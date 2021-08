Muama Enence Opiniones - ¿Es realmente tan bueno el dispositivo traductor?

¿Qué es Muama Enence?

¿No sería maravilloso poder hablar todos los idiomas del mundo? ¿Si pudieras viajar a un país extranjero y entender inmediatamente a todos los lugareños? O cuando se va de viaje de negocios, no necesita molestarse con cursos de idiomas o diccionarios. No hace falta ser omnisciente para entender todas las lenguas del mundo. Los pequeños traductores de idiomas pueden ayudarte mucho y darte la oportunidad de entender a los demás y que ellos te entiendan a ti. Y todo ello sin que ellos tengan que hablar tu idioma ni tú el suyo.

Parece un reproductor de MP3, tiene un tamaño similar y te ofrece una traducción perfecta de un idioma a otro con sólo unos clics. El traductor de idiomas Muama Enence puede ayudarle tranquilamente a hacerse entender o a que su interlocutor se haga entender en cualquier situación en la que entre en juego un idioma extranjero. Ni siquiera tienes que viajar al extranjero para hacerlo, porque incluso en casa, cualquier desconocido que pueda necesitar ayuda puede obtenerla de ti, porque puedes entenderle gracias al reconocimiento de voz de Muama Enence. De forma fácil y rápida, sin necesidad de un costoso curso de idiomas o de caros libros de idiomas. (Todos/algunos de los enlaces de este post son enlaces de afiliados de los que el autor recibe una pequeña comisión por la venta de este producto/servicio, pero el precio es el mismo para ti). Haga clic aquí para descubrir el descuento actual.

¿Por qué necesito este traductor de idiomas?

Los que realmente necesitan este innovador traductor de idiomas Muama Enence suelen ser personas que sólo quieren viajar a otro país durante un corto periodo de tiempo sin tener que pasar años en un curso de idiomas aprendiendo una lengua que después no volverán a necesitar. Unas vacaciones en un país lejano o un viaje de negocios no suelen requerir largos y elaborados cursos de idiomas.

Sin embargo, el traductor de idiomas Muama Enence no es del todo innecesario para las personas que entran a menudo en contacto con lenguas extranjeras en su tiempo libre o en el trabajo. También pueden ayudar a los extranjeros en su propio país que aún no dominan la lengua nacional sin que haya malentendidos. Las posibilidades de uso de Muama Enence son muchas, por lo que resulta interesante y emocionante poder entender el idioma de la otra persona y hablar con ella con unos pocos clics. Como la otra persona también se beneficia de este pequeño sistema de reconocimiento de voz, cuando habla en él, el traductor de idiomas también convierte sus frases muy fácilmente y así ambas partes se entienden sin problemas.

Valoración y recomendación de Muama Enence

Como el traductor de idiomas Muama Enence puede traducir tanto a los interlocutores como a sus respectivos idiomas, ofrece una conversación fluida y fácil sin malentendidos. Ambas partes pueden entenderse y ayudarse mutuamente sin tener que hablar el idioma del otro. Algo así es muy bueno si no tienes tiempo y dinero para asistir a todos los cursos de idiomas o trabajar con varios libros de idiomas caros todo el tiempo. Tal vez no le gusten las lenguas extranjeras en general y le resulte difícil aprender un nuevo idioma. El traductor de idiomas Muame Enence ofrece una solución muy sencilla y además es divertido utilizar el pequeño aparato.

Datos técnicos de Muama Enence

Se conocen los siguientes datos técnicos de este pequeño traductor de idiomas Muama Enence:

Peso neto: 63g

Red: WLAN de 2,4 G o punto de acceso móvil

Batería: Batería de polímero de litio de 900mAh

Tensión de carga: AC5V1A

Tiempo de carga: dos horas

Distancia inalámbrica: WiFi a distancia ilimitada

Funcionalidad: Clave

Funciones adicionales: Música, tiempo, temporizador, noticias, radio, calculadora, audiolibro, calculadora de tipo de cambio, enciclopedia.

Tamaño del producto: 10x4cm

Traducción: en 0,2 segundos.

Reconocimiento de voz: más de 36 idiomas extranjeros disponibles.

Volumen: reducción de ruido inteligente integrada.

Características: 7 días en espera, 8 horas de traducción continua, batería grande de 900mAh incorporada, módulo de traducción de Microsoft, carcasa totalmente metálica.

¿Cuáles son las características de calidad de Muama Enence?

