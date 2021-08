Tvidler Opiniones - Nuevo limpiador de oídos en el mercado

¿Qué es Tvidler?

Limpiarse los oídos con regularidad es una preocupación importante para muchas personas, probablemente también para usted. Para ello se suelen utilizar bastoncillos de algodón. ¿Pero, sabías que los bastoncillos de algodón no son adecuados para limpiar los oídos? Al menos eso es lo que está escrito como advertencia en todos los paquetes de bastoncillos de algodón, porque los bastoncillos no sólo empujan el cerumen hacia el interior del canal auditivo, sino que también pueden dañar el oído interno. (Todos/algunos de los enlaces de este post son enlaces de afiliados de los que el autor recibe una pequeña comisión por la venta de este producto/servicio, pero el precio es el mismo para ti).

Por supuesto, esto no significa que tengas que aprender a vivir con cera en los oídos. Existen otras alternativas mecánicas para limpiar los oídos, como el Tvidler. Se trata de un extractor de cerumen que puede introducirse a mayor profundidad en el oído, pero también se supone que tiene un menor riesgo de lesión. Sin embargo, visualmente, el Tvidler apenas se parece a un limpiador clásico para los oídos. Se trata de un mango con un accesorio en forma de espiral. Este accesorio se introduce en el oído mientras gira y se supone que elimina por completo todos los residuos del interior del canal auditivo. Puede encontrar más información y un precio con descuento aquí, en el sitio web oficial.

En Tvidler no encontrará los sellos de calidad habituales. El proveedor no da ninguna información sobre el lugar de fabricación del limpiador de oídos, ni sobre los distintos sellos o certificados. Simplemente señala que Tvidler es recomendado por los usuarios. También hay una garantía de satisfacción y devolución del dinero de 30 días. Puedes devolver el removedor de cerumen si al final no lo necesitas. Sin embargo, preste mucha atención a las condiciones de devolución.

En el sitio web del proveedor se publican numerosas opiniones de clientes. La mayoría de los clientes tienen una opinión muy positiva sobre el removedor de cerumen. Afirman que están fascinados con el producto y que el Tvidler cumple perfectamente las promesas del proveedor en cuanto a calidad y resultados. Algunos incluso hablan de "el mejor limpiador de oídos" que los clientes dicen haber probado. La aplicación es sencilla y cómoda y se dice que los oídos se sienten mucho mejor y más libres después de su uso. Los compradores también valoran positivamente el pago y el envío del removedor de cerumen. El pedido en sí es muy sencillo y la entrega llega muy rápidamente. Visite el sitio web del proveedor para ver más opiniones de clientes.

La cera de los oídos cumple principalmente una especie de función de autolimpieza del organismo. Sin embargo, la gente suele encontrar esta secreción bastante desagradable, antihigiénica y molesta. Esto puede deberse, entre otras cosas, a que la cera del oído, también llamada cerumen, tiene un color entre amarillento y marrón. Es segregado por las pequeñas glándulas sebáceas del conducto auditivo externo y ayuda a limpiar el oído. Lo ideal es no perturbar este proceso endógeno, porque entonces puede desequilibrarse, lo que puede ser perjudicial, al menos desde el punto de vista de la salud - también porque el cerumen impide la penetración de agua y la desecación de la piel en el conducto auditivo externo, y protege contra las bacterias y los insectos.

Sin embargo, a muchas personas les gustaría eliminar al menos una parte del cerumen de su canal auditivo. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Probablemente, la forma más suave de limpiar los oídos es utilizar una franela húmeda para eliminar la cera sólo de la entrada del canal auditivo. Si también quieres limpiar el interior del conducto auditivo, puedes ponerte agua tibia en los oídos, a ser posible directamente bajo la ducha. Sin embargo, como el agua por sí sola sólo suele eliminar pequeñas cantidades de cera, muchas personas recurren a otros métodos, en su mayoría mecánicos, sin agua.

Se trata de limpiadores de oídos que pueden introducirse en los mismos. Estos limpiadores suelen tener una forma completamente diferente. Por ejemplo, hay limpiadores que tienen una especie de lazo o cuchara en un extremo al que se aferra el cerumen. Algunas personas también utilizan bastoncillos de algodón para limpiarse los oídos, pero estos deben evitarse tanto como los otros limpiadores mecánicos de oídos mencionados anteriormente debido al riesgo de lesiones. Probablemente, los únicos limpiadores mecánicos de oídos que representan un riesgo particularmente bajo de lesiones hasta ahora son los removedores de cerumen como el Tvidler. Se dice que su punta suave no causa ninguna lesión y, debido a su forma de espiral, proporciona una limpieza mucho más profunda que la que podrían hacer otros limpiadores de oídos.

