¿Cómo la diferencia de edad y las desigualdades sociales afectan las relaciones de pareja?

Las relaciones con una marcada diferencia de edad se han puesto en tendencia, pero, qué tanto afecta esto a la de pareja. Tanto hombres como mujeres salen con personas más jóvenes y viven toda clase de historias. Para lograrlo muchos acuden a la web, donde se encuentran numerosos sitios de citas que se especializan en este tipo de emparejamiento. Un ejemplo de ellos es buscamaduras, en este sitio se encuentran miles de mujeres de en edad madura que están en busca de todo tipo de relaciones, aunque predominan los intereses casuales. A pesar de que funciona para la búsqueda de pareja contemporánea, ya que, da la oportunidad de filtrar los resultados de la búsqueda de acuerdo a la edad que se desee, en muchas ocasiones mujeres maduras buscan hombres jóvenes y viceversa ya que les resulta más atractivo. Además, de que seleccionan otras características de personalidad, aspecto, etc. ¿realmente influye la edad en estos encuentros o fluye igual que cualquier otra relación? Al momento de salir la edad no debe ser un obstáculo, ya que, de ella no va a depender en si la relación. Sin embargo, las diferencias muy marcadas vienen con distintas formas de pensar, entornos, responsabilidades y formas de ver la vida.

Las relaciones son algo difícil, en estas influyen numerosos factores y depende de cómo sean pueden afectar negativa o positivamente. Llevar una relación exitosamente requiere de mucho trabajo y existen algunos aspectos que directa o indirectamente pueden influenciar más o menos a las mismas. Entre los aspectos que siempre han resaltado se menciona la desigualdad social. Lo hemos visto incluso en películas, alguien de una familia acaudalada se enamora de una persona que no se encuentra dentro del mismo circulo y, aunque siempre se asocia a problemas, el amor triunfa ¿es así realmente? Las parejas que se encuentran dentro de entornos sociales diferentes tienden a enfrentarse a diversas complicaciones, una de las principales es el hecho de que les resulta difícil conciliar el trabajo, la familia y los amigos. Por otro lado, al ser criados en entornos diferentes es muy posible que surjan discusiones respecto a formas de pensar, de comportarse y en relaciones estables en temas como la crianza de hijos la adquisición de una credito, etc. En consecuencia, se terminan presionando el uno al otro para cambiar, lo que debilita las relaciones y puede llevarlas al fracaso.

Por ello, aunque estos encuentros pueden ser realmente intensos y muy emocionantes a lo largo del tiempo pueden presentarse complicaciones, especialmente en lo que se refiere al ámbito financiero si no se ha aclarado desde el inicio. Por lo general, los hombres tienen más satisfacción a largo plazo al salir con mujeres menores y las mujeres disfrutan mucho más de este tipo de encuentros a corto plazo. Además, a pesar de que los códigos sociales han evolucionado aún hay restricciones dentro de los mismos y, al igual que sucede con las relaciones socialmente diferentes, muchas veces esta presión del entorno puede afectar negativamente. Con esto no quiere decir que no sea posible tener una pareja diferente en estos aspectos el punto está en saber llevar las cosas y no permitir que les afecten. Según expertos el éxito en si no se encuentra en la edad o en el ámbito social, independientemente de ello son 3 aspectos que deben compaginar: El acoplamiento sexual, valores similares y un proyecto de vida que sea compatible. Sin importar cuantos años o el nivel social que se tenga si estos funcionan la relación está destinada al éxito.