Lo especial de este pequeño dispositivo de reconocimiento de voz es que, en última instancia, te ahorra un montón de dinero que probablemente habrías gastado en un costoso curso de idiomas y en caros diccionarios. Basta con sostener el pequeño dispositivo Muama Enence frente a la boca, hablarle y en milisegundos le da la traducción correcta. Lo mismo ocurre con tu interlocutor, al que puedes entender con la ayuda de Muama Enence: él habla al aparato y sale una traducción.

Este reconocimiento de voz le ahorra mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo. A juzgar por el sitio web oficial del fabricante, parece haber sido fabricado en China o Japón. Puede encontrar más información y un precio con descuento aquí en el sitio web oficial.

Muama Enence Opiniones

Si las especificaciones del fabricante son correctas y el traductor de idiomas realmente hace lo que promete, entonces Muama Enence parece ser una muy buena ayuda cuando es necesario hacerse entender en un idioma extranjero o entender a su contraparte. De este modo, no te fijas en un idioma que tendrías que aprender y en el que tendrías que invertir mucho tiempo, dinero y energía, sino que tienes una infinidad de lenguas extranjeras en este pequeño traductor de idiomas de Muama Enence, que te ofrece el idioma adecuado en función de tu compatriota o esposa. De este modo, siempre estará bien equipado y podrá pasar de una lengua a otra según lo requiera la situación. Y todo ello sin tener conocimientos de idiomas.

Un usuario del reconocimiento de voz de Muama Enence nos cuenta que viaja mucho por motivos de trabajo y que siempre se encuentra con nuevos países e idiomas extranjeros. Conocer o aprender tantas lenguas extranjeras a la vez le resultaría casi imposible. Hasta ahora, siempre había tenido que orientarse con diccionarios, lo cual era bastante difícil y apenas podía hacerse entender. Finalmente, ha encontrado un pequeño traductor de idiomas que funciona perfectamente y tiene muchas funciones adicionales. En el siguiente viaje de negocios, lo probó inmediatamente y funcionó perfectamente. Por fin pudo hacerse entender razonablemente y su interlocutor también pudo hacerse entender con él. Nunca le había ocurrido algo así y ahora ya no estaba tan nervioso al viajar a un país extranjero cuyo idioma no hablaba. Porque ahora habla todos los idiomas del mundo.

Un usuario del traductor Muama Enence escribe que le gusta viajar o volar a diferentes partes del mundo en vacaciones y que durante años ha tenido que orientarse con un diccionario. Esto fue muy agotador y le llevó mucho tiempo hasta que pudo hacerse entender. A la larga, se volvió muy molesto, dice. Cuando estaba de vacaciones, le gustaba fotografiar bellos paisajes y eso le entusiasmaba, pero los constantes problemas lingüísticos le hacían viajar cada vez menos a lugares remotos del planeta. Hasta que finalmente dio con este pequeño traductor de Muama Enence y lo probó por primera vez en su ciudad con la ayuda de sus amigos extranjeros. Quedó sorprendido de lo impecable y también de lo interesante que era su funcionamiento e inmediatamente lo metió en la maleta cuando quiso volver a viajar. Inmediatamente intentó Muama Enence con los locales, en el hotel, en la playa, en el mercado. En todas partes funcionaba muy bien y le sorprendía la cantidad de tiempo y esfuerzo que había perdido ya intentando hacerse entender en los últimos años. ¡Si lo hubiera descubierto antes! Pero ahora vuelve a disfrutar de los viajes y ya no tiene miedo ni le preocupa que nadie le entienda o que no pueda entender a los demás. Si había algún problema, ya sea con su habitación de hotel o cualquier otra cosa, ya no tenía que esperar, sino que podía señalarlo inmediatamente y solucionarlo todo adecuadamente. Ahora todo vuelve a ser divertido y está muy contento de haber encontrado este pequeño dispositivo de Muama Enence, que le ha ayudado muy a menudo.

Una usuaria del pequeño sistema de reconocimiento de voz de Muama Enence cuenta que siempre se sintió muy incómoda como voluntaria en la ayuda a los refugiados domésticos porque no entendía a los refugiados y los refugiados no la entendían a ella. Era imposible hacerse entender. Así que buscó una solución y encontró la salvación de su gran problema en esta pequeña traducción del idioma Muama Enence. Así que pronunció sus frases en el pequeño aparato de Muama Enence e inmediatamente salió en el idioma correcto. Los refugiados hicieron lo mismo, hablaron al aparato y enseguida ella entendió lo que los refugiados querían decirle y los problemas que tenían. Desde entonces, utiliza siempre este reconocimiento de voz y se alegra de poder resolver los problemas con eficacia y de no perder un tiempo precioso en conjeturas y malentendidos.

