado con FC Energía, luz o gas, abonarás una cantidad previamente acordada. ¿Y si tienes luz y gas? ¡En ese caso te aprovecharás de un buen descuento en dicha cuota!

Energía 100% verde para dormir mejor por las noches

Las energías renovables han llegado al fin, y lo han hecho para quedarse. El mundo en el que vivimos está agotándose y había que buscar una solución, ¿por qué sobreexplotar los combustibles fósiles cuando la Tierra nos provee de herramientas naturales como la fuerza del viento o la luz del sol?

Los clientes de FC Energía pueden estar tranquilos: el 100% de la energía que llega a sus hogares es 100% verde, 100% limpia. Proviene por completo de fuentes de energía renovables, ¡que se llaman así porque son totalmente inagotables!

Analizan tus facturas energéticas totalmente gratis para que sepas si puedes ahorrar

El equipo humano de FC Energía es tan maravilloso, y la compañía se preocupa tanto por las personas, que no dudó en ofrecer un servicio que ha resultado un rotundo éxito. Aunque no seas cliente suyo, puedes enviar tus facturas energéticas a sus expertos para ver si estás pagando de más en ellas.

Tan sencillo como observar tu consumo, el precio que pagas por la energía y por el mantenimiento del servicio y contarte si sería posible mejorar dicha tarifa. Si pueden hacerlo te lo dirán sin ningún tipo de compromiso.

Los expertos de FC Energía llevan a cabo esta comparativa de sin cobrarte nada por ello y la decisión de cambiarte o no de compañía, si es que así ahorrar, será tuya en todo momento. Es más, aunque decidas no pasarte a FC Energía, podrás volver a usar este servicio en el futuro si crees que puedes beneficiarte de ello.

Un servicio de atención al cliente verdaderamente increíble

No hay duda: leer las reseñas y opiniones de los clientes sobre FC Energía es una auténtica maravilla porque todos ellos están encantados con el servicio de atención al cliente de la compañía. Si pagas menos en tus facturas energéticas, duermes mejor porque sabes que tus acciones no contaminan nuestro planeta y además, siempre que lo necesitas tienes un servicio personalizado a tu servicio… ¿qué más se puede pedir?

Encontrar una voz amable y siempre dispuesta a ayudar al otro lado del teléfono, o una respuesta a un email realmente enfocada a solucionar cualquier tipo de incidencia desde el primer momento es algo que no se paga con dinero. O sí, con muy poco, el que cuesta el servicio de FC Energía, ¡la compañía que mejor emplea el beneficio que consigue por su servicio!

Sin permanencia ni letra pequeña, entre las mejores opiniones sobre FC Energía

Uno de los mayores temores que te asaltan cuando decides cambiar de compañía energética es tener que atarte a otra, una completa desconocida, que no sabes cómo responderá a tus necesidades.

Sin embargo, con FC Energía este inconveniente simplemente desaparece de la ecuación. La compañía energética 100% verde quiere que sus clientes estén con ella porque realmente quieren estar, no por obligación. De ahí que en FC Energía no haya ningún tipo de permanencia para sus usuarios: si quieres irte, tendrás total libertad para hacerlo como y cuando quieras, ¡pero es que no querrás!

El otro motivo principal para ello además del buen servicio que ofrece FC Energía es que ni sus contratos ni sus facturas tienen letra pequeña. No hay sobrecostes, ni tampoco cuotas extraordinarias: solo pagarás lo que FC Energía te haya dicho que pagarás desde un principio, ¡la energía a precio de coste y una cuota mínima e inamovible en forma de cuota mensual!

Ahora que sabes todo esto, lo complicado será que no quieras pasarte a FC Energía, ¡recuerda que el movimiento será completamente reversible en todo momento!