Los juegos online más populares de 2021

Jugar es importante en toda especie, pues no solo los humanos juegan, también lo hacen los animales. Todos, desde los elefantes a los ratones, juegan para desarrollarse física y psíquicamente. Los humanos han jugado a todo tipo de juegos desde tiempos inmemoriales. Actualmente, una de las alternativas más interesantes es la de los juegos online.

Ya seas un jugador ávido en busca de nuevas formas de diversión o simplemente un curioso de los juegos en línea, esta guía te encantará. A continuación, recogemos los juegos en línea más populares de 2021.

PUBG

Si eres fan de los juegos en línea, entonces es raro que no hayas jugado ya al PUBG. PUBG es un juego realmente popular ampliamente jugado en línea y encumbrado en la comunidad gaming. Este battle royale se organiza en equipos de cuatro, dos y uno junto a unos gráficos realmente realistas. El juego termina cuando todos los jugadores o equipos pierden menos uno. Al final de cada ronda, los jugadores reciben cajas en función de su rendimiento en la partida.

Call of Duty

Si algún otro juego online es capaz de rivalizar con el épico battle royale que es PUBG, ese es Call of Duty. De Call of Duty: Call of Duty: Warzone Modern Warfare 2, hay muchas opciones diferentes para los jugadores, por lo que es fácil encontrar el estilo que mejor se adapte a ti. Los jugadores pueden conectarse y competir contra otros jugadores de otras partes del mundo. Para muchos, Call of Duty es considerado el mejor shooter disponible a nivel online. Vamos, un auténtico imprescindible del género.

League of Legends

League of Legends es otro juego multijugador online, pero no es el clásico battle royale. El juego lo ha desarrollado Riot Games. Es completamente gratuito, aunque puedes jugar en busca de extras personalizables. Los jugadores compiten en equipos de cinco, cada uno de los cuales trata de defender su lado del mapa al mismo tiempo que conquista la zona comandada por sus oponentes.

Juegos de casino

Otra forma realmente popular de entretenimiento en 2021 ha sido y es la de los casinos en línea. Según JackpotCity casino, algunos de los juegos de casino en línea más populares durante 2021 son el póker online y las tragamonedas online. La comodidad de jugar en línea y la gran variedad de opciones de juego hacen que los casinos online estén superando a sus homólogos físicos en términos de jugadores habituales.

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV es un juego de rol multijugador en línea que fue lanzado para Windows y PlayStation 3. Final Fantasy XIV es una de las entregas más famosas de la serie Final Fantasy. El juego permite a los jugadores explorar un apasionante mundo abierto, así como diseñar y organizar sus casas, y chatear con otros jugadores.

Minecraft



Minecraft ha sido durante mucho tiempo uno de los juegos online más populares, ya que es uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos. También es uno de los únicos juegos en línea a los que se ha atribuido el mérito de inspirar a una nueva generación de arquitectos. Este juego sandbox en 3D no tiene metas ni objetivos, lo que significa que los jugadores son completamente libres de construir y explorar el mundo tal y como ellos quieran.