Cuáles son los errores ortográficos más comunes con el uso de la R

Desde pequeños aprendemos en la escuela cuáles son las reglas básicas de ortografía para escribir correctamente, pero mucho depende del empeño de cada persona por aplicarlas como es debido. Por eso es común incurrir en errores y escribir equivocadamente una o varias palabras.

Tener una ortografía impecable dice mucho de la persona que eres, incluso del nivel profesional y de estudio que has adquirido, pero siempre será necesario hacer repasos y refrescar algunas reglas básicas porque es normal que en determinados momentos nos asalten las dudas y debamos consultar para estar seguros de que una palabra se escribe de una u otra forma.

Algunos de los errores ortográficos más comunes tienen que ver con el uso de la r. Por otro lado, es una de las consonantes más complicadas de pronunciar por quienes desean aprender el idioma porque tiene un acento más agudo que en otras lenguas, como por ejemplo, la anglosajona.

Errores ortográficos con el uso de la R

Se trata de una consonante que en esencia es básica y no conlleva a demasiadas dudas a la hora de escribir alguna palabra que la integre. Sin embargo, el hecho de que en algunos casos se deban escribir dos para acentuar su pronunciación en una palabra, sí que lleva a muchos a cometer errores.

Reglas ortográficas de la r y la rr

Aunque se trata de una misma letra es preciso hacer la diferencia porque de esa forma será más fácil identificar cuál se debe escribir. En este caso, el sonido fuerte se debe escribir con rr y el sonido suave con r. Por ejemplo las palabras: pero y perro.

Saber distinguir cuando se escribe cada, una aún habiendo un sonido fuerte en determinadas palabras, dependerá de las siguientes reglas de ortografía:

Las palabras amor, esplendor, colaborador, etc. todas terminan en r y se escribe una sola, sin excepción.

Palabras como alrededor, enriquecer, Israel, entre otras, aunque tienen un sonido fuerte, se escriben con una sola r.

Se escribe rr cuando el sonido es fuerte pero esta va entre dos vocales, como por ejemplo: terrícola, carretilla, carruaje, correr, etc.

También se escriben con dos rr cuando las palabras son compuestas, aún cuando en su versión simple lleve una sola, como por ejemplo: contrarréplica, vicerrector, etc.

Cuando el prefijo de negación in se transforma en i delante de una R este debe transformarse en rr como por ejemplo (irrealizable, irreal, etc. )

Cuando la palabra lleva un sonido suave, aun cuando igualmente se encuentre entre dos vocales, esta irá con una sola r, como por ejemplo: mirada.

Después de las consonantes b, c, d, f, g, p y t también llevará una sola r cuando el sonido es suave.

Otros errores ortográficos que se suelen cometer

Aunque en esta oportunidad nos ha correspondido hablar sobre la letra R, no podemos dejar de significar que hay otros errores bastante comunes que ponen en juego el dominio de nuestro idioma en el modo escrito. Por eso se considera tan importante, no solo repasar periódicamente, sino también practicar mucho la lectura.

Según los expertos en el habla y la escritura, ser un asiduo de la lectura permite enriquecer el léxico, ampliar el conocimiento y por memoria fotográfica y de manera natural, reconocer cuándo una palabra está correctamente escrita y está bien utilizada.

No obstante, es común encontrar errores ortográficos como por ejemplo: no acentuar con tilde, usar la c cuando va s y viceversa; cambiar la v por la b, no usar la m antes de b y p, entre otros. Por lo tanto, la mejor recomendación es tener como hábito la lectura, el repaso, el estudio permanente y la investigación.