Poliglu Opiniones - Traductor inteligente de idiomas sobre la marcha

En el sector privado o empresarial, a menudo es necesario disponer de una traducción de idiomas. Puede ser una traducción de conversaciones de negocios o una ayuda lingüística en vacaciones. Según el fabricante, el traductor de idiomas Poliglu es capaz de traducir un texto hablado al alemán en cuestión de segundos. Se pueden traducir un total de 43 idiomas diferentes. De este modo, podrá comunicarse fácilmente con sus socios comerciales extranjeros, sus conocidos de vacaciones o un empleado del servicio en el extranjero.

Según el fabricante, utilizar el dispositivo es un juego de niños. El usuario habla al traductor de idiomas pulsando el micrófono o el botón Me y, al cabo de poco tiempo, escucha el texto traducido por el altavoz incorporado. Esto hace posible una comunicación rápida. (Los siguientes enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. Esto permite al autor recibir una pequeña comisión si se compra el producto. Sin embargo, el precio no cambia).

Calidad Poliglu

El traductor de idiomas Poliglu ya ha sido examinado de cerca por varios probadores y compradores. Todas las pruebas externas que se pueden encontrar en Internet son muy positivas. Muchos probadores elogian sobre todo la sencillez y rapidez de la traducción a una amplia gama de idiomas. La traducción al idioma deseado es posible en 1,5 segundos. El traductor de idiomas Poliglu es un dispositivo revolucionario que ofrece una forma barata y rápida de comunicarse en todo el mundo.

El dispositivo Poliglu ofrece una buena calidad. No se fabrica en Alemania, pero según el fabricante es de muy alta calidad. En el extranjero, es muy probable que se encuentre con una barrera lingüística. Este podría ser el caso, por ejemplo, si quiere preguntar a un lugareño por una dirección o si quiere pedir ayuda en caso de emergencia. Con tu Poliglu estás bien equipado. Sólo tienes que descargar la aplicación Poliglu. No puedes utilizar el dispositivo sin una conexión a Internet y una aplicación válidas. Con la ayuda de la aplicación, puedes seleccionar diferentes idiomas. Asegúrate de que tu traductor de idiomas está conectado a tu smartphone mediante Bluetooth. Muchos probadores están muy satisfechos con los resultados de la traducción rápida. La traducción se realiza en pocos segundos. Ya sea inglés-alemán, inglés-francés o alemán-francés, la traducción de diferentes idiomas funciona perfectamente. Puede encontrar más información y un precio con descuento aquí en la página web del producto.

Preguntas frecuentes sobre este producto

P: ¿Cómo se puede conectar el traductor de idiomas Poliglu?

R: Encienda su dispositivo Poliglu y mantenga pulsado durante dos segundos. Conecta el dispositivo a tu smartphone a través de la red móvil o WLAN. Ahora descarga la aplicación Poliglu en tu smartphone y ábrela. Para utilizarlo, debe permitir los siguientes permisos de acceso y pulsar "Escanear" en la pantalla. A continuación, selecciona "Poliglu Translator" para conectar tu smartphone al traductor de idiomas.

P: ¿Cómo funciona la traducción de idiomas?

R: Para la traducción, es importante que tu smartphone esté conectado a Internet. El dispositivo Poliglu también debe estar conectado por Bluetooth. Pulsando el icono ME, puede seleccionar su idioma nativo. Ahora pulsa el icono del micrófono de tu smartphone para seleccionar el idioma que quieres traducir. Si mantienes pulsado el botón ME, puedes decir un texto en tu lengua materna. En cuanto suelte el botón, su texto se traducirá.

P: ¿Es posible la traducción de idiomas en ambas direcciones?

R: El traductor de idiomas Poliglu es un traductor bidireccional. Esto le permite mantener una conversación fluida mientras está de vacaciones. La traducción se realiza de una lengua a otra y, por supuesto, a la inversa.

P: ¿Se necesita un teléfono inteligente para la traducción de idiomas?

R: Se necesita un smartphone para utilizar el dispositivo Poliglu. Esto se debe en parte a que la traducción de idiomas se realiza sobre la marcha a través de una aplicación.

P: ¿Qué se puede hacer si la aplicación Poliglu no se abre?

