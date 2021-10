¿Cómo funciona un intercambiador de criptomonedas?

¿De qué forma funciona un intercambiador de criptomonedas?

Hasta hace algunos años, las criptomonedas parecían algo desconocido. Muchos inversores no tenían muy claro cómo invertir y de qué manera gestionar sus criptomonedas. Sin embargo, esto ha cambiado significativamente con el pasar de los años.

El intercambio de criptomonedas hoy es más fácil que nunca. Existen diferentes plataformas que permiten comprar criptomonedas y divisas digitales con muy pocos pasos.

A continuación, haremos una breve presentación de lo que es un exchange. Entre una descripción general de la criptomoneda, hablamos también de las plataformas de intercambio de criptomonedas.

¿Qué es un intercambiador de criptomonedas?

Son mayormente conocidos por el nombre de exchange de criptomonedas por su nombre en inglés. Se refieren a plataformas en línea que te permiten gestionar divisas digitales. Entre estas gestiones se incluyen depósitos, retiros, compras, ventas, transferencias, entre otros.

El intercambiador de criptomonedas, básicamente, almacena criptomonedas en un sitio web para ser utilizadas en diferentes operaciones comerciales. Su principio se maneja en un sistema de intercambio. Un usuario puede transferir una criptomoneda y adquirir otra en su lugar; también puede comprar criptomonedas con operaciones fiat.

Un exchange, tal como lo dice su nombre en inglés, cambia un sistema de pago por otro. Se rige bajo principios de cripto-a-cripto o fiat-cripto. Es decir, puedes comprar y vender una criptomoneda por otra; o puedes comprar criptomonedas con dinero en una cuenta bancaria o billetera digital.

¿Cómo funcionan?

Una vez que has realizado dicha compra, esta criptomoneda se almacena en la base de datos del portal de tu preferencia. Con ella, podrás realizar distintos tipos de operaciones. Por ejemplo, cuando el valor de la criptomoneda suba podrás venderla o, caso contrario, podrás comprar más.

Aplicaciones como Changelly te ayudan en este tipo de operaciones. Operan en España y muchos países del mundo. Te permiten comprar criptomonedas con un amplio repertorio de medios de pago y operaciones que se aprueban en segundos. Incluso, si buscas invertir en criptomonedas para principiantes, si lo que necesitas es dar tus primeros pasos, te pueden dar una mano.

Cabe destacar que los intercambiadores no son billeteras ni cuentas bancarias. No permiten, de primera mano, realizar operaciones bursátiles. En cambio, se trata de sistemas de inversión donde se pueden comprar y vender distintos tipos de criptomonedas. Podrás cambiar una divisa por otra, incluso transferirlas. Sin embargo, su principio no está diseñado para operaciones comerciales del día a día. Funcionan como medios de inversión.

Diferencias con una billetera digital

Hay diferentes formas de invertir en línea. Incluso, también hay formas diferentes de gestionar tu dinero digital. Tal como comenta Mundo Crypto, a un intercambiador de criptomonedas, se le suman como competencia las billeteras y los brókers.

La diferencia principal es que un intercambiador es una plataforma para compra-venta de criptomonedas. Una billetera es un sistema digital de gestión de divisas y dinero fiduciario; un bróker es una plataforma para gestión de acciones en el mercado fórex.

Si bien hay muchas similitudes, tienen algunas diferencias. Entre estos aspectos mencionamos: