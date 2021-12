Únete a la moda de las cadenas con las propuestas de San Saru

Las Cadenas de Plata y de oro son tendencia esta temporada. Y es que esta joya es ideal para combinarlo con un jersey de pico, con cuello redondo o cuello alto, aportando elegancia y calidez a cualquier look.

Por ello, desde la tienda online San Saru, donde cuentan con más de 20 modelos de cadenas de plata de ley 925 o chapadas en oro de 22 quilates, nos hablan de la nueva moda en cadenas y en particular de su colección.

La colección de cadenas de San Saru tiene el accesorio que buscas

Si algo hace que las cadenas sean un accesorio muy especial es que aúnan estilo y sencillez. No hay prácticamente ningún look que no admita una discreta cadena, incluso cuando integre algún pequeño colgante.

En San Saru lo saben muy bien, y por ello disponen de un completo catálogo de cadenas con eslabones de distintos tamaños, con bolitas, etc. Sus cadenas son ideales para combinarlas con cualquier tipo de accesorio o collar. Además, las cadenas de plata de ley 925 de San Saru tienen una extensión que se puede ajustar a diferentes medidas, por lo que son una opción de lo más polivalente.

Descubre las cadenas con bolitas de San Saru

Entre las cadenas con bolitas de San Saru se encuentra el collar Uday, que destaca tanto por ser bonito como sencillo. Tiene un diseño con bolitas de plata de 2,5 milímetros de diámetro, y una separación de 7,6 mm entre las bolitas. Con este collar se puede crear un look llamativo, y es lo suficientemente versátil como para poder combinarlo con otros collares y que el resultado sea ideal.

Otra de sus cadenas con bolitas es el modelo Aditi, especialmente sencillo y fácil de combinar. Está formado por una fina cadena con bolitas planas de plata separadas. Este collar se puede ajustar, para llevarlo más largo o más corto, según como mejor venga. Y si se combina con otras gargantillas, puede contribuir a un look boho chic de lo más actual.

También forma parte de la colección de cadenas de bolitas de San Saru su collar Nihal, que hace un juego perfecto con otras joyas por su sencillez. Su diseño es ideal, ya que se trata de una cadena muy fina y con bolitas pequeñas distribuidas de tres en tres. Para cualquier persona que esté buscando una pieza que no pasa de moda y que sirve para cualquier conjunto, no hay duda de que la cadena Nihal es una excelente opción.

Las cadenas planas, un accesorio que combina con todo

Si se trata de encontrar un auténtico must en gargantillas choker, este sería el collar Jada. Acabada a mano, esta cadena se adapta al cuello perfectamente. Es fina y muy elegante, y además es capaz de estilizar. Por todo lo cual, es una pieza perfecta para dar un aire muy especial a cualquier look.

Por otra parte, quienes quieran dar un toque étnico a su estilismo pueden conseguirlo con el collar Ayan. Con un original diseño chafado y de forma geométrica, esta cadena puede conseguir ese efecto en un look sin recargarlo en exceso, gracias a su sencillez. Además es un collar con un brillo muy bonito, por lo que se convierte en una excelente elección para las personas más coquetas.

Y entre la colección de cadenas planas de San Saru tenemos también el modelo Kirpal, del que también hay mucho que decir. En primer lugar se trata de otro collar acabado a mano, apto tanto para llevar a diario como para un evento que requiera un look especial. Con un diseño plano y fino en forma de serpiente, esta cadena estiliza y aporta brillo y elegancia.

Cadenas con eslabones alargados: en San Saru tienen las tienen, y son ideales

Las cadenas con eslabones alargados son una pieza atemporal y totalmente versátil. Por eso en San Saru tienen modelos como el collar Kiram, con un diseño de eslabones alargados y finos simplemente perfecto. Con esta cadena se le da un toque único a cualquier look, y al mismo tiempo es idóneo para el día a día.

Otro modelo de eslabones largos es el la cadena Kavya, también perfecta para un estilismo diario. Se puede combinar muy bien con otras piezas de diseños más atrevidos, y con todo tipo de collares, aportando un estilo realmente único.

Y qué decir del collar Dilbar, cómodo, sencillo y estiloso. Queda muy bien con otros collares, dando lugar a combinaciones frescas y con gran personalidad. Se puede llevar con cualquier look.

Si buscas una cadena con eslabones redondos, los diseños de San Saru te cautivarán

Así es, porque modelos como el collar Sundar no pasan desapercibidos. Se trata de una cadena con diseño simétrico y de lo más elegante, con suficiente grosor como para que destaque aun poniéndosela sola. Pero también queda perfecta al combinarla con otros collares o chokers.

Algo similar ocurre con la cadena Evmani, de eslabones gruesos que llaman la atención sin llegar a recargar. Se puede llevar sin problema alguno en el día a día, y también admite ser combinada con collares más finos, gargantillas o chokers.

Y no podemos dejar de hablar tampoco del collar Shanta, formado por eslabones de un cierto grosor y con brillo. Es una pieza de diez tanto para diario, como para llevar en una ocasión especial, solo o combinándolo con otros collares.

En San Saru saben bien que las cadenas de plata aportan personalidad y estilo a cualquier look, por lo que tienen a la venta esta colección en la que se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de cadena de plata que se busque.