R: Si la aplicación Poliglu no se abre, debes cerrar el acceso a los ajustes de tu IPhone. Luego, simplemente reinstale la aplicación. En la mayoría de los casos se abrirá de nuevo. Si tiene problemas con el dispositivo Poliglu, siempre puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante por correo electrónico o por teléfono. El experimentado personal le ayudará inmediatamente.

Poliglu Opiniones

Según el fabricante, el traductor de idiomas Poliglu está equipado con la última tecnología. Esto permite traducir una gran variedad de idiomas en cuestión de segundos. Muchos probadores describen el manejo del dispositivo como muy intuitivo y sencillo. La aplicación asociada trabaja principalmente con imágenes. Así, la operación es casi evidente. El traductor instantáneo puede utilizarse inmediatamente después de descargar la aplicación. El traductor viene con un cable de carga y un manual de uso. Hay más de 40 idiomas para elegir, como francés, griego, italiano, japonés, búlgaro o portugués. Se requiere la aplicación Poliglu para el smartphone. Puedes descargarla gratuitamente desde Google Play Store en tu tableta o smartphone con Android. Dependiendo de la dirección en la que quieras traducir un idioma, sólo tienes que pulsar un botón de tu traductor de idiomas. Gracias a su diseño compacto, puede llevar el traductor a cualquier parte.

Siempre estará bien equipado cuando se desplace y podrá conversar en una amplia gama de idiomas en cualquier momento. Para traducir una frase al francés, por ejemplo, hay que pulsar primero una tecla para que se produzca un diálogo. Una vez que haya pronunciado su frase, simplemente vuelva a soltarla. El aparato sólo necesita 1,5 segundos después de que usted termine la frase para que se produzca la traducción correspondiente. Las frases suenan a través de un pequeño altavoz integrado en el traductor. El adaptador universal de viaje todo en uno es especialmente práctico. Te garantiza que no tendrás problemas de carga cuando estés de viaje. El adaptador de viaje puede utilizarse en más de 150 países. Una gran ventaja es que el aparato es compatible con todos los dispositivos USB. El organizador de accesorios de viaje también es muy práctico. Es una bolsa de viaje a prueba de golpes que puede utilizarse para los artículos adaptador de corriente, teléfono móvil, adaptador, bolsa de batería, cable USB y cargador. También puedes pedir al fabricante un cargador micro USB ultraligero. Este cargador le ofrece la ventaja de la carga rápida. La transferencia fiable de datos a alta velocidad está garantizada a través de USB con la ayuda de una funda de nylon trenzada y una conexión de forma perfecta.

Los comentarios de los clientes que se pueden encontrar en Internet y en la página web del fabricante son muy positivos. Muchos compradores están entusiasmados con la buena calidad del aparato. La traducción de idiomas les resulta muy práctica y ya la han probado de muchas maneras. También se dice que la tienda online ofrece un buen servicio de atención al cliente. Una gran ventaja es que el dispositivo es compacto y muy ligero. Esto significa que se puede llevar a cualquier lugar en movimiento. Muchos compradores suelen estar de viaje en el extranjero. El dispositivo podría serles de gran utilidad en este caso. Las frases habladas se traducen al idioma deseado en cuestión de segundos. Algunos clientes se alegraron de que el aparato funcionara al 100% y de que se pudiera comprar a un precio razonable. Visite el sitio web del producto más opiniones de los clientes.

¿Qué problemas puedo abordar con este traductor?

Muchas personas viajan con frecuencia al extranjero por negocios o por placer. Aquí se topan con sus barreras lingüísticas por diversas razones. Si no se le ocurren las palabras adecuadas en una emergencia o al hacer un pedido, el traductor de idiomas de Poliglu puede ayudarle rápidamente. A través del traductor, no hay malentendidos y no te pones en evidencia si no estás muy familiarizado con el idioma. Por ejemplo, si quieres que te describan una ruta, pulsas el micrófono y la otra persona puede decir la descripción de la ruta directamente en tu traductor. El itinerario se traduce inmediatamente al idioma que usted desee para que pueda ser ayudado de forma rápida y sencilla.

Con una traducción de idiomas de Poliglu, puede sentirse seguro en sus vacaciones o en un viaje de negocios. Asegúrate de que conectas el dispositivo a tu smartphone a través de Bluetooth.