Sin embargo, existen otros métodos de limpieza, como los que utilizan gotas para los oídos adecuadas. Las gotas se introducen en el oído en pequeñas cantidades y se supone que disuelven lentamente y muestran la cera. A continuación, el cerumen se elimina con una franela, un limpiador de oídos o un enjuague de oídos. El spray para los oídos funciona de forma similar, pero su aplicación y eficacia se consideran más fáciles y rápidas. Otro método, poco utilizado hoy en día, es la vela de oreja. Se introducen en el oído mientras se queman, creando así una presión negativa en el canal auditivo. Se supone que esto afloja fácilmente la cera.

Los limpiadores mecánicos de oídos son los más populares. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede ser útil que un médico elimine el cerumen. Esto puede garantizar que no se produzcan lesiones en el canal auditivo o en el tímpano. Sin embargo, esto no se aplica a la limpieza regular de los oídos. La visita al médico es especialmente aconsejable si la cera ya no se puede eliminar porque está demasiado adherida al canal auditivo. Los tapones también pueden reducir la capacidad auditiva en determinadas circunstancias, lo que también es un buen motivo para visitar al médico y realizar una limpieza profesional del canal auditivo.

Usos generales del limpiador de oídos

El campo de aplicación del Tvidler puede ser pequeño, pero es esencial para muchas personas. Para limpiar los oídos, se necesita una herramienta mecánica que elimine el cerumen del oído. El removedor de cerumen Tvidler puede ser una buena alternativa a los bastoncillos de algodón. Según el proveedor, es adecuado para todas las personas que buscan un limpiador de oídos mecánico que ofrezca más protección y un menor riesgo de lesiones que los bastoncillos de algodón, produzca menos residuos y saque más suciedad de los oídos en general que los limpiadores clásicos. El Tvidler también puede ser una solución óptima para las personas que desean una limpieza de oídos sin complicaciones. Para utilizarlo, se coloca una punta especial en forma de espiral en el soporte. A continuación, se introduce cuidadosamente en el oído. Ahora el Tvidler, cuando está en la oreja, debe ser girado y sacado de la oreja de nuevo mientras se gira. Esto debería hacer que el cerumen del oído se pegue en las ranuras de la espiral y se pueda sacar fácilmente del oído junto con el Tvidler. Después, sólo hay que lavar la punta o sustituirla si es necesario y repetir el proceso en la otra oreja. Al menos, si se cree en la información proporcionada por el proveedor, la limpieza de los oídos con ningún otro eliminador de cerumen es tan eficaz y a la vez tan fácil como con el limpiador de oídos Tvidler.

R: La cabeza en espiral del Tvidler se gira en el oído para "atrapar" el cerumen. A diferencia de los bastoncillos de algodón, la cera no se presiona. Para su uso, el extractor de cerumen se introduce primero en el oído y, a continuación, se gira con cuidado y se extrae del canal auditivo mientras se gira. A continuación, la punta debe ser lavada o sustituida.

R: Si quieres limpiarte los oídos, puedes utilizar bastoncillos de algodón, gotas para los oídos, velas anticerumen y Tvidler, así como métodos menos eficaces como los dedos o las toallas de papel. Debe evitar el uso de toallas de papel, ya que pueden romperse fácilmente y obstruir el canal auditivo, así como los dedos, que sólo pueden limpiar de forma inadecuada. Los bastoncillos de algodón también conllevan un cierto riesgo de lesión y a menudo no pueden eliminar toda la suciedad del oído; esto último suele ocurrir también con las velas de cera. Según el proveedor, el efecto de Tvidler es comparable al de las gotas para los oídos; al menos se supone que ambos métodos tienen una eficacia similar. El proveedor recomienda incluso el uso paralelo de Tvidler y de gotas para los oídos en caso de grandes acumulaciones de cerumen.

Paso 1: Colocar la punta espiral en el mango del Tvidler Paso 2: Introducir suavemente la bobina en la oreja Paso 3: Girar la espiral en el sentido de las agujas del reloj Paso 4: Vuelve a sacar el Tvidler mientras lo giras ligeramente. Paso 5: Aclarar la punta de la espiral Paso 6: Repetir el procedimiento con la otra oreja Paso 7: Limpiar los oídos varias veces a la semana Paso 8: Sustituir la punta espiral después de varias aplicaciones

P: ¿Funciona el removedor de cerumen a pesar de su punta blanda?