Otra usuaria describe que vive en un barrio donde hay muchos extranjeros que no hablan muy bien el alemán. Ahora utiliza este pequeño dispositivo de Muama Enence para poder resolver problemas u otras dificultades a través de la conversación con ellos. Funciona muy bien y ambas partes se llevan muy bien. Visite el sitio web oficial para ver más opiniones de clientes.

¿Dónde puedo pedir Muama Enence?

Sólo puede adquirir el pequeño traductor de idiomas Muama Enence a través de la web oficial del fabricante, donde recibirá un descuento de hasta el 50 por ciento y la entrega gratuita en su domicilio. También hay descuentos por cantidad si quiere pedir más de un aparato. Puede pagar con Visa o Mastercard, PayPal o Klarna. Hay una garantía de devolución del dinero de 30 días si no está satisfecho con el producto.

¿Quién es el proveedor del producto?

La siguiente información se puede encontrar en su sitio web sobre el proveedor del producto:

El nombre "Muama Enence" es una marca utilizada y explotada por la empresa UAB "Ekomlita". UAB "Ekomlita" es una sociedad de responsabilidad limitada constituida con arreglo a la legislación lituana (número de registro de empresa 305049890) con domicilio social en Gedimino g. 45-7, Kaunas, Lituania.

Página web: https://www.enence.com

Correo electrónico: support(at)enence(dot)com

Teléfono: +1 (205) 782-8551

Información general sobre el tema de los traductores de idiomas

Los traductores electrónicos de idiomas ofrecen a todo el mundo la posibilidad de entender a su interlocutor, independientemente de que hable o no su idioma. Al pronunciar la frase directamente en el aparato, ésta se traduce al idioma extranjero deseado y se emite en milisegundos. Una variante ahora más moderna de estos traductores de idiomas es que la traducción puede transferirse a su smartphone a través de una aplicación y traducirse a una escritura legible para los discapacitados auditivos.

Preguntas frecuentes sobre este producto

P: ¿Cómo puedo conectar mi Muama Translator?

R: Pulsa el botón "Power" de tu pequeño aparato durante dos segundos hasta que se encienda. A continuación, conecta tu smartphone al WiFi o a una red móvil. Asegúrate de que tu smartphone tiene el Bluetooth activado. Descargue la aplicación Muama Enence en su smartphone; escanee el código QR que se encuentra en el manual de usuario o en el embalaje exterior de su dispositivo. A continuación, pulse "Descargar". A continuación, abre la aplicación y pulsa "permitir" en todas las notificaciones posteriores. Pulse "Escanear" en la pantalla de su smartphone. Pulse "Muama Enence Translator" para conectar su smartphone al traductor. ¡Eso es todo!

P: ¿Cómo se utiliza exactamente el traductor?

R: Tienes que conectar tu smartphone a una red WiFi o móvil. Tu traductor debe estar conectado a tu smartphone por Bluetooth. Para la configuración del idioma, pulse el icono ME en la pantalla de su smartphone para seleccionar su idioma nativo. A continuación, pulse el icono del micrófono de su smartphone para seleccionar el idioma de la persona con la que desea hablar. Para traducir la conversación a un idioma extranjero, mantenga pulsado el botón ME de su dispositivo Enence. Ahora hable al dispositivo en su lengua materna. Cuando haya terminado, suelte el botón ME. El aparato reproducirá ahora la frase traducida al idioma de la otra persona. Para traducir la conversación a su idioma nativo, mantenga pulsado el icono del micrófono en su dispositivo Enence y deje que la otra persona hable al dispositivo en su propio idioma. Cuando haya terminado, suelte el botón. El aparato emitirá ahora la frase traducida a su lengua materna. Para obtener la traducción en forma escrita, pulse el icono del teclado en su smartphone.

P: ¿Qué idiomas están disponibles exactamente en el dispositivo?

R: La unidad tiene 36 idiomas: Árabe (Egipto, Arabia Saudí), búlgaro, croata, chino/mandarín [chino simplificado (China continental, Hong Kong), chino tradicional (Taiwán)], checo, danés, neerlandés, inglés (Australia, Canadá, India, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos), finés, francés (Canadá, Francia), alemán, griego, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, noruego, polaco, portugués (Portugal, Brasil), rumano, ruso, eslovaco, sueco, esloveno, español (España, México), ucraniano, turco, vietnamita, tamil, telugu, tailandés.

P: ¿Realmente necesito un smartphone para esto?

R: Sí, se necesita un smartphone para utilizar este traductor.

P: ¿Funciona de dos maneras?

R: Sí, funciona de dos maneras, de una lengua a otra y viceversa. Así que puedes mantener una pequeña conversación con cualquier persona sin conocer realmente el idioma. También se admiten traducciones de texto.

