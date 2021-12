Disfruta del mundo del cine y las series mucho más allá de la pantalla

En la actualidad, la cultura asociada a este sector ha crecido de manera desorbitada, traspasando los límites de la pantalla para entrar directamente en nuestra realidad. Ante dicho fenómeno, los amantes de la industria cinematográfica están de enhorabuena, pudiendo encontrar un amplio surtido de productos y obras con las que disfrutar en plenitud de las maravillas del séptimo arte.

Los mejores regalos para los amantes del cine

Mientras que antaño los conocidos como cinéfilos formaban parte o bien de una élite cultural o bien del grupo social conocido como “friki”, en la actualidad son muchas las personas que presumen con orgullo de su devoción por el mundo del celuloide. La accesibilidad a películas y series, así como los foros de debate y las redes sociales, han sido claros detonantes de esta evolución; algo que ha derivado en la popularización de los regalos para cinéfilos.

No importa si ha llegado el cumpleaños de un familiar o amigo que ame este sector o si, por otro lado, quieres darte un pequeño capricho: tienes una gran variedad de opciones que beben del panorama cinematográfico. De este modo, disponemos de opciones diversas para personas con todo tipo de gustos, pero con una pasión común: el séptimo arte.

Llegados a este punto cabe hacer mención a algunas alternativas como las ediciones especiales de películas y series, objetos decorativos como una claqueta o un póster, los proyectores, libros o, entre muchas otras, juegos de mesa. Diferentes propuestas que se nutren del sector para que, cuando tenemos que hacer un regalo a un cinéfilo, el acierto está asegurado.

Luce con orgullo tu pasión por el séptimo arte

Al igual que todos los elementos previamente mencionados, la ropa es uno de los artículos que ha abandonado la pantalla para entrar de lleno en nuestra vida real. Una de las tendencias más extendidas es, sin duda alguna, las camisetas personalizadas Dragon Ball: la mítica serie de anime que ha traspasado toda frontera geográfica para convertirse en el mayor fenómeno de masas de la cultura japonesa.

Gracias a la facilidad de compra de determinadas tiendas online, ahora puedes adquirir toda clase de diseños personalizados para lucir con orgullo tu devoción por Goku y compañía. Muchos estilos que varían en el tipo de dibujo o de propuesta visual, pero siempre mantienen la esencia estética de lo que hizo grande a esta serie de animación.

Ahora bien, este no es más que un ejemplo de las muchas opciones que tenemos a un clic de distancia en las tiendas especializadas. Series como ‘Naruto’, ‘Akira’, ‘Death Note’, ‘One Piece’ o ‘Digimon’ son igual de emblemáticas y se antojan idóneas para formar parte de nuestro look más cotidiano. Camisetas y sudaderas que dejan ver al mundo cuáles son nuestros gustos y que estamos satisfechos con las pasiones que envuelven nuestro espíritu.

Déjate sorprender por las mejores obras del anime

Siguiendo en la línea del anime, es necesario centrarse en la accesibilidad al mundo del celuloide de la que disponemos hoy en día. Las plataformas de streaming ponen a nuestro servicio una gran cantidad de obras que, desde la comodidad del hogar, podemos ver tantas veces como queramos. Además, los mejores blogs de cine comparten con nosotros recomendaciones para que nos sorprendamos con filmes que no habíamos visto, como las películas de anime.

El anime es una de las industrias más grandes del panorama audiovisual en todo el mundo, considerada como la mayor representación de la ficción en oriente. A lo largo de la historia, grandes productoras han dejado una huella imborrable en este sector y, entre las muchas que existen, ninguna es capaz de equipararse al Studio Ghibli.

Esta empresa es la responsable de películas tan valoradas como ‘La princesa Mononoke’, ‘Mi vecino Totoro’ o ‘El viaje de Chihiro’: todas ellas dirigidas por el maestro Hayao Miyazaki. Ahora bien, no podemos dejar de hablar de otras obras de enorme belleza como ‘Los niños lobo’ y ‘Your Name’ o los thrillers ‘Ghost in the shell’ o ‘Paprika’ -los amantes de ‘Origen’ tienen una deuda con esta última-.