Pico Buds Pro Opiniones - El mejor audífono lanzado

¿Qué es Pico Buds Pro?

Pico Buds Pro es un audífono tan pequeño que es prácticamente invisible en el oído. El audífono se introduce en el oído, pero puede extraerse fácilmente, según el proveedor. Puede ayudar a percibir mejor los sonidos y a entender las conversaciones con claridad. Se supone que los Pico Buds Pro también facilitan la determinación de la procedencia de un ruido, lo que es especialmente importante en el tráfico rodado. Según el proveedor, se compensan los ruidos especialmente fuertes. Además, se dice que los Pico Buds Pro tienen una pila de larga duración, lo que permite llevar el audífono durante más tiempo. Esto se ve respaldado por la excelente comodidad de uso anunciada por el proveedor. (Los siguientes enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. Esto permite al autor recibir una pequeña comisión si se compra el producto. Sin embargo, esto no cambia el precio).

¿Por qué necesito este audífono?

El proveedor de los Pico Buds Pro recomienda el audífono, que es invisible, a las personas mayores de 50 años, pero también a las más jóvenes que tienen problemas de calidad auditiva. Como los Pico Buds Pro son casi invisibles, son especialmente adecuados para las personas que no quieren que los demás vean el audífono. Visite la página web del producto aquí para encontrar los precios rebajados.

Revisión y recomendación de Pico Buds Pro

Un audífono ya no es algo de lo que avergonzarse. Muchas personas, especialmente las que superan los 50 años, llevan audífonos. Mejoran la calidad de vida y facilitan sobre todo la interacción social. Pero dispositivos como los Pico Buds Pro también pueden ser útiles y beneficiosos en otros ámbitos de la vida, como en el tráfico o en la naturaleza.

Aun así, algunas personas sufren al tener que llevar un audífono para participar plenamente en la vida social, sobre todo porque muchos audífonos son visibles desde el exterior. Por ello, los Pico Buds Pro son especialmente pequeños y casi invisibles para los demás. La comodidad de uso, que el proveedor anuncia como muy agradable, también contribuye a que el uso del audífono sea menos incómodo. Esto tiene la ventaja de que las personas que necesitan un audífono están más dispuestas a llevarlo y ya no tienen que sentirse incómodas.

Por supuesto, lo más importante de un audífono como los Pico Buds Pro es la amplificación de los sonidos y la mejora de la calidad auditiva. También en este caso, los Pico Buds Pro no deben defraudar a su portador y garantizar una audición mejor y más clara.

Sin embargo, para garantizar que los Pico Buds Pro puedan llevarse todo el día, los Pico Buds Pro tienen una batería de larga duración. Sólo es necesario recargarla con poca frecuencia, idealmente durante la noche.

Así, al desarrollar el Pico Buds Pro, el proveedor ha pensado en todas las características importantes que debe tener un audífono moderno que sea invisible. Por supuesto, ya existen productos comparables en el mercado, aunque siempre hay que tener en cuenta el aspecto económico. Sobre todo porque las compañías de seguros médicos no siempre cubren los audífonos más modernos. En este caso, es importante comparar los costes y las ventajas. También es importante que un médico o un audioprotesista compruebe su propio rendimiento auditivo antes de utilizar Pico Buds Pro y, si es necesario, que discuta con él la compra de este audífono especial.

Datos técnicos de Pico Buds Pro

audífono no invasivo

para una audición mejor y más clara

escuchar de dónde provienen los sonidos

mejor calidad de sonido

nivel de ganancia ajustable

auriculares de silicona

fácil de usar

casi invisible en el oído

batería de larga duración

cómodo de llevar

¿Cuáles son las características de calidad de los Pico Buds Pro?

En el sitio web del proveedor no se ofrecen características oficiales de calidad en forma de sellos o certificados. Por supuesto, el proveedor anuncia que los Pico Buds Pro son de una calidad especialmente alta. Esto es lo que los clientes tienen que confiar en primer lugar cuando deciden comprar los Pico Buds Pro.

Comentarios generales sobre Pico Buds Pro

Lamentablemente, no encontrarás ninguna reseña de los usuarios en el sitio web del proveedor. Hay algunos anuncios que son positivos sobre el Pico Buds Pro. Además, también puede encontrar algunas reseñas en línea que recomiendan los Pico Buds Pro. Destacan especialmente que el audífono para mejorar la audición se puede llevar de forma casi invisible y resulta muy cómodo en el oído. También se valora positivamente la calidad de sonido que supuestamente proporciona el audífono. Además, se dice que Pico Buds Pro puede extraerse fácilmente del oído y que la calidad de vida puede mejorar gracias al audífono. Visite la página web de este producto para ver más opiniones de los clientes.