Para ello, también debes tener una buena conexión a Internet. Lamentablemente, el dispositivo no funcionará sin esta conexión. En cuanto se establece la conexión, puedes decir algunas frases y escuchar el texto traducido o reproducirlo a la otra persona por el altavoz. En el futuro ya no tendrá dificultades lingüísticas con su traductor de idiomas Poliglu. Muchos usuarios se divierten mucho utilizando el dispositivo. Puede utilizarse para la comunicación directa o puede ser muy útil para el aprendizaje de una determinada lengua. A través del traductor de idiomas, no sólo aprendes la pronunciación de varias palabras, sino que también puedes reproducir algunas frases una y otra vez para aprenderlas de memoria.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un traductor?

Una gran ventaja es que la traducción de idiomas puede hacerse de forma tan fácil y rápida. Su texto hablado se traduce directamente al idioma deseado en cuanto lo pronuncia en su dispositivo. De ello se encarga la moderna tecnología lingüística. El dispositivo facilita mucho la comunicación entre ambas partes. En el pasado, el traductor de idiomas Poliglu ha demostrado su eficacia en muchos casos. Un pequeño inconveniente es que el altavoz del traductor Poliglu es algo silencioso. Es mejor elegir un lugar más tranquilo para utilizar el traductor de idiomas. Esto evita que se capte el ruido de fondo durante la traducción del idioma. Otro pequeño inconveniente es que el traductor de idiomas Poliglu sólo puede utilizarse con una buena conexión a Internet. Sin una red, la traducción no es posible.

¿Dónde puedo comprar Poliglu en línea?

Si se ha decidido a comprar el Poliglu, debe pedirlo en la página web del fabricante. Aunque el traductor también esté disponible en otras tiendas online, siempre es aconsejable hacer un pedido directamente al fabricante. De este modo, siempre podrá estar seguro de que recibirá el traductor original de Poliglu. Sólo el fabricante puede proporcionarle información completa. Además, tiene una garantía de devolución del dinero. Si no está 100% satisfecho con el traductor de idiomas, puede devolverlo en un plazo de 30 días.

Esto le da la oportunidad de probar el dispositivo en el plazo de un mes sin correr ningún riesgo. El fabricante le ofrece actualmente un descuento del 50%. No se le cobrarán los gastos de envío. El pago de su pedido es posible a través de VISA, Mastercard o Paypal. Si tiene una buena calificación crediticia, también puede comprar sus productos a cuenta y pagar en un plazo de 14 días. Si pide tres unidades a la vez, podrá beneficiarse de un gran descuento. El descuento se gradúa en función del importe del pedido. Es aconsejable preguntar a amigos y conocidos si ellos también quieren comprar un traductor de idiomas antes de hacer el pedido. De este modo, puede reducir considerablemente el precio por unidad.

Detalles técnicos de Poliglu

Batería de larga duración

Alta calidad de audio

Tecnología moderna de reconocimiento de voz

Alta velocidad (1,5 s de tiempo de reacción para la traducción)

Diseño simplificado e intuitivo

Calificación de Poliglu

El fabricante promete que, con la traducción lingüística de Poliglu, es posible traducir correctamente en más de 40 idiomas. Esta traducción está disponible en ambas direcciones. Esto significa, por ejemplo, que usted dice su texto en alemán en el dispositivo y después de unos segundos se produce la traducción al idioma deseado. Funciona igual de bien al revés. En este caso, usted sostiene su Muame Enence hacia su contraparte y presiona el micrófono. La lengua extranjera se traduce al alemán en muy poco tiempo. A diferencia de proveedores como Google Translator, se supone que esta traducción es impecable. Con un traductor de Google, puede ocurrir rápidamente que la traducción no funcione correctamente y que te pongas en evidencia cuando pases esta traducción a tu homólogo. Con otras alternativas, el principal problema es la gramática.

Según el fabricante, esto no debería ocurrirle con el traductor de alta calidad. Puede utilizar su traductor en vacaciones o en viajes de negocios. Como el fabricante le ofrece una garantía de devolución del dinero, no corre ningún riesgo al comprar. Se le devolverá el dinero inmediatamente si devuelve el aparato al fabricante en un plazo de 30 días. No es necesario dar una razón para ello. Visite la página web de este producto para ver más opiniones de clientes.

Información de contacto del fabricante

En el sitio web del cliente se puede encontrar una gran variedad de opciones de contacto. Estos son:

UAB "Ekomlita

K. Donelaicio 60, LT-44248, Kaunas, Lituania

Página web: https://get-poliglu.com

Formulario de contacto: https://get-poliglu.com/contact

