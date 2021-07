Semusad, expertos en prevención de riesgos laborales

Como bien es sabido, la prevención de riesgos laborales es algo obligatorio para la mayoría de empresas, si bien, dependiendo de la actividad que se desarrolle, en ciertos sectores se vuelve aún más importante, teniendo en cuenta la peligrosidad que pueden conllevar algunas tareas.

En cualquier caso, la obligatoriedad es evidente, ya que las empresas tienen la responsabilidad de ofrecer a los empleados, las mejores condiciones de trabajo, así como ayudar a que lleven un control sobre el estado de salud, velando porque sea lo más óptimo posible.

Es precisamente aquí donde entra en juego todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales, utilizándose como método de control en numerosas áreas. Hay que decir que, desde hace años, la prevención está muy presente en las empresas, si bien, en los últimos meses se ha intensificado con la llegada de la pandemia, ya que ahora, existe un nuevo factor que puede provocar daños a los trabajadores, se trata de la Covid-19.

Con base en esto, son muchas las compañías que ya están incluyendo entre sus servicios de prevención los test antígenos para empresas, como es el caso de Semusad. Una entidad experta en el sector, que se ha vuelto todo un referente debido a los años de experiencia. Además de estos test de antígenos, también cuenta con otros serológicos que están totalmente homologados.

¿En qué se diferencian ambos test?

Tanto el test serológico como el de antígenos son dos elementos que actualmente se enmarcan dentro de la prevención de riesgos laborales, sabiendo la importancia que tienen ambos en la actualidad tras el estallido de la pandemia.

En cualquier caso, desde Semusad ofrecen la posibilidad a las empresas de poder elegir el tipo de test que quieren incluir dentro de sus estrategias de prevención. Así, para hacerse una mejor idea de lo que es cada uno, es importante conocer sus principales diferencias, de esta forma, las entidades contarán con toda la información necesaria para decidir qué es lo que verdaderamente quieren controlar de sus trabajadores.

En el caso del test de antígenos, hay que decir que se utiliza para tomar muestras de la nariz, aunque también en algunos casos se puede hacer lo propio con la faringe. Es un test que permite conocer rápidamente si el usuario tiene carga vírica, siendo además una prueba muy concreta y con resultados fiables. Se trata de la prueba más habitual cuando se quiere conocer en poco tiempo si la persona es positiva en la enfermedad.

Con respecto al test serológico, este se lleva a cabo en sangre, extrayendo una muestra con el fin de detectar si el usuario en cuestión tiene anticuerpos. Hay que aclarar que los anticuerpos no tienen porqué ser porque se tiene la enfermedad en ese momento, sino porque ya la ha pasado y está desarrollando su inmunidad. En ambos casos, el usuario dará positivo, puesto que ha tenido contacto con la Covid-19 en algún momento determinado.

¿Es ahora obligatorio hacer estos test?

Como ya se ha mencionado, la prevención de riesgos laborales es obligatoria para las empresas y, actualmente, con la inclusión de estos test de Covid-19, muchos se preguntan si también es obligatorio hacerlos. Para información de las empresas, el Ministerio de Sanidad no ha añadido esta acción como obligatoria, si bien, si es algo altamente recomendado por las autoridades, para así ayudar a las mismas a la detección del virus. Habitualmente, la mayoría de entidades realizan estos test cada cierto tiempo, si bien, es como método de prevención.

¿Qué otros servicios obligatorios ofrece Semusad?

Al ser una empresa con muchos años de experiencia en el sector de la prevención, Semusad ofrece otros muchos servicios relacionados con los riesgos laborales, la mayoría de ellos, obligatorios.

Así, hay que decir que las entidades también tienen la responsabilidad de realizar un reconocimiento medico laboral obligatorio a cada uno de sus trabajadores, tal y como se indica en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así lo dicta la normativa, en la que se establece que las compañías deben ofrecer a sus empleados un servicio de observación de la salud, siempre con base en los riesgos que se puedan presentar según la actividad que desarrollen.

En cualquier caso, a pesar de que la empresa tiene la obligatoriedad de hacerlo, no así lo tiene el trabajador puesto que, el empleado tiene derecho a no someterse a una de estas pruebas hasta no dar su consentimiento. Si bien, según la normativa, existen algunos casos excepcionales en los que el trabajador sí está obligado a hacerse esta revisión.

Para realizar una evaluación de los riesgos que puede tener una tarea y que incidan directamente sobre la salud de los trabajadores.

Para evaluar si un trabajador cuenta con un estado de salud que puede conllevar a peligros para él o para los compañeros.

Cuando, según una disposición legal, se realicen actividades consideradas peligrosas. Suele ser en profesionales como vigilancia, policías o bomberos.

A pesar de estas excepciones, ya sea con carácter voluntario u obligatorio, la empresa debe respetar en todo momento la confidencialidad de los resultados.

¿Cada cuánto tiempo se debe hacer un reconocimiento médico?

Por norma general, cuando las actividades que desarrollan los empleados no se consideran peligrosas, los reconocimientos médicos laborales se suelen hacer una vez al año o incluso, de manera bianual. Si bien, el tiempo establecido dependerá directamente de lo que se haya dictado en el convenio de cada sector y lo que establezca la normativa de la propia empresa.

En ocasiones, algunas entidades también solicitan a los trabajadores que se sometan a una de estas pruebas justo antes de iniciar el trabajo, al igual que, si el empleado ha estado en una baja de bastante tiempo, también es habitual que se le haga un nuevo reconocimiento médico para asegurarse que su estado de salud es perfecto para continuar con sus tareas.