¿Dónde puedo pedir Pico Buds Pro?

Actualmente, los Pico Buds Pro sólo están disponibles en el sitio web oficial. El sitio web oficial resume las ventajas del audífono y luego le permite elegir cuántos audífonos desea comprar. En función de la cantidad del pedido, recibirá un descuento:

1x Pico Buds Pro: sin descuento

2x Pico Buds Pro: 25% de descuento

4x Pico Buds Pro: 44% de descuento

2x Pico Buds Pro + 1: 42 por ciento de descuento

3x Pico Buds Pro + 2: 50 por ciento de descuento

Merece la pena comprar un par si quiere probar el audífono primero. Si le preocupa olvidarse el audífono en casa de vez en cuando, puede valer la pena comprar dos o tres pares. Por ejemplo, puede guardar un par en la guantera mientras el otro está bien guardado en la oficina. Cuatro o cinco Pico Buds Pro no suelen merecer la pena para una sola persona. Sin embargo, si quiere probar los Pico Buds Pro no sólo para usted, sino para su pareja, uno de sus padres o junto con un amigo, sin duda puede beneficiarse de la compra de una mayor cantidad de pedidos y gracias al mayor descuento.

Una vez que haya decidido la cantidad del pedido, puede elegir un color para cada par de audífonos. Puede elegir entre el rojo y el azul. Dado que la ayuda para mejorar la audición apenas es visible en el oído, se trata de una bonita personalización, por ejemplo, si varias personas de su casa van a llevar los audífonos.

Ahora el proveedor necesita sus datos de contacto. Por lo tanto, rellene el siguiente formulario con su título, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

En el siguiente paso, introduzca la dirección de entrega deseada y su método de pago preferido. Puede elegir entre los siguientes:

pago con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club) giroPay GooglePay pago instantáneo a través de Klarna

Dependiendo de la forma de pago seleccionada, ahora introduce la información necesaria en el siguiente formulario. A continuación, también puede contratar una garantía de tres años por un precio adicional. En caso de que el audífono solicitado deje de funcionar dentro de este periodo, la garantía proporciona un cierto grado de seguridad. No obstante, lea previamente las condiciones de garantía del proveedor. Ahora haga clic en "¡Sí! Envíeme mi PicoBuds Pro ahora" y complete su pedido.

Según el proveedor, todos tus datos se transmiten a través de un cifrado seguro SSL de 256 bits.

¿Quién es el proveedor del producto?

Hyper Sls Ltd

1506 Edificio Loon Kee

No. 267-275 Des Coeux Road

Central

Hong Kong

Página web: https://picobuds-pro.com/

Correo electrónico: care@urpurchase.com (Kundenservice), mail@picobuds-pro.com

Teléfono: Internacional: +44 20 3808 9234 (línea directa las 24 horas del día; tenga en cuenta los gastos)

Brasil: +55 213 500 3992 (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas GMT-5; tenga en cuenta los gastos)

Información general sobre el tema de los audífonos

La pérdida de audición puede deberse a muchas razones. Las únicas opciones son los audífonos y, en algunos casos, la cirugía. Para encontrar la opción de tratamiento adecuada, es importante determinar de qué tipo de pérdida auditiva, también llamada hipacusia, se trata en cada caso.

Uno de los tipos más comunes de hipacusia es la pérdida de audición senorineural relacionada con la edad. En este caso, el sonido llega al oído interno sin obstáculos, pero éste no es lo suficientemente potente como para transmitir el sonido sin restricciones. Además, también existe la pérdida de audición causada por cambios anatómicos y disfunciones, por ejemplo, en el caso de la pérdida de audición conductiva. En estos casos, los tratamientos quirúrgicos suelen ser más adecuados. Sin embargo, las infecciones del oído medio o del canal auditivo, los acúfenos, los traumatismos por explosiones, el ruido, el tabaquismo y la hipoacusia también pueden ser responsables de la pérdida de audición. En la mayoría de estos casos, la pérdida auditiva es temporal o psicológica y un audífono no suele ser la solución adecuada para corregir el problema.

El uso de audífonos es especialmente útil en el caso de la pérdida de audición senorineural relacionada con la edad. Sin embargo, las personas afectadas tardan una media de siete años en adquirir un audífono. Es un tiempo muy largo, durante el cual, según los expertos, el cerebro puede incluso desaprender los sonidos. Los sonidos suaves, como el crujido del papel, el ruido del agua y el sonido del viento al pasar por las hojas, son los primeros en ser desaprendidos por el cerebro. Le siguen los timbres, la música y las consonantes del habla. Si esto ya ha sucedido y sólo entonces se compra y se utiliza un audífono, es muy difícil que el cerebro vuelva a hacer audibles estos sonidos desaprendidos, lo que hace que el audífono sea inicialmente un compañero desagradable.

