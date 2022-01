Las mejores películas de Barbie y cómo verlas en internet

Si bien no son tan conocidas, salvo por verdaderos aficionados de las sagas, en la actualidad hay cerca de 40 peliculas de Barbie que se pueden ver en aplicaciones y plataformas de pago -no disponibles para todo el mundo, lamentablemente-, pero también en sitios especializados en la temática, ya que no hace falta decir que se trata de una de las muñecas más vendidas a nivel mundial desde hace décadas, convirtiéndose en un fenómeno de masas, y en uno de los principales regalos de muchas niñas y adolescentes.

La popularidad de Barbie, como producto, es extrapolable a muchas de sus películas, y aunque no todas compartirán el tope de calidad, hay algunas que son realmente envidiables en cuanto al resultado y a la historia que cuentan, de modo que nunca estará de más conocerlas, y saber dónde pueden verse con tranquilidad y sin necesidad de descargarlas.

¿Cuáles son las mejores películas de Barbie?

En el año 2004 salió una de las mejores películas de Barbie de todos los tiempos, a juicio de los seguidores de la época y la crítica especializada en un género que apenas daba sus primeros pasos, al margen de lo que empresas como Disney llevaban a cabo.

‘Barbie en la Princesa y la Costurera’ es una de las historias de cuentos de hadas más entrañables y profundas, por lo que su popularidad no ha parado de crecer hasta estos días, de manera que es la recomendación principal para quienes quieren ver películas de Barbie.

Sin embargo, si hay una película de Barbie que resulta popular y que es tal vez una de las mejores de toda la saga, es ‘Barbie: Rapunzel’, que además fue una de las primeras en salir, justo después de Cascanueces, que también fue un éxito masivo, al ser la primera de las más de 40 que existen hoy en día.

En ‘Barbie: Rapunzel’, la historia transcurre conforme al cuento original, pero con el toque elegante, fashionista y único que Barbie aporta, razón de que se haya convertido en una de las favoritas de muchas niñas y adolescentes a lo largo de los años.

Finalmente, una de las mejores que todos deberían ver es ‘Barbie y el Lago de los Cisnes’, que es a día de hoy la más conocida de la saga, y al igual que Cascanueces, está basada en la obra clásica de ballet que le da nombre.

¿Dónde ver películas de princesas por internet?

Las películas de Barbie más populares no son tan difíciles de ver online o de encontrar en internet, pero por lo general, las personas quieren ver toda la filmografía, poder elegir, descargar si es necesario, cambiar el formato o la definición de acuerdo con los requerimientos o la velocidad de internet, entre otras tantas cosas.

Barbie es una de las muñecas favoritas de las niñas y objeto de colección de las no tan niñas, por eso, la atracción por sus películas es solo una consecuencia de lo bien posicionada que está uno de los personajes más famosos del cine animado. Las 41 películas que hoy existen solo pueden verse en sitios dedicados específicamente a esta princesa, de forma que es conveniente siempre verlas en orden cronológico, para ver cómo ha avanzado la calidad y las historias que se han producido en torno a la muñeca de Mattel.