R: Durante las primeras aplicaciones, el Tvidler ayuda a ablandar el cerumen. Al principio, es posible que no saque demasiada cera y suciedad del canal auditivo. Sin embargo, si se utiliza el removedor de cerumen varias veces a la semana y durante algunas semanas seguidas, se verán los resultados de su eficacia, según el proveedor. La punta en espiral es intencionadamente suave para no dañar el canal auditivo. Un canal auditivo dañado también podría conducir a una acumulación aún más rápida de cerumen.

P: ¿Es posible devolver el pedido?

R: En principio, puede devolver el paquete pedido al proveedor. Sin embargo, esto debe hacerse dentro de los primeros 30 días después de la llegada de su pedido. También debe comprobar la política de devoluciones, ya que lo más probable es que el proveedor no acepte la devolución de productos usados o sin embalar.

P: ¿Qué incluye el Tvidler?

R: El paquete en el que se entrega el extractor de cerumen incluye el mango Tvidler con una punta y seis cabezales adicionales de silicona de alta calidad que puedes sustituir si es necesario. Para que siempre pueda llevar su limpiador de oídos a donde quiera que vaya, el paquete también incluye una bolsa de viaje.

¿Dónde puedo comprar Tvidler?

Si quieres comprar el Tvidler, lo mejor es ir directamente a la página web del proveedor oficial. Aquí puede encontrar todo lo que necesita saber sobre el removedor de cerumen y pedir el limpiador de oídos. Actualmente, obtienes un 50% de descuento en cada pedido. Básicamente, puedes elegir cuántos Tvidler quieres comprar. Si necesita un removedor de cerumen no sólo para usted, sino también para su pareja o incluso para toda su familia, debe comprar varios Tvidler. De este modo, cada persona que utiliza el limpiador de oídos tiene su propio Tvidler, lo que tiene mucho sentido desde el punto de vista higiénico. Puede comprar uno, dos, tres o cuatro de los eliminadores de cerumen en un solo pedido.

Una vez que haya seleccionado la cantidad de pedido deseada, el proveedor necesitará, por supuesto, sus datos personales. Para ello, introduzca su nombre y apellidos, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono en el formulario previsto. A continuación, debe introducir la dirección de envío. El removedor de cerumen se entrega por medio de un envío estándar, que conlleva un pequeño recargo. El último paso es seleccionar su método de pago preferido. Puedes elegir entre:

Datos técnicos de Tvidler

innovadora forma de espiral

silicona blanda

diseño ergonómico

duradero

uso sin complicaciones

lavable

Cabezales de material: silicona

Material del mango: plástico

Longitud total: 12,6 centímetros

Anchura total: 1,5 centímetros

Longitud de la punta: 3,2 centímetros

Color: blanco-gris

Recomendación de Tvidler

Hay que reconocer que el modo de funcionamiento de Tvidler ya no es nada nuevo. Mientras tanto, ya hay varios proveedores en el mercado que ofrecen eliminadores de cerumen similares. Sin embargo, esto también demuestra que los proveedores se prometen a sí mismos un cierto beneficio, un beneficio que sólo es factible si el principio funcional detrás del limpiador de oídos realmente funciona. Así lo confirman también las opiniones de los compradores de Tvidler. El funcionamiento del limpiador de oídos es fácil de entender, al girar la punta en forma de espiral, el cerumen y la suciedad se recogen en los espacios entre la espiral y se transportan al exterior tirando de la punta. Cabe destacar el material del que está hecha la punta de la espiral. Se supone que la silicona blanda evita que se dañe el canal auditivo, lo cual es una gran ventaja, especialmente en comparación con los bastoncillos de algodón que se utilizan tradicionalmente para limpiar los oídos.

Según el proveedor, las puntas son muy duraderas y pueden utilizarse varias veces, siempre que se laven a fondo inmediatamente después de su uso. La punta está unida a un mango de plástico que, según el proveedor, se adapta bien a la mano y evita el deslizamiento. En total, el Tvidler mide 12,6 centímetros. Las puntas tienen 3,2 centímetros de longitud y, por tanto, también limpian los canales auditivos más largos. No obstante, hay que tener cuidado de que la parte delantera de la punta de silicona no llegue al tímpano; puede que no sea posible introducir la punta por completo en el canal auditivo, pero esto no debería ir en detrimento de la eficacia y el funcionamiento del Tvidler. En general, el removedor de cerumen es un producto innovador que constituye una alternativa interesante a los métodos tradicionales de limpieza de los oídos. Haga clic aquí para descubrir el descuento actual.

Información sobre el proveedor del producto

UAB Ekomlita

Calle Gedimino 45-7

Kaunas

Lituania

Página web: https://get-tvidler.com/

Correo electrónico: support@tvidler.com

Teléfono: +1 (205) 782-8606

