South Media OÜ se relanza con Casinos-España.es

La renovación es uno de los aspectos que más nos caracteriza como seres humanos. Adaptarse a todo lo nuevo que hay alrededor es imperativo para siempre ofrecer el mejor servicio y es por eso que nosotros, South Media OÜ, cambiamos en pro de ofrecerte un mejor servicio en cuanto a casinos para España se refiere. ¡Ahora ofrecemos lo último en apuestas y casinos dentro de la plataforma Casinos-España!

De las cenizas de Casino casa

Casino Casa no era una plataforma eficiente en lo absoluto. En muy poco tiempo la página web quedó desactualizada y desfasada, perjudicando y confundiendo a sus visitantes más que resolverle alguna duda sobre algún casino en particular. El mundo de los casinos por internet y las apuestas digitales avanza a pasos agigantados y son tantos los cambios, que no nos dimos abasto con todo lo que implicaba una página web de casinos en línea de esta envergadura. ¡Por eso decidimos empezar desde el principio nuevamente!

Enfocándonos directamente en el público y mercado español, tomamos los aspectos positivos y el conocimiento aprendido en Casino Casa y lo extrapolamos a esta nueva web de nombre Casinos-España.es, donde utilizamos lo más moderno en tecnología para brindar la información más precisa sobre casinos y casas de apuestas al que esté interesado.

Todos los casinos en línea que recomendamos o que, en su defecto, analizamos y opinamos, cuentan con licencia emitida directamente por la Dirección de Ordenación del Juego en España, siempre yendo de la mano con la legalidad para evitarte inconvenientes o malos ratos al momento de apostar con dinero real en internet.

Elección de un nuevo dominio

El dominio original de Casinos-España tiene tiempo dentro del internet, siendo una dirección que data del año 2004 en esa época donde empezaban a surgir los casinos online. Nosotros, con este dominio ya bien posicionado en la red, tomamos y actualizamos todo lo posible para ofrecer lo mejor en términos de información sobre casinos en línea, mejorando la experiencia de navegación a puntos extremos, siempre en pro de los visitantes y apostadores que necesiten saber más sobre las apuestas en internet para España.

El sitio de Casinos-España ha sido total y completamente renovado, tanto que no creerías que es una web que data desde hace tanto tiempo dentro del internet. Juntamos de forma exitosa nuestra experiencia con los conocimientos más avanzados en las nuevas tecnologías digitales para traer como resultado lo que podría ser la mejor página web con casinos para los españoles.

Ahora, de forma automatizada, los usuarios que deseen acceder a Casino Casa serán redirigidos directamente a Casinos-España, de forma que no se vea perjudicado el tráfico regular de ninguna de las dos webs y que, en cambio, se multiplique dicho tráfico de usuarios en un solo lugar para que la web no haga más que crecer.

Por qué España como mercado principal

Si fomentamos una nueva plataforma donde se podía encontrar información sobre los mejores casinos de Latinoamérica y el mundo en general, ¿por qué reducirse a trabajar con España nada más? Simple, España es el país con las leyes y normas más estrictas en torno a las apuestas por internet.

Tal es la rigurosidad de España con las apuestas online, que hoy día siguen apareciendo nuevas leyes y decretos para mejorar la experiencia de los jugadores españoles al momento de apostar, haciéndola mucho más segura y entretenida. ¡En España se pueden encontrar los casinos más seguros para sus jugadores!

A lo antes mencionado se le puede sumar el hecho de que los casinos aceptados en España tienen un nivel de sensibilización en la lucha contra la ludopatía mucho más elevado que otras casas de apuestas alrededor del mundo, añadiendo a esto el nivel de condiciones justas que brindan estos casinos a sus jugadores que, sorprendentemente, también es bastante alto para la media de casinos dentro de internet.

Por todo esto y más es que optamos por centrarnos en España como mercado para los casinos online.

Cambios recientes en el sector

Recientemente la Dirección General de Ordenación del Juego o DGOJ, prohibió que se publicitaran y se ofrecieran bonos y promociones especiales a los jugadores nuevos dentro de cualquier casino por internet, esto en pro de evitar estafas y malos entendidos entre los jugadores y la casa de apuestas en línea.

Ahora, las bonificaciones y promociones se deben ofrecer 30 días después de haberse registrado dentro de la casa de apuestas en cuestión, siendo esto una prueba más de que en España sí se toma en serio el juego en línea y sí se preocupan por sus jugadores.

Planes de expansión para South Media OÜ

Paralelamente a Casinos-España, nosotros como South Media OÜ tenemos planes de expansión que engloban el mercado de apuestas deportivas de Rusia, detallando en primera instancia los casinos rusos para centrarnos en las especificaciones de los rusos para apostar a los deportes.

Seguiremos avanzando y renovándonos para traer siempre lo mejor a quien más le interese, siendo nuestro norte ser la fuente especializada de información con más veracidad y confianza en internet para los casinos y apuestas digitales en general. ¡Visita Casinos-España con confianza!