5 accesorios para guitarra que a ningún músico le deben faltar

Los músicos que se dedican a los instrumentos de cuerdas deben contar con accesorios para guitarra esenciales, no sólo para facilitar el proceso, sino también para fomentar una mejor interpretación, mantener el equipo seguro y sonar lo mejor posible tanto dentro como fuera del escenario.

Ya sea que se trate de un juego de cuerdas de respaldo, un sintonizador o un estuche rígido, todos estos accesorios para guitarra resultan tan indispensables como lo es la gasolina para un coche. Es por este motivo que vale la pena conocer cuáles son y para qué sirven con el fin de irlos comprando con el correr del tiempo hasta lograr estar totalmente equipado.

¿Qué accesorios para guitarra son indispensables?

Ya sea que un artista esté buscando accesorios para guitarra eléctrica, accesorios para guitarra acústica o accesorios para guitarra clásica, todos tienen algo en común: mejorar el proceso tanto al momento de tocar el instrumento como al querer guardarlo sin que se dañe.

Por ello, estos son los cinco accesorios para guitarra que todo músico debería tener:

1. Cuerdas de guitarra

Las cuerdas de guitarra son lo primero y más importante en una lista de accesorios esenciales, ya que siempre se necesita un juego de repuesto en caso de que se rompa una cuerda.

Las cuerdas son lo que se conoce como "rompibles", ya que no duran para siempre y eventualmente deben reemplazarse, si no pueden comenzar a volverse desafinadas después de unos meses de uso.

Las cuerdas Slinky normales 10-46 Ernie Ball 2221 para guitarras eléctricas son una gran alternativa pues son un estándar de la industria y las utilizan profesionales.También las Rotosound R10 Roto Yellows 10-46 son muy buenas, ya que esta marca ha suministrado cuerdas a los artistas más importantes del mundo durante décadas, incluidos Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd y nuevos talentos como You me at Six y Florence & the Machine.

2. Afinadores de guitarra

Un afinador de guitarra es un accesorio de vital importancia, ya que, como su nombre lo indica, ayuda a mantener afinado el instrumento. Hay muchos estilos diferentes.

Un clavijero o un afinador de clip permite afinar la guitarra en cualquier momento y, por lo general, los guitarristas acústicos confían en él, ya que se coloca en el instrumento sin que se vea.

Para las personas que tocan guitarra eléctrica la mejor opción es un afinador de pedal. La pantalla LED permite ver lo que se está haciendo, incluso en situaciones de poca luz y silencia la señal al momento de afinar.

3. Cables de guitarra

Si se tiene una guitarra eléctrica, un juego de cables de guitarra es uno de los mejores accesorios con los que se puede contar. Nunca se tienen demasiados, ya que a menudo se pierden, prestan o se necesitan más para ampliar la configuración.

Los cables de guitarra Tourtech ofrecen una calidad de sonido increíble por poco dinero. Los cables de guitarra Fender también son excelentes opciones para aquellos que desean una variedad de estilos y colores diferentes.

Si tiene muchos pedales de guitarra, no puede equivocarse con una selección de cables de parche, ya que los conectan todos juntos y garantizan que el sonido se transmita desde la guitarra a los pedales y al amplificador.

4. Capo de guitarra

Un capo de guitarra permite cambiar el tono de una canción sin tener que afinar el instrumento de una forma diferente. Se trata de un accesorio muy utilizado y con el que siempre se debe contar a la mano, por lo que tiene sentido llevar uno siempre listo en el estuche de la guitarra o en la funda.

El capo Tourtech y los capos Kyser son extremadamente confiables, ya que le brindan un cambio de tono instantáneo que no presiona el sonido ni destruye la entonación.

5. Correas de guitarra

Lo más probable es que no siempre se esté sentado mientras se toca la guitarra. En esos momentos es en los que se necesita una correa de guitarra confiable. Hay muchos estilos y modelos, solamente hay que elegir el que más cómodo resulte.