Por ello, es aún más importante detectar la pérdida de audición lo antes posible tras la aparición de los primeros síntomas y tomar las medidas adecuadas.

Los primeros signos de deterioro de la audición son:

la sensación de que los interlocutores hablan con poca claridad o en voz baja tener que preguntar con frecuencia lo que se ha dicho en las conversaciones Dificultad para entender cuando varias personas hablan confundidas. Inclinarse hacia la otra persona para comprender mejor Dificultad para entender cuando se habla por teléfono Escuchar la televisión o la radio a un volumen alto

¿Conoce estos síntomas y tiene 50 años o más? Entonces es muy posible que esté sufriendo la aparición de una pérdida de audición senorineural relacionada con la edad. Por supuesto, no debe comprar cualquier audífono, sino que debe hacer que le revisen primero los síntomas, ya que también pueden indicar otras enfermedades. Si el médico determina que, efectivamente, se trata de una pérdida auditiva que puede tratarse mejor con un audífono, puede empezar a buscar el audífono perfecto.

En primer lugar, debe buscar audífonos adecuados al grado de pérdida auditiva que tenga. Pero también es importante que el audífono se adapte a la forma de su canal auditivo y le resulte cómodo. Al fin y al cabo, va a llevar el dispositivo casi todos los días y durante varias horas seguidas. Para muchas personas, la visibilidad -o invisibilidad- del audífono también juega un papel importante. A menudo merece la pena concertar una cita con un audioprotesista para probar diferentes audífonos.

Una vez que haya encontrado un audífono que le convenga, puede sorprenderse del precio de un audífono clásico. No es raro que los audífonos cuesten mil o incluso varios miles de euros. Las compañías de seguros médicos reembolsan alrededor de 1.500 euros por un par de mini audífonos, aunque la aportación personal para estos modelos es de diez euros. Sin embargo, debe tener en cuenta que los modelos del seguro médico no se corresponden necesariamente con lo que usted tiene en mente. Dependiendo del modelo y de sus funciones adicionales, es posible que tenga que pagar usted mismo 2.000 euros o incluso 4.500 euros para conseguir el audífono de su elección. Por lo tanto, piense bien qué funciones necesita realmente y qué audífono es el más adecuado para usted. Para obtener más información y un precio con descuento, visite el sitio web del producto aquí.

Preguntas frecuentes sobre este producto

P: ¿Cómo se utilizan los audífonos?

R: Los audífonos para mejorar la audición son relativamente pequeños y se parecen a los auriculares inalámbricos. Se introducen en los oídos y son casi invisibles desde el exterior.

P: Mi mujer también lleva Pico Buds Pro. Cómo podemos diferenciar nuestros audífonos?

R: Los Pico Buds Pro están disponibles en dos colores diferentes: Azul y Rojo. Al hacer el pedido, puede elegir de qué color quiere que sean sus audífonos. Si dos personas en su casa utilizan los audífonos, cada una puede utilizar un color. Así no habrá confusión, lo que es especialmente importante por razones de higiene.

P: ¿A partir de qué edad puedo llevar el audífono?

R: En principio, los audífonos se recomiendan a casi todas las personas que tienen dificultades para oír. La edad es irrelevante, aunque el rendimiento auditivo suele empezar a disminuir a partir de los 50 años. Lo importante es que la pérdida auditiva haya sido diagnosticada por un médico o un audioprotesista.

P: ¿Cubrirá mi seguro médico el coste de Pico Buds Pro?

R: Las compañías de seguros médicos suelen cubrir el coste de los audífonos, pero no todos. Por supuesto, puede preguntar a su compañía de seguros de salud si cubrirá el coste de Pico Buds Pro. Sin embargo, es probable que los costes no sean cubiertos.

P: ¿Cuándo debo llevar audífonos?

R: Llevar un audífono durante el día suele merecer la pena, sobre todo porque este modelo es invisible. Especialmente en situaciones en las que se quiere o necesita comunicarse con otras personas, tiene sentido oír bien. Pero una buena audición también es importante en el tráfico y en muchas otras situaciones en las que se está en espacios públicos. Los audífonos pueden mejorar su experiencia al ver la televisión, escuchar música o relajarse en la naturaleza.

